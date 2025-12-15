HLV bóng chuyền nữ Việt Nam: 'Tôi nói với trọng tài, đấu trên đất Thái nên chúng tôi phải chịu…’

"Chúng ta tự đánh mất cơ hội giành HCV SEA Games của mình"

Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Quá tiếc nuối là cảm xúc không chỉ của riêng đội tuyển mà còn với cả người hâm mộ khi chúng ta không thể vượt qua Thái Lan để lần đầu tiên giành HCV bóng chuyền nữ SEA Games.

Thanh Thúy nghẹn ngào khi không thể giành HCV SEA Games ẢNH: NHẬT THỊNH

Trận đấu khởi đầu hứng khởi khi đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin, chơi ngang ngửa với Thái Lan và vươn lên dẫn trước sau khi thắng set 1. Đội tuyển Thái Lan nhanh chóng xốc lại tinh thần và giành chiến thắng set 2 và 3 trước khi đội tuyển Việt Nam đưa trận đấu về lại thế cân bằng khi thắng set 4.

Set 5 quyết định kéo dài đến tận điểm số thứ 25 khi hai đội giằng co nhau từng điểm một, có thời điểm Việt Nam có cơ hội kết thúc trận nhưng đáng tiếc chưa thể thành công. Set quyết định kết thúc với tỷ số 25-23 và Thái Lan bảo vệ thành công tấm HCV.

Highlight bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Đánh rơi HCV trong tiếc nuối

Trả lời phỏng vấn sau khi trận chung kết tranh HCV bóng chuyền nữ SEA Games 33 với đội tuyển Thái Lan kết thúc, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không né tránh trách nhiệm. Ông thẳng thắn nhìn nhận thất bại trước Thái Lan đến từ chính những thời điểm then chốt mà tuyển Việt Nam không thể tận dụng.

HLV Tuấn Kiệt tiếc nuối sau một pha bóng ở set 5 ẢNH: NHẬT THỊNH

"Chúng ta không có cơ hội để kết thúc trận đấu, và chúng ta đã không làm được", ông nói.

Theo HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, yếu tố khách quan chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Điều quan trọng nhất vẫn nằm ở việc đội chưa đủ sắc bén để khép lại trận đấu khi thời cơ xuất hiện.

"Trên đất Thái Lan nên chúng ta phải chịu"

Nhắc đến tình huống gây nhiều tranh luận ở cuối trận - pha bóng liên quan đến khả năng chạm lưới của đối phương - HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng đó là khoảnh khắc rất nhạy cảm.

Ông lý giải, khi đó Kiều Trinh nói với ông rằng bóng đã chạm lưới và ông tin VĐV đối mặt nhau trên sân là người có cảm nhận rõ nhất về đường bóng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, cảm giác trên sân của các VĐV có thể khác với những gì camera ghi lại.

Không thể giành HCV bóng chuyền SEA Games, HLV Tuấn Kiệt nói gì về trọng tài?

"Tôi nói với VĐV là cứ tự tin thi đấu, nhưng cũng phải xác định rằng với góc quay như vậy thì rất khó để bắt lỗi chạm lưới. Lưới có rung, chúng ta hoàn toàn có quyền khiếu nại, nhưng thực tế là không thể nhìn rõ được", HLV Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ.

Cuối cùng, ông chấp nhận thực tế sân nhà của đối phương thì sẽ có những tác động và áp lực ngoại cảnh: "Tôi đã nói với trọng tài dây rằng vì đây là đất Thái Lan nên mình phải chấp nhận".

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã quá quả cảm, chỉ thiếu may mắn

Dù thất bại, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khẳng định ông không có điều gì để phàn nàn về tinh thần và nỗ lực của các học trò. Ông nhấn mạnh rằng tuyển Việt Nam đã thi đấu gần như ngang bằng với Thái Lan - đội bóng giàu thành tích nhất khu vực.

"Không còn điều gì để chê trách các VĐV của chúng ta cả, chỉ là chúng ta thiếu một chút may mắn", ông nói.

Các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong vòng tay người nhà sau trận chung kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt, ông dành lời khen cho chuyền hai Kim Thoa, người bước vào giải đấu với thể trạng không tốt vì chấn thương nhưng vẫn có màn trình diễn ấn tượng.

"Hôm nay Kim Thoa đã có trận chuyền xuất sắc nhất từ trước đến giờ kể từ khi tôi biết em. Các em còn trẻ nhưng có sức bật rất tốt và rất hợp với chuyền hai. Hiệp 4, Như Anh vào đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, giúp cả đội có tinh thần tốt hơn và giành chiến thắng", ông nói.

Áp lực tâm lý của Thanh Thúy

Nói về tình huống ở set 5 khi Trần Thị Thanh Thúy là người thực hiện cú đánh quyết định nhưng không thành công, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ sự cảm thông. Theo ông, dưới áp lực khổng lồ của một trận chung kết trên sân đối phương, bất kỳ VĐV nào cũng có thể bị ảnh hưởng tâm lý.

"Một tình huống kết thúc trận đấu rất nhạy cảm. Người thực hiện cú đánh đó lại là Thanh Thúy, nên tôi nghĩ mọi người cần thông cảm cho em", HLV Tuấn Kiệt nói.

Ông cũng thừa nhận đó không phải là đường bóng lý tưởng, và nếu thi đấu trong điều kiện khác, kết cục có thể đã thay đổi.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận HCB SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Khép lại buổi phỏng vấn, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt gửi lời cảm ơn sâu sắc tới người hâm mộ Việt Nam đã luôn đồng hành cùng đội tuyển tại SEA Games 33.

"Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ở bên các VĐV, không chỉ khi chiến thắng mà cả khi chúng ta chưa thể giành được kết quả như mong muốn. Các em đã thi đấu bằng hơn 100% khả năng của mình", ông nói.

Theo HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, những trận đấu giằng co tới set 5 với Thái Lan trong năm 2025 là minh chứng rõ ràng cho sự tiến bộ của bóng chuyền nữ Việt Nam. Việc đã thực sự ngang bằng đối thủ hay chưa, ông cho rằng hãy để người hâm mộ tự cảm nhận.