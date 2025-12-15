Chủ tịch VFF khen ngợi hết lời U.23 Việt Nam và đội tuyển nữ: ‘Tôi rất vui…’

Bóng đá Việt Nam khẳng định sức mạnh ở đấu trường SEA Games

Theo Chủ tịch VFF, đến thời điểm hiện tại, cả 2 đội tuyển đều đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra là lọt vào trận chung kết. Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, kết quả này cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản và kỹ lưỡng của các đội tuyển cũng như của VFF cho kỳ SEA Games 33, đồng thời mở ra cơ hội lớn để bóng đá Việt Nam hướng tới những HCV.

Theo dõi trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines, Chủ tịch VFF đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội bạn khi tổ chức phòng ngự chắc chắn và thể hiện quyết tâm rất cao. Ông cho rằng U.23 Việt Nam đã gặp không ít khó khăn trong giai đoạn đầu trận nhưng vẫn duy trì được sự kiên nhẫn và bản lĩnh cần thiết.

Thắng Philippines bằng 2 bàn phút chót, U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Đội U.23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Malaysia ẢNH: NHẬT THỊNH

Chủ tịch VFF nhận định, những thời điểm tăng tốc hợp lý và sự bùng nổ đúng lúc của U.23 Việt Nam đã tạo ra khác biệt quan trọng, giúp đội giành chiến thắng và giành quyền vào chung kết với tỷ số 2-0. Đây là minh chứng cho năng lực chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu của toàn đội trong những thời khắc quyết định.

Bàn đá phạt tuyệt đẹp của Thanh Nhàn

Các cô gái Việt Nam đã xuất sắc giành quyền vào chơi trận chung kết SEA Games 33 ảnh: KHẢ HÒA

Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 5-0 trước đội tuyển nữ Indonesia và sẽ gặp lại Philippines ở chung kết. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games và đang đứng trước cơ hội chinh phục kỷ lục mới.

Ông Trần Quốc Tuấn khẳng định, thành tích của các đội tuyển tại SEA Games 33 phản ánh rõ định hướng phát triển đúng đắn của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các cầu thủ sẽ tiếp tục giữ vững sự tập trung, tinh thần thi đấu cao nhất ở trận đấu cuối cùng của giải - trận chung kết, phấn đấu đóng góp HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Philippines: Giành vé tới chung kết

VFF thưởng cho đội U.23 Việt Nam 500 triệu đồng vì thành tích lọt vào chung kết SEA Games 33. Hôm qua, đội nữ cũng được thưởng 500 triệu đồng. Khi đội tuyển nữ thắng Myanmar để có mặt ở bán kết, VFF thưởng 700 triệu đồng còn U.23 Việt Nam được thưởng 600 triệu đồng vì thắng U.23 Malaysia để có vé vào bán kết.