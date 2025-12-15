Lịch thi đấu SEA Games 33 rất nóng hôm nay: Việt Nam tăng tốc, đòi lại tốp 2 từ Indonesia

Chờ dàn sao thể thao Việt Nam bùng nổ ở SEA Games 33

Ở môn bắn súng diễn ra từ 9 giờ 30 với màn kết hợp giữa Phạm Quang Huy với Trịnh Thu Vinh ở nội dung đồng đội hỗn hợp 10 m súng ngắn hơi. Sau cú đúp HCV hôm qua, Trịnh Thu Vinh thêm tự tin và phấn chấn trong khi Phạm Quang Huy quyết định "lấy lại những gì đã mất". Bộ đôi xạ thủ tài năng này được kỳ vọng giành quyền vào chung kết diễn ra lúc 11 giờ 30 và giúp bắn súng Việt Nam đoạt thêm HCV ở SEA Games 33.

Trịnh Thu Vinh hứa hẹn tỏa sáng ở nội dung đồng đội hỗn hợp 10 m súng ngắn, đứng cùng Phạm Quang Huy ẢNH: NGUYÊN KHANG

Phạm Quang Huy sẽ đứng dậy sau thất bại hôm qua ẢNH: NGUYÊN KHANG

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài chung kết nội dung 10.000 m nữ lúc 17 giờ 40. Nếu không có bất ngờ lớn nào, "cô bé hạt tiêu" này sẽ mang về cho mình tấm HCV thứ 2 ở SEA Games năm nay. Điền kinh Việt Nam còn có Quách Thị Lan thi đấu chung kết 400 m nữ lúc 17 giờ. Ngoài ra còn tranh tài 2 cự ly hấp dẫn 4x100 m nam, 4x100 m nữ.

Nguyễn Thị Oanh dự báo độc diễn trên đường chạy 10.000 m nữ SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Môn bơi trong nhà diễn ra ngày thi đấu cuối với kỳ vọng vàng ở Nguyễn Huy Hoàng khi anh tranh tài ở vòng loại (9 giờ) và chung kết (16 giờ) nội dung 400 m tự do nam. Ngoài ra còn có Trần Hưng Nguyên thi đấu 200 m ngửa, Phạm Thanh Bảo đấu 50 m ếch, Nguyễn Quang Thuấn đấu 200 m bướm.

Thanh Thúy cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam quyết tâm quật ngã Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Lúc 17 giờ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh chung kết với Thái Lan với kỳ vọng lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua đối thủ này. Trần Thị Thanh Thúy đang có phong độ tốt là tín hiệu vui với bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng Thái Lan sở hữu lực lượng đồng đều và có ưu thế sân nhà.

Hôm nay, thể thao Việt Nam còn trông chờ VĐV các môn bowling, wushu, bi sắt... thi đấu bùng nổ tại SEA Games 33.



