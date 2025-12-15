Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - Philippines hấp dẫn hôm nay: Tự tin tiến vào chung kết

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
15/12/2025 00:00 GMT+7

Đội tuyển U.23 VN tự tin sẽ thắng U.23 Philippines ở trận bán kết SEA Games 33 diễn ra lúc 15 giờ 30 hôm nay 15.12 trên sân Rajamangala (Thái Lan). Trận đấu được trực tiếp trên VTV, FPT Play, TV360, HTV…

Ông Kim kiệm lời

Trưa 14.12, buổi họp báo trên sân Rajamangala đã chứng kiến 2 phong cách khác nhau giữa 2 nhà cầm quân Kim Sang-sik và Garrath McPherson (U.23 Philippines). HLV Garrath McPherson khen ngợi học trò sau chiến tích vào bán kết SEA Games lần đầu tiên sau 34 năm. Trước đó hồi tháng 7, U.23 Philippines cũng lần đầu vào đến bán kết giải U.23 Đông Nam Á, nơi họ thua U.23 VN 1-2 với 2 bàn thắng của Đình Bắc và Xuân Bắc. Ông McPherson nhấn mạnh: "Mọi người nói U.23 Philippines chơi bóng dài, nặng về thể lực nhưng tôi thấy U.23 VN cũng rất mạnh thể lực đấy thôi. Các bạn có đội bóng rất sung sức, các cầu thủ tập luyện chăm chỉ để luôn chơi ấn tượng trong những phút cuối của mỗi hiệp. U.23 Philippines sẽ không thay đổi cách chơi của mình, chiến đấu với các cầu thủ U.23 VN rất giỏi, chờ cơ hội ghi bàn vào lưới đối phương. Tôi tin là U.23 VN cũng sẽ vậy. Hãy chờ sau trận đấu để thấy đội nào có tinh thần tốt nhất và cầu thủ có chất lượng cao nhất".

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - Philippines hấp dẫn hôm nay: Tự tin tiến vào chung kết- Ảnh 1.

U.23 VN đang rất tự tin

Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Từ khi U.23 VN lọt vào bán kết, HLV Kim Sang-sik ít khi phát biểu. Trong buổi họp báo, ông kiệm lời nhưng rất tự tin: "U.23 VN rất vui khi vào bán kết, nhưng mục tiêu của chúng tôi còn cao hơn. Các cầu thủ đã chuẩn bị tốt về chiến thuật, thể lực và tinh thần nên sẽ có một trận đấu hay. U.23 Philippines đã mạnh hơn khi có nhiều cầu thủ quan trọng trở lại. Mặc dù lần trước U.23 VN đã thắng 2-1, nhưng không ai có thể đảm bảo kết quả đó lặp lại. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng dù có tình huống nào xảy ra thì U.23 VN sẽ chiến đấu và nhất định sẽ giành chiến thắng vì danh dự của bóng đá VN".

Sẵn sàng đua sức

Chiều 14.12, đội U.23 VN tiếp tục đổi sân tập, lần này là sân Look E-san chỉ cách khách sạn khoảng 8 km nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn cẩn thận cho cả đội xuất phát sớm để tránh kẹt xe. Ông Kim cho cả đội khởi động khá kỹ, đồng thời tham gia "đá ma" cùng học trò tạo không khí phấn khởi và thoải mái.

Thuận lợi cho U.23 VN là đã quen thi đấu trên sân Rajamangala với mái che rộng phần lớn sân, giúp tránh được cái nắng gay gắt những ngày này tại Bangkok. U.23 Philippines đang tiến bộ nhanh, tinh thần lên cao và sẽ bằng mọi cách ngăn cản cách chơi kiểm soát bóng của U.23 VN. Bởi vậy, U.23 VN sẽ phải chơi linh hoạt hơn, buộc đối phương sai lầm để giành chiến thắng. Hàng phòng ngự của U.23 VN sẽ phải giữ sự tập trung cao độ, đặc biệt chống bóng bổng và tình huống cố định bởi Philippines có nhiều cầu thủ cao to, đánh đầu khá tốt. Ở mặt trận tấn công, có thể chứng kiến bất ngờ mới khi ông Kim sẽ lại xoay vòng cầu thủ với Thanh Nhàn, Quốc Việt là tâm điểm. Ông Kim đã cố tình cất 2 cầu thủ này ở trận gặp U.23 Malaysia, không cho ra sân một phút nào, có lẽ để dành cho trận bán kết rất quan trọng. Thanh Nhàn và Quốc Việt đều rất nhanh và có khả năng dứt điểm tốt, nên có thể đem đến bất ngờ cho hàng thủ Philippines.

Tin liên quan

U.23 VN tập trung toàn lực cho bán kết

U.23 VN tập trung toàn lực cho bán kết

HLV Park Hang-seo từng nói gặp đối thủ nào ở bán kết không quan trọng bằng việc các học trò tìm được nhịp chơi bóng của mình.

U.23 VN - U.23 Thái Lan: Nhâm Mạnh Dũng tiếp tục ghi bàn thắng trận cầu đêm nay?

Các chân sút U.23 VN phải hay hơn lúc vô địch Đông Nam Á, thầy Kim muốn sân đông khán giả

Khám phá thêm chủ đề

Thanh nhàn Quốc Việt Xuân Bắc Bangkok U.23 Philippines U.23
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận