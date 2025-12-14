Cú sốc mang tên Phạm Quang Huy: ‘Tôi bắn chưa tốt…’

Giành HCB đồng đội nhưng Phạm Quang Huy bị loại ở nội dung cá nhân

Tại trường bắn thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark, Quang Huy là một trong những niềm hy vọng lớn của bắn súng Việt Nam trong ngày 14.12. Tuy nhiên, xạ thủ này bất ngờ thất bại ở chung kết 10 m súng ngắn hơi cá nhân nam. Quang Huy bị loại đầu tiên, với chỉ 115,3 điểm sau 12 viên. Ngay sau đó, đồng đội của anh là Đình Thành cũng phải chia tay. Như vậy, bắn súng Việt Nam trắng tay ở nội dung này.

Trước đó, ở vòng loại, Quang Huy cũng thi đấu không ấn tượng. Anh chỉ giành được 575 điểm sau 60 viên, xếp thứ 5 vòng loại. Dù vậy, Quang Huy cùng Đình Thành, Công Minh đã giành được HCB nội dung 100 m súng hơi đồng đội nam cho bắn súng Việt Nam.

Quang Huy chưa thể hiện được phong độ tốt tại SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thành tích của Quang Huy cũng không ấn tượng ở vòng loại

Anh cùng Đình Thành bị loại sớm ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Quang Huy chia sẻ về thất bại của mình: "Các VĐV khác bắn rất tốt. Tôi chưa thể hiện tốt lắm. Tôi sẽ rút kinh nghiệm cho những nội dung tiếp theo. Tôi cũng khá quen với áp lực rồi. Đó là một phần của bắn súng. Việc bị loại sớm cũng khó nói. Ở chung kết luôn có bất ngờ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Số điểm này của tôi khá kém so với những trận chung kết trước".

Vào ngày 15.12, Quang Huy và Trịnh Thu Vinh sẽ tranh tài ở nội dung 10 m súng ngắn hơi hỗn hợp.