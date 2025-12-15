Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV U.23 Malaysia tung chiêu tâm lý, chủ nhà Thái Lan bất an

Giang Lao
Giang Lao
15/12/2025 08:26 GMT+7

HLV Nafuzi Zain của U.23 Malaysia chỉ ra lý do chủ nhà Thái Lan rất bất an ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 lúc 20 giờ ngày 15.12, đó là 'họ phải đoạt HCV', 'bất kể kết quả nào khác đều là thất bại'.

Đòn tâm lý của U.23 Malaysia hay là tự khích lệ mình?

Việc đội U.23 Malaysia có mặt ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 là hoàn toàn bất ngờ và rất may mắn, sau khi đối thủ cạnh tranh và là những nhà đương kim vô địch U.23 Indonesia không tận dụng được cơ hội do U.23 Việt Nam tạo ra. 

U.23 Malaysia giành vé vào bán kết với suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, khi hơn U.23 Indonesia số bàn thắng ghi nhiều hơn chỉ 1 bàn (4 so với 3), trong khi bằng 3 điểm và cả hiệu số +1.

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV U.23 Malaysia tung chiêu tâm lý, chủ nhà Thái Lan bất an- Ảnh 1.

U.23 Malaysia (phải) liệu sẽ gây bất ngờ loại luôn U.23 Thái Lan, để có cơ hội tái đấu U.23 Việt Nam?

Ảnh: Nhật Thịnh

Việc lách qua cánh cửa hẹp một cách khó tin như vậy, U.23 Malaysia dù bị đánh giá thấp, nhưng yếu tố "đã hoàn thành nhiệm vụ", vào bán kết đã là "một thành tích". Qua đó, có thể giúp họ trở nên cực kỳ thoải mái và không hề e ngại bất cứ ai khi đã xác định khả năng nếu đi tiếp sẽ gặp U.23 Thái Lan ở bán kết ngay từ rất sớm.

Chính yếu tố này giúp U.23 Malaysia đang đón nhận "sự tự do" của một đội bị đánh giá yếu hơn, không chịu áp lực và kỳ vọng. 

HLV Nafuzi Zain cũng tung luôn chiêu tâm lý một cách đầy thẳng thắn để có thể khiến đội chủ nhà Thái Lan phải rất bất an, hoặc cũng có thể là một sự khích lệ đối với các cầu thủ của mình. Ông nói: "Đối với họ (U.23 Thái Lan), bắt buộc phải giành chiến thắng để tiếp tục mục tiêu giành HCV, mọi kết quả nào khác đều là thất bại. U.23 Malaysia nếu có thua và sẽ ra về, nhưng không mang một gánh nặng nào cả".

Lời tuyên bố này của HLV Nafuzi Zain cho thấy, có nhiều khả năng U.23 Malaysia sẽ vào cuộc trước U.23 Thái Lan với lối chơi tấn công quyết liệt ngay từ đầu, điều mà họ đã thận trọng, tính toán để rồi thua "toàn tập" trước U.23 Việt Nam tỷ số 0-2 ở trận cuối vòng bảng ngày 11.12.

"Trong một giải đấu như thế này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ chơi theo lối chơi của mình và xem kết quả ra sao", HLV Nafuzi Zain bày tỏ. Ông cũng thừa nhận, chắc chắn U.23 Thái Lan sẽ nhận sự ủng hộ lớn từ khán giả nhà. Tuy nhiên, điều này cũng là áp lực cực kỳ lớn.

Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV U.23 Malaysia tung chiêu tâm lý, chủ nhà Thái Lan bất an- Ảnh 2.

U.23 Malaysia bất ngờ vào bán kết SEA Games 33, tuyên bố hạ chủ nhà Thái Lan để tái đấu U.23 Việt Nam chung kết

Ảnh: Nhật Thịnh

Nên nhớ, đội tuyển nữ Thái Lan vừa trải qua cú sốc thua Philippines ở bán kết bóng đá nữ. Vì vậy, đây thực sự cũng là sức ép đối với thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul (U.23 Thái Lan) và sẽ vô cùng lớn, để tránh khỏi cú sốc này xảy ra một lần nữa ngay sân nhà trước đối thủ được xem là "may mắn mới vào bán kết", nhưng nay không còn sợ bất cứ ai, U.23 Malaysia.

Sự thận trọng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul trước trận đấu cũng cho thấy ông đang chịu áp lực. Rõ ràng, nếu bóng đá Thái Lan tiếp tục thua trận bán kết bóng đá nam, và hết cửa tranh HCV, sẽ khiến những tham vọng đặt ra từ trước SEA Games 33 đó là "giành trọn bộ 4 HCV bóng đá nam, nữ và futsal", sớm thất bại ngay từ vòng bán kết.

Liệu U.23 Malaysia có gây cú sốc cho U.23 Thái Lan, sau khi đội nữ Philippines đã làm điều bất ngờ đánh bại đội nữ Thái Lan, để vào chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tái đấu đội tuyển nữ Việt Nam. 

Trong khi đó, ở trận bán kết còn lại của bóng đá nam, đội U.23 Việt Nam đối đầu với U.23 Philippines lúc 15 giờ 30 ngày 15.12.

Sẽ rất đặc biệt, nếu U.23 Malaysia thắng U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam cũng thắng U.23 Philippines, khi đó cả 2 trận chung kết bóng đá nam, nữ SEA Games 33 đều là các cuộc tái đấu giữa các đối thủ ở vòng bảng.

Tin liên quan

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng kình địch Philippines

Đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng kình địch Philippines

Màn so tài với Philippines ở chung kết SEA Games 33 là thuốc thử cho bản lĩnh thực thụ của đội tuyển nữ VN.

Lịch thi đấu SEA Games 33 rất nóng hôm nay: Việt Nam tăng tốc, đòi lại tốp 2 từ Indonesia

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - Philippines hấp dẫn hôm nay: Tự tin tiến vào chung kết

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Malaysia SEA Games 33 U.23 Thái Lan bóng đá sea games U.23 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận