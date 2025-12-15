Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33

U.23 Việt Nam trải qua 90 phút căng thẳng tại SEA Games 33 và định đoạt trận đấu bằng bàn thắng ở phút 89. Chiến thắng then chốt không chỉ đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào chung kết, mà còn tôn vinh bản lĩnh, tinh thần thi đấu và cảm xúc vỡ òa của bóng đá Việt Nam.
Ở trận đấu giàu cảm xúc hôm nay (15.12), U.23 Việt Nam bước vào sân với áp lực lớn và thử thách thực sự. Trải qua 90 phút căng thẳng đến nghẹt thở, thầy trò HLV đã giành chiến thắng then chốt trước U.23 Philippines, qua đó đoạt vé vào chung kết SEA Games 33 bằng bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường.
Và sau đó Thanh Nhàn trên chấm đá phạt đã đánh bại thủ môn U.23 Philippines, nâng tỷ số lên 2-0 cho U.23 Việt Nam, ấn định kết quả chung cuộc cho chúng ta
