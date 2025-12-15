Những chiến thắng của bản lĩnh

V ƯỢT QUA ÁP LỰC

Hành trình chinh phục đỉnh cao của Trịnh Thu Vinh tại SEA Games 33 không hề dễ dàng. Bản lĩnh của cô gái sinh năm 2000 đã bị thử thách ngay từ những loạt bắn đầu tiên của vòng loại. Áp lực tâm lý nặng nề khiến cô có thời điểm phải tạm dừng bài thi, bước ra ngoài để trao đổi, điều chỉnh trạng thái cùng ban huấn luyện. Tuy nhiên, đây chính là khoảnh khắc vàng để bản lĩnh thép lên tiếng. Sau ít phút điều chỉnh, cô trở lại sàn đấu với sự tập trung cao độ, thi đấu xuất thần để vươn lên vị trí thứ 2 vòng loại, chỉ kém đồng đội Nguyễn Thùy Trang. Màn trình diễn ấn tượng này không chỉ giúp Thu Vinh giành vé vào chung kết mà còn đóng góp công sức to lớn giúp đội tuyển bắn súng VN phá kỷ lục SEA Games ở nội dung đồng đội.

Trịnh Thu Vinh (giữa) giành 2 HCV bắn súng và phá 2 kỷ lục SEA Games Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Bước vào chung kết, kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao. Xạ thủ hàng đầu VN có khởi đầu chưa thật sự tốt, liên tục rơi vào thế bám đuổi các đối thủ. Đứng trước cơ hội và thách thức của tấm HCV cá nhân, một lần nữa bản lĩnh của VĐV từng trải qua đấu trường Olympic lại được kích hoạt. Thu Vinh thể hiện sự lạnh lùng đáng kinh ngạc trong những loạt bắn mang tính quyết định. Cô có màn bứt tốc ngoạn mục để vượt lên, giành chiến thắng chung cuộc đầy thuyết phục. Với tổng điểm 242,7, Thu Vinh không chỉ đoạt HCV cá nhân mà còn chính thức phá luôn kỷ lục SEA Games ở nội dung này, hoàn tất cú đúp lịch sử cho riêng mình.

Thu Vinh (phải) giành HCV và Thùy Trang giành HCB

Chia sẻ sau chiến thắng, Thu Vinh thừa nhận đây là bài thi khó khăn, có lúc cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, tin tưởng của ban huấn luyện cùng với kinh nghiệm thi đấu tích lũy, đặc biệt là việc loại bỏ hoàn toàn suy nghĩ về các loạt bắn trước khi vào chung kết, cô đã chuyển hóa áp lực thành động lực. Cú đúp HCV và 2 kỷ lục tại SEA Games 33 là bước ngoặt quan trọng, khẳng định vị thế và bản lĩnh kiên cường của Thu Vinh, tạo đà vững chắc cho những giải đấu quốc tế sắp tới.

VĐV TRẺ NHẤT GIÀNH HCV

Cũng tại Bangkok chiều qua 14.12, trước sức ép từ khán giả chủ nhà Thái Lan và sự già rơ của các tay ném đẳng cấp và giàu kinh nghiệm trong khu vực, Trần Hoàng Khôi (16 tuổi) đã mang về tấm HCV đầy ngoạn mục. Tuy Khôi mới học cấp 3, gương mặt còn "búng ra sữa" nhưng lại là người sở hữu cái đầu lạnh, bản lĩnh nhất trong những lần vung tay đưa quả bowling lao vút về phía trước. Khôi đã chứng minh rằng trong thể thao tài năng và bản lĩnh đôi khi không đo đếm bằng tuổi đời.

Trần Hoàng Khôi giành HCV bowling

Điều thú vị trong chiến thắng của Hoàng Khôi nằm ở khoảnh khắc kết quả được công bố. Theo lời bà Bùi Kim Hà - lãnh đội đội tuyển bowling VN tại SEA Games 33, phản ứng của Khôi khi biết mình đoạt HCV là sự pha trộn kỳ lạ. "Em ấy vui mừng nhưng vẫn có nét ngơ ngác, thắng nhưng cứ đơ ra như thể mọi chuyện rất bình thường, chiến thắng là điều đương nhiên vậy", bà Hà kể lại. Sự ngơ ngác của Khôi là nét đáng yêu của cậu học trò này, nhưng cảm giác "chiến thắng là lẽ đương nhiên" lại phản ánh sự tự tin của nhà tân vô địch bowling SEA Games. Hiện, Khôi là VĐV trẻ tuổi nhất giành vàng cho thể thao VN ở kỳ đại hội này.

Tất nhiên, thành tích của Khôi cũng không tự nhiên mà có. Bà Kim Hà nhấn mạnh đằng sau vẻ thản nhiên của Khôi là cả một sự chuẩn bị bài bản của ban huấn luyện. "Chúng tôi đã nghiên cứu các đối thủ rất kỹ, chuẩn bị tâm lý cho Khôi trước, trong và sau trận đấu. Chính sự chuẩn bị tỉ mỉ ấy giúp em không bị khớp trước những đối thủ rất mạnh của khu vực. Đây là thành quả xứng đáng của Khôi và tập thể đội tuyển bowling VN", bà Hà chia sẻ. t