Lịch thi đấu chung kết U.23 Việt Nam, VFF thưởng 500 triệu: Ra sân giờ đẹp để lấy HCV SEA Games

U.23 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games 33

U.23 Việt Nam đã lọt vào chơi chung kết SEA Games 33 khi đánh bại U.23 Philippines với tỷ số 2-0. Sau gần 90 phút giằng co với đối thủ Philippines, các học trò HLV Kim Sang-sik đã tìm được bàn thắng quyết định khi trận đấu trôi dần về cuối.

Phút 89, Đình Bắc có pha cầm bóng thông minh rồi nhả lại cho Phi Hoàng, trước khi bóng được lật vào cực chuẩn cho Văn Thuận bật cao đánh đầu tung lưới U.23 Philippines.

Đến phút 90+2, quả cứa lòng quá đẹp của Thanh Nhàn trên chấm đá phạt đã đánh bại thủ môn U.23 Philippines, ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam. VFF thưởng lớn 500 triệu đồng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U.23 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chiến thắng ấn tượng và thuyết phục trước U.23 Philippines đã đưa U.23 Việt Nam vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games sau 3 năm chờ đợi. Trận chung kết SEA Games 33 diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18.12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan). Sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 tại Rajamangala, đây rất có thể sẽ là sân khấu chứng kiến thêm một màn đăng quang nữa của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 89 của U.23 Việt Nam

Lý Đức và Thanh Nhàn (phải) - tác giả bàn thắng ấn định tỷ số

Đối thủ của U.23 Việt Nam sẽ được định đoạt ở trận bán kết hai, diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (15.12). U.23 Thái Lan chạm trán U.23 Malaysia, để tìm ra đội còn lại sẽ đá chung kết SEA Games 33.

Trong cả 2 lần gần nhất đá chung kết SEA Games, U.23 Việt Nam toàn thắng, khi lần lượt vượt qua U.23 Indonesia (3-0, năm 2019) và U.23 Thái Lan (1-0, năm 2022).

Bóng đá trẻ Việt Nam đã ở rất gần một năm thành công mỹ mãn, khi vinh quang chỉ còn cách thầy trò ông Kim một cửa ải cuối cùng.