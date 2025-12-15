Lịch thi đấu cực hay hôm nay: HLV U.23 Malaysia tung chiêu tâm lý, chủ nhà Thái Lan bất an

Đòn tâm lý của U.23 Malaysia hay là tự khích lệ mình?

Việc đội U.23 Malaysia có mặt ở bán kết bóng đá nam SEA Games 33 là hoàn toàn bất ngờ và rất may mắn, sau khi đối thủ cạnh tranh và là những nhà đương kim vô địch U.23 Indonesia không tận dụng được cơ hội do U.23 Việt Nam tạo ra.

U.23 Malaysia giành vé vào bán kết với suất đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, khi hơn U.23 Indonesia số bàn thắng ghi nhiều hơn chỉ 1 bàn (4 so với 3), trong khi bằng 3 điểm và cả hiệu số +1.

U.23 Malaysia (phải) liệu sẽ gây bất ngờ loại luôn U.23 Thái Lan, để có cơ hội tái đấu U.23 Việt Nam? Ảnh: Nhật Thịnh

Việc lách qua cánh cửa hẹp một cách khó tin như vậy, U.23 Malaysia dù bị đánh giá thấp, nhưng yếu tố "đã hoàn thành nhiệm vụ", vào bán kết đã là "một thành tích". Qua đó, có thể giúp họ trở nên cực kỳ thoải mái và không hề e ngại bất cứ ai khi đã xác định khả năng nếu đi tiếp sẽ gặp U.23 Thái Lan ở bán kết ngay từ rất sớm.

Chính yếu tố này giúp U.23 Malaysia đang đón nhận "sự tự do" của một đội bị đánh giá yếu hơn, không chịu áp lực và kỳ vọng.

HLV Nafuzi Zain cũng tung luôn chiêu tâm lý một cách đầy thẳng thắn để có thể khiến đội chủ nhà Thái Lan phải rất bất an, hoặc cũng có thể là một sự khích lệ đối với các cầu thủ của mình. Ông nói: "Đối với họ (U.23 Thái Lan), bắt buộc phải giành chiến thắng để tiếp tục mục tiêu giành HCV, mọi kết quả nào khác đều là thất bại. U.23 Malaysia nếu có thua và sẽ ra về, nhưng không mang một gánh nặng nào cả".

Lời tuyên bố này của HLV Nafuzi Zain cho thấy, có nhiều khả năng U.23 Malaysia sẽ vào cuộc trước U.23 Thái Lan với lối chơi tấn công quyết liệt ngay từ đầu, điều mà họ đã thận trọng, tính toán để rồi thua "toàn tập" trước U.23 Việt Nam tỷ số 0-2 ở trận cuối vòng bảng ngày 11.12.

"Trong một giải đấu như thế này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ chơi theo lối chơi của mình và xem kết quả ra sao", HLV Nafuzi Zain bày tỏ. Ông cũng thừa nhận, chắc chắn U.23 Thái Lan sẽ nhận sự ủng hộ lớn từ khán giả nhà. Tuy nhiên, điều này cũng là áp lực cực kỳ lớn.

U.23 Malaysia bất ngờ vào bán kết SEA Games 33, tuyên bố hạ chủ nhà Thái Lan để tái đấu U.23 Việt Nam chung kết Ảnh: Nhật Thịnh

Nên nhớ, đội tuyển nữ Thái Lan vừa trải qua cú sốc thua Philippines ở bán kết bóng đá nữ. Vì vậy, đây thực sự cũng là sức ép đối với thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul (U.23 Thái Lan) và sẽ vô cùng lớn, để tránh khỏi cú sốc này xảy ra một lần nữa ngay sân nhà trước đối thủ được xem là "may mắn mới vào bán kết", nhưng nay không còn sợ bất cứ ai, U.23 Malaysia.

Sự thận trọng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul trước trận đấu cũng cho thấy ông đang chịu áp lực. Rõ ràng, nếu bóng đá Thái Lan tiếp tục thua trận bán kết bóng đá nam, và hết cửa tranh HCV, sẽ khiến những tham vọng đặt ra từ trước SEA Games 33 đó là "giành trọn bộ 4 HCV bóng đá nam, nữ và futsal", sớm thất bại ngay từ vòng bán kết.

Liệu U.23 Malaysia có gây cú sốc cho U.23 Thái Lan, sau khi đội nữ Philippines đã làm điều bất ngờ đánh bại đội nữ Thái Lan, để vào chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tái đấu đội tuyển nữ Việt Nam.

Trong khi đó, ở trận bán kết còn lại của bóng đá nam, đội U.23 Việt Nam đối đầu với U.23 Philippines lúc 15 giờ 30 ngày 15.12.

Sẽ rất đặc biệt, nếu U.23 Malaysia thắng U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam cũng thắng U.23 Philippines, khi đó cả 2 trận chung kết bóng đá nam, nữ SEA Games 33 đều là các cuộc tái đấu giữa các đối thủ ở vòng bảng.