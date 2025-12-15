Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Bích Thùy và Hải Yến bất ngờ thành ‘đối thủ’ trong cuộc đua ghi nhiều bàn thắng nhất SEA Games?

Quang Tuyến
Quang Tuyến
15/12/2025 08:11 GMT+7

2 chân sút của Việt Nam là Nguyễn Thị Bích Thùy và Phạm Hải Yến cùng ghi 4 bàn thắng đang đứng trước cơ hội sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại SEA Games 33.

Bích Thùy và Hải Yến đã có bao nhiêu pha lập công?

Bóng đá SEA Games khác với giải đấu khác như AFF hay Asian Cup, là chỉ có huy chương cho những người giành các vị trí nhất, nhì và ba. Tuyệt đối không có cúp cũng như các danh hiệu cá nhân khác như cầu thủ xuất sắc, thủ môn xuất sắc hay vua phá lưới. Chính vì vậy việc ghi nhiều bàn thắng trên đất Thái Lan lần này là danh xưng không chính thức. Nhưng không phải vì vậy mà các cô gái không nỗ lực để hướng đến. Không phải chỉ mang lại niềm vui cho bản thân mình mà còn đóng góp vào thành công chung của đội bóng.

Bích Thùy và Hải Yến bất ngờ thành ‘đối thủ’ trong cuộc đua ghi nhiều bàn thắng nhất SEA Games?- Ảnh 1.

Hải Yến và Bích Thùy cùng ghi 4 bàn thắng tại SEA Games 33

ẢNH: KHẢ HÒA

Hiện tại có 3 cầu thủ đang cùng ghi 4 bàn thắng tạm dẫn đầu "vua phá lưới", trong đó có 2 của Việt Nam là Nguyễn Thị Bích Thùy và Phạm Hải Yến. 4 bàn thắng của Bích Thùy gồm 1 trong trận mở màn gặp Malaysia, 1 bàn ở trận gặp Myanmar và 2 bàn ở trận bán kết thắng Indonesia. Còn 4 bàn của Hải yến đều là 2 cú đúp trong trận thắng Malaysia và Indonesia. Cầu thủ ghi 4 bàn còn lại là Jiraporn Mongkoldee (9) của Thái Lan. Cô đã lập hat-trick trong trận thắng Indonesia 8-0 và ghi 1 bàn mở tỷ số ở trận bán kết thua Philippines.

Bích Thùy và Hải Yến bất ngờ thành ‘đối thủ’ trong cuộc đua ghi nhiều bàn thắng nhất SEA Games?- Ảnh 2.

Niềm vui của Hải Yến

ẢNH: KHẢ HÒA

Đứng sau bộ ba này có 2 cầu thủ ghi 3 bàn thắng là Thái Thị Thảo của Việt Nam đã lập hat-trick trong trận thắng Malaysia và Pino Alexa Marie (23) của Philippines cũng ghi hat-trick vào lưới Malaysia. Như vậy trong danh sách 5 cầu thủ "dội bom" hàng đầu đã có 3 cái tên của Việt Nam. Các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất đến trước trận chung kết với 14 bàn. Ngoài 4 bàn thắng của 2 cầu thủ Bích Thùy, Hải Yến và 3 bàn của Thái Thị Thảo thì 3 bàn còn lại thuộc về Hải Linh, Vạn Sự và Huỳnh Như.

Bích Thùy và Hải Yến bất ngờ thành ‘đối thủ’ trong cuộc đua ghi nhiều bàn thắng nhất SEA Games?- Ảnh 3.

Tiền vệ Jiraporn Mongkoldee (9) của Thái Lan cũng đang ghi 4 bàn thắng

ẢNH: KHẢ HÒA

Nếu tiếp tục ghi bàn ở trận chung kết thì Việt Nam nhiều khả năng trở thành đội bóng có chân sút hay nhất giải. Tuy nhiên cơ hội cho Jiraporn Mongkoldee (9) của Thái Lan cũng không phải là ít. Bởi nếu cô được tung ra sân trận tranh hạng ba gặp lại Indonesia thì nhiều khả năng sẽ có bàn thắng. Thế nên Bích Thùy, Hải Yến hay Thái Thị Thảo phải hết sức nỗ lực. Không phải là không có cơ hội nếu chúng ta biết chắt chiu từng pha bóng.

Bích Thùy và Hải Yến bất ngờ thành ‘đối thủ’ trong cuộc đua ghi nhiều bàn thắng nhất SEA Games?- Ảnh 4.

Bích Thùy hiện có 4 bàn thắng

ẢNH: KHẢ HÒA

Kỷ lục 6 kỳ của Huỳnh Như nhưng không thể không nói đến 5 kỳ SEA Games có bàn thắng của Hải Yến

Huỳnh Như đã đi vào lịch sử với 13 bàn thắng qua 6 kỳ SEA Games liên tiếp có môn bóng đá nữ bắt đầu từ năm 2013 tại Mandalay (Myanmar) khi cô tham gia đội tuyển. Nhưng một chân sút khác cũng âm thầm bám theo Huỳnh Như và hiện cũng đã có 5 kỳ SEA Games liên tiếp ghi bàn thắng, tính từ năm 2017 tại Malaysia. Đó là Phạm Hải Yến với 10 bàn thắng, hoàn toàn có thể đuổi kịp Huỳnh Như. Cụ thể năm 2017 cô ghi 2 bàn vào lưới Myanmar (thắng 3-1) và Thái Lan (hòa 1-1). Năm 2019, Hải Yến chỉ ghi 1 bàn, nhưng đó là bàn thắng vô cùng quan trọng mang chức vô địch về cho Việt Nam sau khi quật ngã Thái Lan 1-0 trong trận chung kết.

Bích Thùy và Hải Yến bất ngờ thành ‘đối thủ’ trong cuộc đua ghi nhiều bàn thắng nhất SEA Games?- Ảnh 5.

Hải Yến có khả năng bắt kịp thành tích của Huỳnh Như

ẢNH: KHẢ HÒA

SEA Games năm 2021, Hải Yến cũng chỉ ghi 1 bàn vào lưới Campuchia trong chiến thắng 7-0 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh), 2 năm sau tại Campuchia, Hải Yến ghi 2 bàn vào lưới Malaysia (trận thắng vòng bảng 3-0) và vào lưới Campuchia (bán kết thắng 4-0). Lần này với 4 bàn thắng, Hải Yến đã nâng tổng số bàn của mình lên 10 bàn, chỉ còn thua Huỳnh Như 3 bàn. Với phong độ đang tốt, Hải Yến hoàn toàn có thể gia tăng bàn thắng nếu tiếp tục có mặt ở SEA Games tại Malaysia. Khi đó cô sẽ là thách thức lớn trong việc xô ngã kỷ lục của Huỳnh Như.

Bích Thùy và Hải Yến bất ngờ thành ‘đối thủ’ trong cuộc đua ghi nhiều bàn thắng nhất SEA Games?- Ảnh 6.

Niềm vui của các tuyển thủ Việt Nam sau khi ghi đến 14 bàn thắng

ẢNH: KHẢ HÒA

 

Xem thêm bình luận