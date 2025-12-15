Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33

Ở trận đấu giàu cảm xúc hôm nay (15.12), U.23 Việt Nam bước vào sân với áp lực lớn và thử thách thực sự. Trải qua 90 phút căng thẳng đến nghẹt thở, thầy trò HLV đã giành chiến thắng then chốt trước U.23 Philippines, qua đó đoạt vé vào chung kết SEA Games 33 bằng bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường.

Toàn đội U.23 Việt Nam nhập cuộc với sự tập trung cao độ, sẵn sàng cho 90 phút căng thẳng tại Rajamangala ẢNH: NHẬT THỊNH

Tinh thần thi đấu được đẩy lên cao ngay từ những phút đầu ẢNH: NHẬT THỊNH

Mỗi đường chuyền, mỗi pha vào bóng đều mang theo sức nặng của tấm vé chung kết ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Việt Nam nhập cuộc thận trọng nhưng không hề co cụm. Những pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến cho thấy tính chất quan trọng của trận đấu ẢNH: NHẬT THỊNH

Áp lực bủa vây nhưng U.23 Việt Nam vẫn kiên trì triển khai lối chơi ẢNH: NHẬT THỊNH

Đình Bắc liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha tấn công tốc độ ẢNH: NHẬT THỊNH

Đình Bắc ôm đầu tiếc nuối sau tình huống dứt điểm chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng ẢNH: NHẬT THỊNH

Suốt trận đấu, nét mặt HLV Kim Sang-sik luôn căng thẳng, dõi theo từng diễn biến trên sân ẢNH: NHẬT THỊNH

U.23 Việt Nam liên tục dâng cao tấn công, thể hiện khát khao và sự nỗ lực không ngừng của các cầu thủ trẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng thủ đối phương chơi kín kẽ, khiến U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn

Phút 89, khoảnh khắc vàng phá vỡ thế bế tắc của Văn Thuận khi anh bật cao đánh đầu tung lưới U.23 Philippines ẢNH: NHẬT THỊNH

Bàn thắng quý như vàng mở đường cho U.23 Việt Nam bước vào trận chung kết của Văn Thuận ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Thanh Nhàn thi đấu xông xáo sau khi vào sân thay Lê Viktor ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Và sau đó Thanh Nhàn trên chấm đá phạt đã đánh bại thủ môn U.23 Philippines, nâng tỷ số lên 2-0 cho U.23 Việt Nam, ấn định kết quả chung cuộc cho chúng ta ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik không giấu nổi niềm vui, vỡ òa cảm xúc sau bàn thắng ấn định kết quả 2-0 cho U.23 Việt Nam ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Rất đông CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài SVĐ Rajamangala để tiếp thêm tinh thần cho đội bóng áo đỏ ẢNH: NHẬT THỊNH

ẢNH: NHẬT THỊNH

Những cổ động viên Việt Nam nơi đất khách vỡ òa, hạnh phúc trọn vẹn cùng chiến thắng phút 89 ẢNH: NHẬT THỊNH

Cầu thủ U.23 Việt Nam chủ động bắt tay, an ủi đối thủ, thể hiện tinh thần fair-play sau trận đấu ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiến thắng nghẹt thở tại Rajamangala tiếp thêm niềm tin cho U.23 Việt Nam trên hành trình chinh phục đỉnh cao SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Phía trước là trận chung kết, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu cao nhất là tấm HCV danh giá ẢNH: NHẬT THỊNH

