Thể thao SEA Games 33

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
15/12/2025 21:29 GMT+7

U.23 Việt Nam trải qua 90 phút căng thẳng tại SEA Games 33 và định đoạt trận đấu bằng bàn thắng ở phút 89. Chiến thắng then chốt không chỉ đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào chung kết, mà còn tôn vinh bản lĩnh, tinh thần thi đấu và cảm xúc vỡ òa của bóng đá Việt Nam.

Ở trận đấu giàu cảm xúc hôm nay (15.12), U.23 Việt Nam bước vào sân với áp lực lớn và thử thách thực sự. Trải qua 90 phút căng thẳng đến nghẹt thở, thầy trò HLV đã giành chiến thắng then chốt trước U.23 Philippines, qua đó đoạt vé vào chung kết SEA Games 33 bằng bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường.

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 1.

Toàn đội U.23 Việt Nam nhập cuộc với sự tập trung cao độ, sẵn sàng cho 90 phút căng thẳng tại Rajamangala

ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV Kim chấm học trò 100 điểm, tự tin chinh phục HCV SEA Games

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 2.

Tinh thần thi đấu được đẩy lên cao ngay từ những phút đầu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 3.

Mỗi đường chuyền, mỗi pha vào bóng đều mang theo sức nặng của tấm vé chung kết

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 4.

U.23 Việt Nam nhập cuộc thận trọng nhưng không hề co cụm. Những pha tranh chấp quyết liệt ở khu trung tuyến cho thấy tính chất quan trọng của trận đấu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 5.

Áp lực bủa vây nhưng U.23 Việt Nam vẫn kiên trì triển khai lối chơi

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 6.

Đình Bắc liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng những pha tấn công tốc độ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 7.

Đình Bắc ôm đầu tiếc nuối sau tình huống dứt điểm chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 8.

Suốt trận đấu, nét mặt HLV Kim Sang-sik luôn căng thẳng, dõi theo từng diễn biến trên sân

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 9.

U.23 Việt Nam liên tục dâng cao tấn công, thể hiện khát khao và sự nỗ lực không ngừng của các cầu thủ trẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 10.

Hàng thủ đối phương chơi kín kẽ, khiến U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Philippines: Giành vé tới chung kết

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 11.

Phút 89, khoảnh khắc vàng phá vỡ thế bế tắc của Văn Thuận khi anh bật cao đánh đầu tung lưới U.23 Philippines

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 12.

Bàn thắng quý như vàng mở đường cho U.23 Việt Nam bước vào trận chung kết của Văn Thuận

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 13.

Thanh Nhàn thi đấu xông xáo sau khi vào sân thay Lê Viktor

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 14.
Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 15.
Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 16.

 Và sau đó Thanh Nhàn trên chấm đá phạt đã đánh bại thủ môn U.23 Philippines, nâng tỷ số lên 2-0 cho U.23 Việt Nam, ấn định kết quả chung cuộc cho chúng ta

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 17.

HLV Kim Sang-sik không giấu nổi niềm vui, vỡ òa cảm xúc sau bàn thắng ấn định kết quả 2-0 cho U.23 Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 18.

Rất đông CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài SVĐ Rajamangala để tiếp thêm tinh thần cho đội bóng áo đỏ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 19.

hững cổ động viên Việt Nam nơi đất khách vỡ òa, hạnh phúc trọn vẹn cùng chiến thắng phút 89

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 20.

Cầu thủ U.23 Việt Nam chủ động bắt tay, an ủi đối thủ, thể hiện tinh thần fair-play sau trận đấu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 21.

Chiến thắng nghẹt thở tại Rajamangala tiếp thêm niềm tin cho U.23 Việt Nam trên hành trình chinh phục đỉnh cao SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Phút 89 bùng nổ, U.23 Việt Nam hiên ngang vào chung kết SEA Games 33- Ảnh 22.

Phía trước là trận chung kết, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu cao nhất là tấm HCV danh giá

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn


