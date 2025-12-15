Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Hoa khôi làng võ Dương Thúy Vi 'không hứa' sẽ dự SEA Games 34

Nghi Thạo
Nghi Thạo
15/12/2025 15:32 GMT+7

Kết thúc hành trình ở kỳ SEA Games thứ 9 trong sự nghiệp, tương lai của Dương Thúy Vi là dấu hỏi lớn. Trước thắc mắc về việc có tiếp tục thi đấu hay không, hoa khôi wushu Việt Nam đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Nốt trầm của Dương Thúy Vi

Dương Thúy Vi đã chính thức khép lại hành trình tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan. Lần đầu tiên sau nhiều năm thống trị nội dung taolu (biểu diễn), VĐV sinh năm 1993 rời giải mà không giành được tấm huy chương nào. Điều người hâm mộ quan tâm nhất lúc này là liệu "hoa khôi làng võ" này có tiếp tục thi đấu hay sẽ giải nghệ.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc có tham dự SEA Games 34 hay không, Thúy Vi chia sẻ: "Tôi không muốn thất hứa với ai bao giờ cả. Tôi cũng không hứa với ban huấn luyện hay với mọi người. Khi nào mà tôi còn tập thì tôi sẽ cố gắng hoàn thiện năm đó". Trước mắt, mục tiêu của cô vẫn là dồn toàn lực chuẩn bị cho kỳ ASIAD quan trọng sắp tới vào năm 2026.

Hoa khôi làng võ Dương Thúy Vi 'không hứa' sẽ dự SEA Games 34- Ảnh 1.

Kiếm thuật là sở trường của Thúy Vi. Nhưng năm nay, kiếm thuật nằm trong tổ hợp có quyền và thương thuật. Tổng điểm của 3 bài thi là căn cứ để tính huy chương

ẢNH: NHẬT THỊNH

Dương Thúy Vi sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ, đặc biệt là 7 tấm HCV qua các kỳ SEA Games. Tuy nhiên, kỳ đại hội lần này lại là một nốt trầm khi cô không giành được bất cứ huy chương nào. Chia sẻ về cảm xúc này, Thúy Vi không giấu được nỗi buồn: "VĐV nào thi đấu mà không được huy chương đều buồn cả, tôi cũng vậy. Mọi người buồn một, mọi người hy vọng một thì VĐV phải buồn một nghìn lần. VĐV là người thi mà, là người bỏ công bỏ sức hàng ngày tập luyện. Mồ hôi nước mắt chỉ là kể thôi, nhưng VĐV là người cảm nhận rõ ràng nhất".

Lý giải về kết quả này, Thúy Vi cho biết sự thay đổi luật thi đấu của chủ nhà khi gộp 3 bài thi vào tính 1 bộ huy chương đã tạo ra áp lực lớn về sự ổn định. Đáng chú ý, trong khi các đối thủ trẻ từ Malaysia hay Indonesia chọn giải pháp hạ độ khó để đảm bảo an toàn, Thúy Vi vẫn kiên định giữ nguyên độ khó từ giải vô địch thế giới. Cô chấp nhận rủi ro vì không muốn kỹ thuật đi xuống trước thềm ASIAD, đồng thời muốn làm gương để các đàn em cùng đi lên chứ không thỏa hiệp hạ thấp trình độ.

Hoa khôi làng võ Dương Thúy Vi 'không hứa' sẽ dự SEA Games 34- Ảnh 2.

Phần thi thương thuật của Thúy Vi

ẢNH: NHẬT THỊNH

"Nếu như các lần trước, mỗi nội dung 1 bộ huy chương thì khả năng đạt huy chương sẽ cao hơn. Tuy nhiên, khó người khó ta. Thật ra mà nói lần này, tôi hơi tiếc vì những lần bị trừ điểm. Đó là cái điểm trừ không xuất hiện trong phần thi của tôi ở vô địch thế giới. Những cái động tác đấy, bình thường ở nhà tôi tập là 100 ăn 100, không có sai sót", Thúy Vi tiếc nuối.

Ở tuổi 32, nhiều người lo ngại về vấn đề thể trạng của Dương Thúy Vi, nhưng cô đã đưa ra lời khẳng định đanh thép. VĐV wushu sinh năm 1993 tự tin rằng bản thân vẫn đang ở trạng thái tốt, thậm chí vượt trội so với các đàn em trong cùng khu vực. "Đương nhiên là em không thể khỏe bằng lúc em 20 tuổi được. Nhưng mà so với tất cả các bạn trẻ cùng nội dung của tôi ở các nước, sức khỏe và kỹ thuật của tôi đều tốt hơn", Thúy Vi nhấn mạnh.

Hoa khôi làng võ Dương Thúy Vi 'không hứa' sẽ dự SEA Games 34- Ảnh 3.
Hoa khôi làng võ Dương Thúy Vi 'không hứa' sẽ dự SEA Games 34- Ảnh 4.
Hoa khôi làng võ Dương Thúy Vi 'không hứa' sẽ dự SEA Games 34- Ảnh 5.
Hoa khôi làng võ Dương Thúy Vi 'không hứa' sẽ dự SEA Games 34- Ảnh 6.

Thúy Vi không giảm độ khó của bài thi so với khi cô tham dự giải vô địch thế giới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng theo Thúy Vi, ASIAD là vào tháng 9.2026 là kỳ đại hội thứ tư mà cô tham gia. VĐV 32 tuổi hy vọng là bản thân sẽ hoàn thiện độ khó và phần thi tốt hơn so với kỳ SEA Games 33, qua đó giành thành tích cho thể thao Việt Nam.

