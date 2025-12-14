Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ấn tượng Philippines: Hẹn Thái Lan ở chung kết

Nghi Thạo
Nghi Thạo
(từ Bangkok)
14/12/2025 14:04 GMT+7

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng thuyết phục Philippines với tỷ số 3-0, qua đó giành vé đầu tiên xuất hiện ở trận chung kết SEA Games 33.

Bóng chuyền nữ Việt Nam nối dài chuỗi thắng trước Philippines

Trưa 14.12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Philippines, ở trận bán kết SEA Games 33. Trong năm 2025, hai đội đã đối đầu nhau 2 lần và phần thắng đều thuộc về thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Ở 2 trận thắng này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ để thua đúng 1 ván đấu.

Ở trận gặp Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra sân với đội hình không đổi so với cuộc chạm trán Indonesia lượt cuối vòng bảng. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy góp mặt trong đội hình xuất phát. Dù vậy, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã gặp không ít khó khăn trong thời gian nửa đầu ván 1.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ấn tượng Philippines: Hẹn Thái Lan ở chung kết- Ảnh 1.

Thanh Thúy và các đồng đội giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Việt Nam và Philippines rượt đuổi điểm số quyết liệt trong khoảng 10 điểm đầu tiên. Sau đó, Philippines bất ngờ hưng phấn để qua mặt Việt Nam. Khi để đối thủ dẫn trước, Thanh Thúy và các đồng đội đã kịp thời lấy lại sự tập trung để tạo ra chuỗi lên điểm ấn tượng, giành chiến thắng 25/17 ở ván 1.

Trong ván đầu tiên, bên cạnh Thanh Thúy thì Vi Thị Như Quỳnh cũng thi đấu nổi bật. Như Quỳnh đóng góp nhiều điểm, trong đó có 2 cú phát bóng ghi điểm trực tiếp

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ấn tượng Philippines: Hẹn Thái Lan ở chung kết- Ảnh 2.

Vi Thị Như Quỳnh chơi hay trên hàng công

ẢNH: NHẬT THỊNH

Thế trận ở ván 2 không khác gì so với hiệp 1. Hai đội cũng chơi giằng co trong thời gian đầu, nhưng Việt Nam với khả năng tấn công vượt trội đã tạo ra khoảng cách về mặt điểm số khi ván đấu dần trôi về cuối. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng 25/14 ở ván 2, vươn lên dẫn 2-0.

Philippines càng chơi càng thể hiện sự chệch choạc. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để tiếp tục thắng ván 3 với điểm số 25/17. Chung cuộc, Thanh Thúy và các đồng đội đánh bại Philippines với tỷ số 3-0, qua đó giành vé đầu tiên góp mặt ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ấn tượng Philippines: Hẹn Thái Lan ở chung kết- Ảnh 3.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé đầu tiên xuất hiện ở chung kết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở trận bán kết còn lại, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan gặp Indonesia. Các cô gái Thái Lan được đánh giá vượt trội, nên khó có bất ngờ xảy ra. Trong trường hợp thắng Indonesial, chủ nhà Thái Lan sẽ so tài với Việt Nam ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ấn tượng Philippines: Hẹn Thái Lan ở chung kết- Ảnh 4.

Các CĐV Việt Nam cổ vũ nhiệt tình cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tin liên quan

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ra quân suôn sẻ: Thắng Lào chớp nhoáng 3-0

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ra quân suôn sẻ: Thắng Lào chớp nhoáng 3-0

Chiều 13.12, trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã nhanh chóng giành chiến thắng 3-0 trước Lào trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ.

Bóng chuyền nữ Việt Nam toàn thắng, giành ngôi nhất bảng thuyết phục: Sắp đại chiến Thái Lan?

Ngôi sao số 1 bóng chuyền Việt Nam Thanh Thúy chưa xuất trận, chờ đối đầu Indonesia

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam Bóng chuyền đội tuyển bóng chuyền nữ việt nam Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận