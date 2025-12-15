Nóng: HLV Kim Sang-sik chấm U.23 Việt Nam 100 điểm không có nhưng, khen Thái Lan là đất lành...

HLV Kim Sang-sik hoàn toàn hài lòng về các học trò ảnh: Nhật Thịnh

Chiến thắng hoàn hảo của U.23 Việt Nam

U.23 Philippines đã chứng tỏ sự tiến bộ rất lớn nhưng đội tuyển U.23 Việt Nam đã tạo sức ép rất lớn trước khi khuất phục đối thủ bằng 2 bàn thắng tuyệt đẹp và xứng đáng của Văn Thuận và Thanh Nhàn.

U.23 Việt Nam có hành động đẹp với đối thủ, ăn mừng cùng CĐV sau chiến thắng nghẹt thở

HLV Kim Sang-sik bày tỏ: "Trước hết, tôi thực sự rất vui khi chúng ta đã vào trận chung kết. Tôi rất tự hào và muốn chúc mừng các cầu thủ của mình, những người đã không bỏ cuộc và đã thi đấu hết mình.

Về tinh thần, thể lực hay ý chí chiến thắng, tôi sẽ chấm cho toàn đội U.23 Việt Nam số điểm 100/100.

Rất đông CĐV Việt Nam đến sân cổ vũ U.23 Việt Nam ảnh: Nhật Thịnh

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới rất nhiều CĐV Việt Nam đã đến sân cổ vũ và động viên đội bóng. Nhờ sự cổ vũ đó, chúng ta đã có thể giành chiến thắng. Tôi xin gửi lời cảm ơn các CĐV Việt Nam đã theo dõi trận đấu từ Việt Nam và cổ vũ nhiệt tình".

Đồng thời, ông Kim bày tỏ sự tôn trọng rất cao đến đối thủ: "Tôi nghĩ rằng trong trận đấu hôm nay, U.23 Việt Nam đã cố gắng hết sức, nhưng đội U.23 Philippines cũng đã chơi một trận đấu rất hay.

Tôi nghĩ rằng chúng ta đã may mắn hơn nên mới giành chiến thắng. Tôi xin gửi lời cảm ơn và sự tôn trọng tới đội U.23 Philippines. Ở trận bán kết 2 giữa U.23 Thái Lan và U.23 Malaysia dù đội nào vào chung kết, chúng ta sẽ chuẩn bị tốt để giành chiến thắng".

Vượt qua mọi thách thức

Ông Kim chia sẻ niềm vui chiến thắng với học trò ảnh: Đồng Nguyên Khang

Rajamangala đang đem lại những kỷ niệm đẹp, khi đầu năm 2025 HLV Kim Sang-sik đã ra mắt hoàn hảo bằng chức vô địch AFF Cup 2024, bằng 2 chiến thắng trước Thái Lan trong đó chung kết lượt về ngay tại Rajamangala.

Ông Kim khẳng định: "Trong quá khứ, chúng ta đã có trận chung kết với Thái Lan vào tháng 1 và tôi rất tự hào về điều đó. Lúc đó, tôi đã nói với các cầu thủ rằng: không có ngọn núi nào mà chúng ta không thể vượt qua.

Chúng ta hãy cùng nhau giành chiến thắng và mang cúp về Việt Nam. Lần này cũng vậy, dù là U.23 Thái Lan hay U.23 Malaysia, chúng ta chỉ cần tập trung vào những gì mình làm tốt nhất, chúng ta hoàn toàn có thể vô địch".

Thắng Philippines bằng 2 bàn phút chót, U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Đình Bắc nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu lần thứ 3 liên tiếp ảnh: Nhật Thịnh

Cuối cùng, chiến lược gia sinh năm 1976 gửi lời nhắn nhủ đến những người hâm mộ luôn ủng hộ U.23 Việt Nam: "Tôi đã nói rằng đây là giải đấu mà chúng ta sẽ vì danh dự của đất nước, của đội tuyển quốc gia và của các cầu thủ.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng giành chiến thắng. Tôi mong rằng các CĐV Việt Nam sẽ đến sân đông đảo, cổ vũ và động viên thật nhiều ở trận chung kết. U.23 Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để đền đáp lại tình cảm đó".