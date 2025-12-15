Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - Philippines hấp dẫn hôm nay: Tự tin tiến vào chung kết

Ông Kim kiệm lời

Trưa 14.12, buổi họp báo trên sân Rajamangala đã chứng kiến 2 phong cách khác nhau giữa 2 nhà cầm quân Kim Sang-sik và Garrath McPherson (U.23 Philippines). HLV Garrath McPherson khen ngợi học trò sau chiến tích vào bán kết SEA Games lần đầu tiên sau 34 năm. Trước đó hồi tháng 7, U.23 Philippines cũng lần đầu vào đến bán kết giải U.23 Đông Nam Á, nơi họ thua U.23 VN 1-2 với 2 bàn thắng của Đình Bắc và Xuân Bắc. Ông McPherson nhấn mạnh: "Mọi người nói U.23 Philippines chơi bóng dài, nặng về thể lực nhưng tôi thấy U.23 VN cũng rất mạnh thể lực đấy thôi. Các bạn có đội bóng rất sung sức, các cầu thủ tập luyện chăm chỉ để luôn chơi ấn tượng trong những phút cuối của mỗi hiệp. U.23 Philippines sẽ không thay đổi cách chơi của mình, chiến đấu với các cầu thủ U.23 VN rất giỏi, chờ cơ hội ghi bàn vào lưới đối phương. Tôi tin là U.23 VN cũng sẽ vậy. Hãy chờ sau trận đấu để thấy đội nào có tinh thần tốt nhất và cầu thủ có chất lượng cao nhất".

U.23 VN đang rất tự tin Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Từ khi U.23 VN lọt vào bán kết, HLV Kim Sang-sik ít khi phát biểu. Trong buổi họp báo, ông kiệm lời nhưng rất tự tin: "U.23 VN rất vui khi vào bán kết, nhưng mục tiêu của chúng tôi còn cao hơn. Các cầu thủ đã chuẩn bị tốt về chiến thuật, thể lực và tinh thần nên sẽ có một trận đấu hay. U.23 Philippines đã mạnh hơn khi có nhiều cầu thủ quan trọng trở lại. Mặc dù lần trước U.23 VN đã thắng 2-1, nhưng không ai có thể đảm bảo kết quả đó lặp lại. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng dù có tình huống nào xảy ra thì U.23 VN sẽ chiến đấu và nhất định sẽ giành chiến thắng vì danh dự của bóng đá VN".

Sẵn sàng đua sức

Chiều 14.12, đội U.23 VN tiếp tục đổi sân tập, lần này là sân Look E-san chỉ cách khách sạn khoảng 8 km nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn cẩn thận cho cả đội xuất phát sớm để tránh kẹt xe. Ông Kim cho cả đội khởi động khá kỹ, đồng thời tham gia "đá ma" cùng học trò tạo không khí phấn khởi và thoải mái.

Thuận lợi cho U.23 VN là đã quen thi đấu trên sân Rajamangala với mái che rộng phần lớn sân, giúp tránh được cái nắng gay gắt những ngày này tại Bangkok. U.23 Philippines đang tiến bộ nhanh, tinh thần lên cao và sẽ bằng mọi cách ngăn cản cách chơi kiểm soát bóng của U.23 VN. Bởi vậy, U.23 VN sẽ phải chơi linh hoạt hơn, buộc đối phương sai lầm để giành chiến thắng. Hàng phòng ngự của U.23 VN sẽ phải giữ sự tập trung cao độ, đặc biệt chống bóng bổng và tình huống cố định bởi Philippines có nhiều cầu thủ cao to, đánh đầu khá tốt. Ở mặt trận tấn công, có thể chứng kiến bất ngờ mới khi ông Kim sẽ lại xoay vòng cầu thủ với Thanh Nhàn, Quốc Việt là tâm điểm. Ông Kim đã cố tình cất 2 cầu thủ này ở trận gặp U.23 Malaysia, không cho ra sân một phút nào, có lẽ để dành cho trận bán kết rất quan trọng. Thanh Nhàn và Quốc Việt đều rất nhanh và có khả năng dứt điểm tốt, nên có thể đem đến bất ngờ cho hàng thủ Philippines.