U.23 Việt Nam thắng đẹp U.23 Philippines 2-0: Bùng nổ phút cuối giành vé chung kết

U.23 Việt Nam tung lực lượng mạnh nhất

15 giờ 30 hôm nay (15.12), U.23 Việt Nam sẽ so tài U.23 Philippines trên sân Rajamangala, để cạnh tranh tấm vé vào chơi trận chung kết bóng đá nam.

HLV Kim Sang-sik đã sử dụng lực lượng mạnh nhất cho trận quyết đấu. Trấn giữ khung thành là thủ môn Trần Trung Kiên, còn ở hàng thủ, bộ ba trung vệ Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức tiếp tục được tin dùng. Đây là khung phòng ngự đã đồng hành cùng ông Kim từ giải U.23 Đông Nam Á 2025 (tháng 7) đến nay, mang về 7 trận sạch lưới trong 9 trận gần nhất cho U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam sẵn sàng đoạt vé vào chung kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở hai biên, Nguyễn Phi Hoàng (trái) và Phạm Minh Phúc (phải) được trọng dụng để thực hiện đấu pháp khoan phá biên, vốn mang lại cho U.23 Việt Nam cả 4 bàn thắng ở vòng bảng.

Trấn giữ vòng tròn trung tâm là bộ đôi tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường và Nguyễn Xuân Bắc. Còn trên tuyến tấn công, Nguyễn Đình Bắc sắm vai trung phong, hỗ trợ cho anh là Khuất Văn Khang (trái) và Lê Viktor (phải). Sơ đồ 3-4-3 tiếp tục được sử dụng, với ý đồ kiểm soát thế trận, nhưng vẫn chơi chặt chẽ và toan tính bởi mọi sai lầm ở trận bán kết đều đổi lấy cái giá rất đắt.

Ưu thế vượt trội

Lần gần nhất đối đầu (bán kết U.23 Đông Nam Á 2025), U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Philippines với tỷ số 2-1, nhờ các bàn thắng của "Song Bắc": Xuân Bắc và Đình Bắc.

Về chất lượng đào tạo trẻ, bóng đá Philippines lâu nay không nằm trong nhóm đầu khu vực. 3 kỳ SEA Games gần nhất, U.23 Philippines thậm chí xếp cuối hoặc áp chót. Giải vô địch quốc gia nghèo nàn (chỉ có 11 đội tham dự) cùng hệ thống bóng đá trẻ non yếu không cho phép Philippines mơ mộng, dù chỉ ở giải cấp Đông Nam Á.

Tuy nhiên, lịch sử đang thay đổi. U.23 Philippines đã có lần đầu tiên lọt vào bán kết bóng đá nam SEA Games kể từ năm 1991, nhờ chiến lược nhập tịch các cầu thủ trẻ để tăng cường sức mạnh cho cả U.23 và đội tuyển quốc gia.

Đội bóng có biệt danh "The Azkals" sở hữu lực lượng nhập tịch đông đảo gồm 13 cầu thủ đang chơi tại nước ngoài, như thủ môn Nicholas Guimarães (ĐH Juntendo, Nhật Bản), các hậu vệ Isaiah Alakiu (Brighton & Hove Albion, Anh), Gabriel Guimarães (Ichikawa, Nhật Bản), Santiago Rublico (Alcorcon, Tây Ban Nha), John Lucero (Kanachaburi Power, Thái Lan), các tiền vệ Stavros Charalampous (ĐH California Baptist, Mỹ), Javier Mariona (AV Alta, Mỹ), Antoine Ortega (Omonia Aradippuo, Đảo Síp), Jared Peña (ĐH Walsh, Mỹ), Sandro Reyes (FC Gütersloh, Đức), các tiền đạo Otu Banatao (ĐH Old Dominion, Mỹ), Dylan Demuynck (Lierse, Bỉ), Alex Monis (New England Revolution B, Mỹ).

U.23 Việt Nam hoàn thành quá trình chuẩn bị với buổi tập đấu pháp ẢNH: VFF

U.23 Philippines cũng sở hữu lối chơi nhanh, mạnh và trực diện đậm chất châu Âu, trên nền tảng bóng bổng và phản công. Thầy trò HLV Garrath McPherson đã đánh bại U.23 Myanmar (2-0) và U.23 Indonesia (1-0) bằng sức mạnh cơ bắp đáng nể.



Phân nửa lực lượng U.23 Philippines cũng từng đá nhiều giải quốc tế lớn nhỏ, đồng thời trưởng thành ở môi trường bóng đá châu Âu (đá các giải hạng dưới Bỉ, Đức) hoặc bóng đá học đường Mỹ. Đây là đội bóng giàu kinh nghiệm và thực dụng, vận hành trên triết lý chặt chẽ. U.23 Việt Nam sẽ gặp đối thủ mạnh hơn rất nhiều so với Lào hay Malaysia.

Dù vậy, với quá trình chuẩn bị chu toàn, có thể tin U.23 Việt Nam sẽ chinh phục thử thách mang tên U.23 Philippines. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam đã toàn thắng cả 9 trận, hạ gục mọi đối thủ Đông Nam Á từng đối đầu.

Ở giai đoạn then chốt của giải đấu, HLV Kim Sang-sik có trong tay đầy đủ lực lượng khi không có trường hợp nào gặp chấn thương hay vấn đề về thể trạng. Các cầu thủ đều duy trì tinh thần tập trung cao độ, sẵn sàng bước vào trận đấu mang tính quyết định.

Trong suốt buổi tập hôm qua (14.12), nhà cầm quân người Hàn Quốc dành nhiều thời lượng để rà soát các phương án phối hợp, tổ chức lối chơi cũng như khả năng chuyển đổi trạng thái trong tấn công và phòng ngự.

"So với trận đấu với U.23 Indonesia, đối thủ của chúng tôi cũng đã cải thiện về mặt tổ chức cũng như cá nhân cầu thủ, vì vậy, chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Tất cả các cầu thủ của chúng tôi đang chuẩn bị tốt cho một mục tiêu cao hơn: giành chiến thắng. Chúng tôi hứa sẽ chiến đấu bằng tất cả danh dự của bóng đá Việt Nam và của người hâm mộ Việt Nam", HLV Kim Sang-sik đánh giá.