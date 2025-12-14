Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Cú sốc mang tên Phạm Quang Huy: ‘Tôi bắn chưa tốt…’

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
14/12/2025 14:34 GMT+7

Trưa 14.12, Phạm Quang Huy là người bị loại sớm nhất ở chung kết 10 m súng ngắn hơi cá nhân nam, nội dung mà anh đã giành HCV ASIAD 19.

Giành HCB đồng đội nhưng Phạm Quang Huy bị loại ở nội dung cá nhân

Tại trường bắn thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark, Quang Huy là một trong những niềm hy vọng lớn của bắn súng Việt Nam trong ngày 14.12. Tuy nhiên, xạ thủ này bất ngờ thất bại ở chung kết 10 m súng ngắn hơi cá nhân nam. Quang Huy bị loại đầu tiên, với chỉ 115,3 điểm sau 12 viên. Ngay sau đó, đồng đội của anh là Đình Thành cũng phải chia tay. Như vậy, bắn súng Việt Nam trắng tay ở nội dung này.

Trước đó, ở vòng loại, Quang Huy cũng thi đấu không ấn tượng. Anh chỉ giành được 575 điểm sau 60 viên, xếp thứ 5 vòng loại. Dù vậy, Quang Huy cùng Đình Thành, Công Minh đã giành được HCB nội dung 100 m súng hơi đồng đội nam cho bắn súng Việt Nam.

Cú sốc mang tên Phạm Quang Huy: ‘Tôi bắn chưa tốt…’- Ảnh 1.

Quang Huy chưa thể hiện được phong độ tốt tại SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Cú sốc mang tên Phạm Quang Huy: ‘Tôi bắn chưa tốt…’- Ảnh 2.

Thành tích của Quang Huy cũng không ấn tượng ở vòng loại

Cú sốc mang tên Phạm Quang Huy: ‘Tôi bắn chưa tốt…’- Ảnh 3.

Anh cùng Đình Thành bị loại sớm

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Quang Huy chia sẻ về thất bại của mình: "Các VĐV khác bắn rất tốt. Tôi chưa thể hiện tốt lắm. Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những nội dung tiếp theo. Tôi cũng khá quen với áp lực rồi. Đó là một phần của bắn súng. Việc bị loại sớm cũng khó nói. Ở chung kết luôn có bất ngờ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Số điểm này của tôi khá kém so với những trận chung kết trước". 

Vào ngày 15.12, Quang Huy và Trịnh Thu Vinh sẽ tranh tài ở nội dung 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp.

