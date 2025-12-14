Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng ấn tượng Philippines: Hẹn Thái Lan ở chung kết

Bóng chuyền nữ Việt Nam nối dài chuỗi thắng trước Philippines

Trưa 14.12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Philippines, ở trận bán kết SEA Games 33. Trong năm 2025, hai đội đã đối đầu nhau 2 lần và phần thắng đều thuộc về thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Ở 2 trận thắng này, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ để thua đúng 1 ván đấu.

Ở trận gặp Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ra sân với đội hình không đổi so với cuộc chạm trán Indonesia lượt cuối vòng bảng. Chủ công Trần Thị Thanh Thúy góp mặt trong đội hình xuất phát. Dù vậy, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã gặp không ít khó khăn trong thời gian nửa đầu ván 1.

Thanh Thúy và các đồng đội giành chiến thắng thứ 4 liên tiếp ẢNH: NHẬT THỊNH

Việt Nam và Philippines rượt đuổi điểm số quyết liệt trong khoảng 10 điểm đầu tiên. Sau đó, Philippines bất ngờ hưng phấn để qua mặt Việt Nam. Khi để đối thủ dẫn trước, Thanh Thúy và các đồng đội đã kịp thời lấy lại sự tập trung để tạo ra chuỗi lên điểm ấn tượng, giành chiến thắng 25/17 ở ván 1.

Trong ván đầu tiên, bên cạnh Thanh Thúy thì Vi Thị Như Quỳnh cũng thi đấu nổi bật. Như Quỳnh đóng góp nhiều điểm, trong đó có 2 cú phát bóng ghi điểm trực tiếp

Vi Thị Như Quỳnh chơi hay trên hàng công ẢNH: NHẬT THỊNH

Thế trận ở ván 2 không khác gì so với hiệp 1. Hai đội cũng chơi giằng co trong thời gian đầu, nhưng Việt Nam với khả năng tấn công vượt trội đã tạo ra khoảng cách về mặt điểm số khi ván đấu dần trôi về cuối. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng 25/14 ở ván 2, vươn lên dẫn 2-0.

Philippines càng chơi càng thể hiện sự chệch choạc. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để tiếp tục thắng ván 3 với điểm số 25/17. Chung cuộc, Thanh Thúy và các đồng đội đánh bại Philippines với tỷ số 3-0, qua đó giành vé đầu tiên góp mặt ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành vé đầu tiên xuất hiện ở chung kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở trận bán kết còn lại, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan gặp Indonesia. Các cô gái Thái Lan được đánh giá vượt trội, nên khó có bất ngờ xảy ra. Trong trường hợp thắng Indonesial, chủ nhà Thái Lan sẽ so tài với Việt Nam ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33.