'Hot girl' wushu Phương Nhi suýt phải bỏ SEA Games, nén đau thi đấu: Giành huy chương quý hơn vàng

Giành HCB SEA Games trong đau đớn

Sáng 15.12, Đặng Trần Phương Nhi tung đường đao cuối cùng đầy dứt khoát, chính thức khép lại bài thi nam đao (nữ). Đây là thử thách cuối cùng trong chuỗi nội dung toàn năng khắc nghiệt bao gồm nam quyền, nam côn và nam đao tại kỳ đại hội năm nay. Cô gái sinh năm 2004 đoạt HCB. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của wushu Việt Nam tại SEA Games 33.

Trên sàn đấu, Phương Nhi cho thấy sự mạnh mẽ trong từng phần thi. Nhưng ít ai biết rằng, nữ VĐV 21 tuổi đã vượt qua quãng thời gian đầy khó khăn trước đó. Chấn thương cổ ập đến ngay thời điểm nhạy cảm nhất, khiến quá trình chuẩn bị cho kỳ SEA Games đầu tiên của Phương Nhi suýt chút nữa đổ vỡ. Phương Nhi bộc bạch: "Thực ra trước giải 2 tuần, chấn thương khiến em gần như không thể tập luyện. Cứ cố tập lại thì cơ bị rút và đau hơn. Lúc sang đến đây, em từng nghĩ mình chắc không thể thi đấu được nữa vì quá đau".

Phần thi nam đao của Đặng Trần Phương Nhi ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, không khí tại nhà thi đấu và sự hỗ trợ kịp thời của đội ngũ y tế đã vực dậy tinh thần của hot girl đội tuyển Wushu Việt Nam. "Khi thấy mọi người tập luyện, khao khát thi đấu trong em trỗi dậy mãnh liệt hơn. Em đã trao đổi với HLV rằng nếu khởi động ổn, em sẽ quyết tâm ra sân. May mắn nhờ bác sĩ hỗ trợ trước ngày thi, cơn đau giảm bớt. Giờ nghĩ lại, em thấy mừng vì hôm ấy mình đã không bỏ cuộc", Phương Nhi xúc động. VĐV 21 tuổi cũng cho biết rằng, nếu bản thân không gặp chấn thương thì cô sẽ thi đấu tốt hơn và có thể đạt thành tích tốt hơn tại kỳ SEA Games lần này.

Những ngày qua, hình ảnh Phương Nhi nhăn nhó, nén đau để hoàn thành bài thi đã được chia sẻ rộng rãi và nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ quê nhà. Nhắc đến sự "nổi tiếng" bất đắc dĩ này, cô gái sinh năm 2004 cười ngượng ngùng: "Em thấy rất vui vì được quan tâm. Thú thật, nhìn lại mấy video đó em thấy vừa buồn cười vừa hơi ngại vì biểu cảm nhăn nhó của mình. Nhưng chính sự cổ vũ đó cùng mong muốn mang thành tích về cho đất nước là động lực để em cố gắng hết mình ở từng bài thi".

Phương Nhi nén đau để hoàn thành 3 bài thi ẢNH: NHẬT THỊNH

Phần thi nam côn ẢNH: NHẬT THỊNH

Tấm huy chương này càng giá trị hơn khi năm nay ban tổ chức gộp 3 bài thi đơn lẻ thành một bộ huy chương, đòi hỏi thể lực và sự tập trung cao độ. Phương Nhi phân tích: "Việc gộp 3 bài để tính 1 bộ huy chương yêu cầu VĐV phải có độ ổn định cao nhất. Vừa áp lực về mặt tâm lý, vừa phải cẩn trọng hơn rất nhiều so với việc thi từng bài đơn lẻ".

Khép lại kỳ SEA Games đầu tiên với tấm HCB, Phương Nhi cho biết cô sẽ chỉ nghỉ ngơi ít ngày trước khi quay lại tập luyện, hướng tới mục tiêu chinh phục đấu trường ASIAD vào năm sau.