Báo Philippines ca tụng: ‘Chúng ta kiên cường nhưng thua U.23 Việt Nam vì ông Kim quá cao tay’

Ở trận bán kết SEA Games 33 diễn ra chiều 15.12 trên sân Rajamangala (Thái Lan), U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Philippines 2-0. Bàn mở tỷ số của trận đấu được ghi bởi Văn Thuận ở phút 89, với pha di chuyển và đánh đầu đẹp mắt, không cho thủ thành Nicholas Guimaraes bất kỳ cơ hội nào để cản phá. Trong khi đó, bàn thắng thứ 2 của U.23 Việt Nam được ghi bởi Thanh Nhàn ở phút 90+2, sau cú đá phạt khó chịu phía cánh trái.

Thắng Philippines bằng 2 bàn phút chót, U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Ngay khi trận đấu kết thúc, ký giả của trang Inquirer bày tỏ: “Thật đáng tiếc cho U.23 Philippines, chiến dịch lịch sử của chúng ta đã không trọn vẹn khi phải thất bại 0-2 trước U.23 Việt Nam ở bán kết. Đúng như lời của HLV Garrath McPherson đã nói, U.23 Philippines đã chơi thật sự kiên cường và đầy nỗ lực. Chúng ta đã đứng vững trong nhiều đợt tấn công của U.23 Việt Nam, đặc biệt là thủ thành Nicholas Guimaraes đã có ngày thi đấu thật sự xuất sắc. Nhưng điều đáng tiếc ở những phút cuối đã xảy ra, 2 bàn thua liên tiếp khiến toàn đội gục ngã”.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) chính thức góp mặt ở SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Những điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik giúp U.23 Việt Nam thay đổi cục diện, U.23 Philippines thua vẫn có thể ngẩng cao đầu tự hào

Nhà báo Jonas Terrado của trang Inquirer cũng có mặt trực tiếp tại sân Rajamangala, ông bày tỏ: “Nhiều cầu thủ Philippines đã khóc nức nở ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Họ hoạt động chăm chỉ, chơi một cách quả cảm trong suốt thời gian trận đấu, khiến U.23 Việt Nam - ứng cử viên nặng ký cho HCV phải gặp quá nhiều khó khăn. Đáng tiếc, cú đánh đầu của Văn Thuận ở phút 89 và quả đá phạt của Thanh Nhàn ở phút bù giờ đã khiến công sức của U.23 Philippines hoàn toàn sụp đổ. Giấc mơ HCV của U.23 Philippines cũng qua đó hoàn toàn tan vỡ”.

Trong khi đó, kênh truyền hình ABS-CBN Sports bình luận: “Tỷ số chung cuộc đã được ấn định: U.23 Việt Nam 2, U.23 Philippines 0. Một thất bại đầy tiếc nuối và thật đau đớn cho đội U.23. Chúng ta đã không còn cơ hội giành HCV tại SEA Games 33”.

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Philippines: Giành vé tới chung kết

Kênh truyền hình của Philippines dành nhiều lời khen cho HLV Kim Sang-sik sau trận đấu này. Nhà báo Camille B. Naredo của ABS-CBN Sports nhận xét: “Với ông Kim Sang-sik, đây là lần thứ 2 liên tiếp ông đối mặt với HLV Garrath McPherson của U.23 Philippines và đều giành thắng lợi. HLV của U.23 Việt Nam cho thấy khả năng đọc trận đấu rất tốt, liên tục có những sự điều chỉnh để kéo lại thế trận cho đội. Trong hiệp 1, nhiều thời điểm U.23 Philippines thoải mái chơi đôi công với U.23 Việt Nam nhưng chỉ sau giờ nghỉ, ông Kim Sang-sik đã thay đổi ở tuyến giữa và khiến điều ấy gần như biến mất. Đặc biệt, 2 cầu thủ ghi bàn vào lưới U.23 Philippines ở trận đấu này cũng đến từ những cầu thủ mà ông Kim Sang-sik tung vào sân là Văn Thuận và Thanh Nhàn”.

HLV Kim Sang-sik có những sự điều chỉnh chính xác, giúp U.23 Việt Nam có mặt ở chung kết SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

“U.23 Philippines thất bại ở bán kết nhưng họ vẫn có thể ngẩng cao đầu khi chỉ thua một tập thể kỷ luật, xuất sắc hơn là U.23 Việt Nam. Lịch sử đã được các chàng trai U.23 Philippines viết lại khi chúng ta có mặt ở bán kết sau 34 năm. Phía trước U.23 Philippines vẫn còn trận tranh HCĐ, đó cũng là một trận đấu rất quan trọng. CĐV Philippines luôn theo dõi hành trình và tự hào với những gì thầy trò HLV Garrath McPherson đang làm. Trong khi đó, U.23 Việt Nam sẽ có cơ hội giành HCV, viết nên những trang sử mới khi góp mặt ở trận cuối cùng của SEA Games 33”, trang Remate đánh giá.