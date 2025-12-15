Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Nóng: HLV Kim Sang-sik chấm U.23 Việt Nam 100 điểm không có nhưng, khen Thái Lan là đất lành...

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
15/12/2025 18:42 GMT+7

HLV Kim Sang-sik đã chấm U.23 Việt Nam điểm tối đa sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines để xuất sắc lọt vào chung kết. Đồng thời, ông cũng chia sẻ thêm...

Nóng: HLV Kim Sang-sik chấm U.23 Việt Nam 100 điểm không có nhưng, khen Thái Lan là đất lành...- Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik hoàn toàn hài lòng về các học trò

ảnh: Nhật Thịnh

Chiến thắng hoàn hảo của U.23 Việt Nam

U.23 Philippines đã chứng tỏ sự tiến bộ rất lớn nhưng đội tuyển U.23 Việt Nam đã tạo sức ép rất lớn trước khi khuất phục đối thủ bằng 2 bàn thắng tuyệt đẹp và xứng đáng của Văn Thuận và Thanh Nhàn.

U.23 Việt Nam có hành động đẹp với đối thủ, ăn mừng cùng CĐV sau chiến thắng nghẹt thở

HLV Kim Sang-sik bày tỏ: "Trước hết, tôi thực sự rất vui khi chúng ta đã vào trận chung kết. Tôi rất tự hào và muốn chúc mừng các cầu thủ của mình, những người đã không bỏ cuộc và đã thi đấu hết mình.

Về tinh thần, thể lực hay ý chí chiến thắng, tôi sẽ chấm cho toàn đội U.23 Việt Nam số điểm 100/100.

Nóng: HLV Kim Sang-sik chấm U.23 Việt Nam 100 điểm không có nhưng, khen Thái Lan là đất lành...- Ảnh 2.

Rất đông CĐV Việt Nam đến sân cổ vũ U.23 Việt Nam

ảnh: Nhật Thịnh

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới rất nhiều CĐV Việt Nam đã đến sân cổ vũ và động viên đội bóng. Nhờ sự cổ vũ đó, chúng ta đã có thể giành chiến thắng. Tôi xin gửi lời cảm ơn các CĐV Việt Nam đã theo dõi trận đấu từ Việt Nam và cổ vũ nhiệt tình".

Đồng thời, ông Kim bày tỏ sự tôn trọng rất cao đến đối thủ: "Tôi nghĩ rằng trong trận đấu hôm nay, U.23 Việt Nam đã cố gắng hết sức, nhưng đội U.23 Philippines cũng đã chơi một trận đấu rất hay.

Tôi nghĩ rằng chúng ta đã may mắn hơn nên mới giành chiến thắng. Tôi xin gửi lời cảm ơn và sự tôn trọng tới đội U.23 Philippines. Ở trận bán kết 2 giữa U.23 Thái Lan và U.23 Malaysia dù đội nào vào chung kết, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt để giành chiến thắng".

Vượt qua mọi thách thức

Nóng: HLV Kim Sang-sik chấm U.23 Việt Nam 100 điểm không có nhưng, khen Thái Lan là đất lành...- Ảnh 3.

Ông Kim chia sẻ niềm vui chiến thắng với học trò

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Rajamangala đang đem lại những kỷ niệm đẹp, khi đầu năm 2025 HLV Kim Sang-sik đã ra mắt hoàn hảo bằng chức vô địch AFF Cup 2024, bằng 2 chiến thắng trước Thái Lan trong đó chung kết lượt về ngay tại Rajamangala.

Ông Kim khẳng định: "Trong quá khứ, chúng ta đã có trận chung kết với Thái Lan vào tháng 1 và tôi rất tự hào về điều đó. Lúc đó, tôi đã nói với các cầu thủ rằng: không có ngọn núi nào mà chúng ta không thể vượt qua.

Chúng ta hãy cùng nhau giành chiến thắng và mang cúp về Việt Nam. Lần này cũng vậy, dù là U.23 Thái Lan hay U.23 Malaysia, chúng ta chỉ cần tập trung vào những gì mình làm tốt nhất, chúng ta hoàn toàn có thể vô địch".

Thắng Philippines bằng 2 bàn phút chót, U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Nóng: HLV Kim Sang-sik chấm U.23 Việt Nam 100 điểm không có nhưng, khen Thái Lan là đất lành...- Ảnh 4.

Đình Bắc nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu lần thứ 3 liên tiếp

ảnh: Nhật Thịnh

Cuối cùng, chiến lược gia sinh năm 1976 gửi lời nhắn nhủ đến những người hâm mộ luôn ủng hộ U.23 Việt Nam: "Tôi đã nói rằng đây là giải đấu mà chúng ta sẽ vì danh dự của đất nước, của đội tuyển quốc gia và của các cầu thủ.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng giành chiến thắng. Tôi mong rằng các CĐV Việt Nam sẽ đến sân đông đảo, cổ vũ và động viên thật nhiều ở trận chung kết. U.23 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại tình cảm đó".

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

Chủ tịch VFF khen ngợi hết lời U.23 Việt Nam và đội tuyển nữ: ‘Tôi rất vui…’

Sau khi U.23 Việt Nam giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng và động viên tới cả 2 đội bóng đá nam và nữ.

Lịch thi đấu chung kết U.23 Việt Nam, VFF thưởng 500 triệu: Ra sân giờ đẹp để lấy HCV SEA Games

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1-2 Thái Lan: Chung kết quá kịch tính

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim U.23 Philippines Sea games Rajamangala Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận