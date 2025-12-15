Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Live SEA Games 33 hôm nay: Xạ thủ Thu Vinh - Quang Huy trổ tài

Thanh Niên
Thanh Niên
15/12/2025 08:07 GMT+7

Trịnh Thu Vinh cùng Phạm Quang Huy hứa hẹn mang về cho thể thao Việt Nam tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay (15.12) tại SEA Games 33 ở Thái Lan.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

Giành thêm thành tích cao ở SEA Games 33

Vòng loại môn bắn súng diễn ra từ 9 giờ 30 với màn kết hợp giữa đương kim vô địch ASIAD Phạm Quang Huy với Trịnh Thu Vinh ở nội dung đồng đội hỗn hợp 10 m súng ngắn hơi. Sau cú đúp HCV hôm qua, Trịnh Thu Vinh thêm tự tin và phấn chấn trong khi Phạm Quang Huy dồn quyết tâm sau ngày ra quân chưa thành công. Bộ đôi xạ thủ tài năng này được kỳ vọng giành quyền vào chung kết diễn ra lúc 11 giờ 30 và giúp bắn súng Việt Nam đoạt thêm HCV tại SEA Games 33. 

Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay: Chờ vàng bắn súng - Ảnh 1.

Xạ thủ Phạm Quang Huy tìm kiếm tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 33

ẢNH: NGUYÊN KHANG

Ở môn điền kinh, cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài chung kết nội dung 10.000 m nữ lúc 17 giờ 40. Nếu không có bất ngờ lớn nào, "cô bé hạt tiêu" này sẽ mang về cho mình tấm HCV thứ 2 ở SEA Games năm nay. Điền kinh Việt Nam còn có Quách Thị Lan thi đấu chung kết 400 m nữ lúc 17 giờ. Ngoài ra còn tranh tài 2 cự ly hấp dẫn 4x100 m nam, 4x100 m nữ.

Trực tiếp SEA Games 33 hôm nay: Chờ vàng bắn súng - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh chinh phục cự ly 10.000 m với mục tiêu bảo vệ HCV

ẢNH: NHẬT THỊNH

Môn bơi trong nhà diễn ra ngày thi đấu cuối với kỳ vọng vàng ở Nguyễn Huy Hoàng khi anh tranh tài ở vòng loại (9 giờ) và chung kết (16 giờ) nội dung 400 m tự do nam. Ngoài ra còn có Trần Hưng Nguyên thi đấu 200 m ngửa, Phạm Thanh Bảo đấu 50 m ếch, Nguyễn Quang Thuấn đấu 200 m bướm.

Lúc 17 giờ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh chung kết với Thái Lan với kỳ vọng lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua đối thủ này. Trần Thị Thanh Thúy đang có phong độ tốt là tín hiệu vui với bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng Thái Lan sở hữu lực lượng đồng đều và có ưu thế sân nhà.

Hôm nay, thể thao Việt Nam còn trông chờ tuyển thủ các môn bowling, wushu, bi sắt... thi đấu bùng nổ, giành thêm thành tích cao ở SEA Games 33. 

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 thể thao việt nam trực tiếp SEA Games Trịnh Thu Vinh
