HLV Philippines đau đớn vì không vào chung kết, chỉ ra điểm quá vượt trội của U.23 Việt Nam...

Garrath McPherson chúc mừng chiến thắng của U.23 Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Lực lượng U.23 Việt Nam quá ấn tượng

HLV Garrath McPherson khen ngợi U.23 Philippines đã có trận đấu hay nhất, cho thấy sự tiến bộ so với trận thua U.23 Việt Nam với tỷ số 1-2 ở bán kết giải U.23 Đông Nam Á 2025 hồi giữa năm.

Ông thừa nhận mình và các học trò đã đau đớn về 2 bàn thua vào cuối trận, thẳng thắn thừa nhận đó là điểm tạo ra khác biệt trong trận đấu U.23 Việt Nam khẳng định được sức mạnh và chiến thắng.

U.23 Việt Nam có hành động đẹp với đối thủ, ăn mừng cùng CĐV sau chiến thắng nghẹt thở

Ông Garrath McPherson bày tỏ: "Diễn biến trong hiệp 1 chính xác là cách chúng tôi nghĩ trận đấu sẽ diễn ra. Đội U.23 Việt Nam rất có tổ chức. Chúng tôi biết họ, cách họ thích chơi bóng với nhiều người xung quanh bóng.

Thanh Nhàn trong một pha tung người đánh đầu về khung thành U.23 Philippines ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam thích tạo khoảng trống bên ngoài, đưa bóng ra biên một cách nhanh chóng, luân chuyển bóng bằng những đường chuyền chéo sân, chuyền ngắn và cả chuyền dài, kết hợp tạt bóng và đưa bóng vào trong khu vực cấm địa cực kỳ nguy hiểm".

Chiến thắng xứng đáng

HLV Garrath McPherson tiếc nuối, nhưng thừa nhận U.23 Việt Nam quá xứng đáng vào chung kết: "Hôm nay, U.23 Việt Nam đã thực hiện tốt chiến thuật của mình. U.23 Philippines đã chiến đấu mạnh mẽ cho đến khi sụp đổ ở cú sút cuối cùng của trận đấu.

Thắng Philippines bằng 2 bàn phút chót, U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Đó là bàn thắng đòi hỏi một chút tài năng xuất chúng, từ một trong những cầu thủ trên sân, từ bất kỳ đội nào sẽ phá vỡ bế tắc trận đấu đó. U.23 Việt Nam sở hữu đội hình quá dày dặn, có những cầu thủ vào sân và ghi bàn.

Các bạn xứng đáng vào chung kết SEA Games 33 lần này. Tôi sẽ động viên các học trò vượt qua nỗi buồn này, vì tất cả chúng tôi đều muốn đem niềm vui về cho Philippines. Nhưng phải thừa nhận U.23 Việt Nam sở hữu độ dày lực lượng vượt trội, xứng đáng vào chung kết".