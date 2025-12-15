Ngả mũ thán phục thầy Kim: Cứ thay người là U.23 Việt Nam ghi bàn, quá giỏi!

U.23 Việt Nam thắng nhờ ông Kim quá giỏi

Chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines đã đưa U.23 Việt Nam trở lại chung kết SEA Games sau 3 năm chờ đợi. Dù gặp nhiều khó khăn trước lối đá phòng ngự kín kẽ, khoa học của đội trẻ Philippines, song thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn vượt khó nhờ bàn thắng phút cuối.

Cú đánh đầu của Lê Văn Thuận ở phút 89, kết hợp với pha cứa lòng tuyệt đẹp của Nguyễn Thanh Nhàn ở phút 90+2 đã đưa U.23 Việt Nam bước vào trận tranh HCV.

Văn Thuận giúp U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Việt Nam khởi đầu chật vật ở SEA Games 33 với trận thắng khó nhọc trước U.23 Lào (2-1). Đây cũng là lần đầu, bóng đá trẻ Việt Nam chỉ thắng Lào với cách biệt 1 bàn. Song, cứ từng bước, U.23 Việt Nam của ông Kim đạp lên chỉ trích để tiến về phía trước.

Thành công của U.23 Việt Nam phải kể đến công lao của HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia người Hàn Quốc chưa thể xây dựng lối chơi ban bật hay kiểm soát bóng bắt mắt cho U.23 Việt Nam một cách đồng nhất. Nhiều thời điểm, Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội phải chơi bóng dài, tạt bổng, chờ đợi tình huống cố định. Tuy nhiên, toàn đội vẫn biết định đoạt trận đấu bởi ông Kim đọc trận đấu rất giỏi, ứng biến kịp thời và thay người rất chuẩn xác.

Cả hai cầu thủ đã xé lưới U.23 Philippines gồm Văn Thuận và Thanh Nhàn đều được tung vào sân trong hiệp 2.

Với cá nhân Văn Thuận, đây là lần thứ hai, anh ghi bàn khi vào sân từ ghế dự bị. Ở trận gặp U.23 Singapore tại vòng loại U.23 châu Á 2026, Văn Thuận cũng đánh đầu tung lưới đối thủ để ấn định chiến thắng 1-0 khi vào sân trong hiệp 2.

Đáng nói, người tạt cho Văn Thuận đánh đầu cũng chính là Phi Hoàng, tác giả của đường tạt giúp Thuận ghi bàn ở trận gặp U.23 Philippines.

Thanh Nhàn cũng từng trải nghiệm cảm giác vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn, khi sút tung lưới U.23 Yemen ở vòng loại U.23 châu Á (U.23 Việt Nam cũng thắng tối thiểu 1-0).

HLV Kim Sang-sik thay người rất mát tay ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ở trận thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh, ông Kim tung Lê Viktor vào sân đầu hiệp 2, để rồi Việt kiều gốc Nga tỏa sáng với bàn ấn định tỷ số.

Nhìn người tinh tường như HLV Kim Sang-sik

Bên cạnh đấu pháp chặt chẽ và khoa học, HLV Kim Sang-sik có mắt nhìn người tinh tường. Có những cầu thủ vô danh đã trở thành trụ cột (thậm chí bước chân lên đội tuyển Việt Nam) nhờ được ông Kim đặt niềm tin.

Đó là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc, người đánh đầu tung lưới U.23 Philippines ở bán kết U.23 Đông Nam Á 2025, ngay trong trận đá chính thứ hai.

Hay đó cũng là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Công Phương, gương mặt trẻ măng lần đầu đá chính chung kết U.23 Đông Nam Á ở sân Gelora Bung Karno, nhưng vẫn để lại dấu ấn với cú sút tung lưới chủ nhà U.23 Indonesia, đưa U.23 Việt Nam đến ngai vàng.

Chính khả năng dùng người hiệu quả của HLV Kim Sang-sik giúp những viên "ngọc thô" U.23 Việt Nam không thiếu cơ hội chứng tỏ mình. Đội bóng của ông Kim đã thắng 10 trận chính thức gần nhất, với 9 cầu thủ thay nhau ghi bàn. Mỗi trận, U.23 Việt Nam lại khai phá ra một người hùng. Ở chung kết, chiến lược gia người Hàn Quốc đã sẵn sàng dành cho đối thủ những bất ngờ thú vị.