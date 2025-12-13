Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ra quân suôn sẻ: Thắng Lào chớp nhoáng 3-0

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
13/12/2025 17:08 GMT+7

Chiều 13.12, trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã nhanh chóng giành chiến thắng 3-0 trước Lào trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ.

Tung trụ cột ngay từ đầu, bóng chuyền nam Việt Nam thận trọng

HLV Trần Đình Tiền đã tung đội hình với những trụ cột như Ngọc Thuận, Văn Duy, Quốc Dư vào sân ngay từ đầu. Dưới sự phân phối bóng hợp lí của chuyền hai Đinh Văn Duy, các tay đập của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thay phiên nhau ghi điểm, mang về chiến thắng 25-13 ở hiệp thi đấu đầu tiên.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ra quân suôn sẻ: Thắng Lào chớp nhoáng 3-0- Ảnh 1.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam không tốn nhiều sức để thắng Lào

ẢNH: CMH

Ở set đấu thứ 2, BHL của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thay toàn bộ đội hình, những Quốc Duy, Xuân Đức, Văn Hải được tung vào sân. Dù có nhiều chệch choạc trong lối chơi khiến ván đấu này kéo dài hơn dự kiến nhưng cuối cùng đội tuyển Việt Nam vẫn giành được chiến thắng với điểm số 25-20. Ván đấu thứ 3 là sự trở lại của đội hình chính. Không ngoài dự đoán, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhanh chóng chiếm lấy thế trận rồi kết thúc ván đấu với tỉ số 25-14.

Chiến thắng dễ dàng trong trận mở màn sẽ giúp cho các tuyển thủ có tâm lí tốt hơn trong hành trình hướng đến mục tiêu bảo vệ thành tích tại SEA Games. Trận đấu thứ 2 của thầy trò HLV Trần Đình Tiền sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 14.12, gặp đội tuyển Singapore.


Khám phá thêm chủ đề

