Fan bóng đá ta thán giá vé World Cup 2026 ‘cắt cổ’

Người hâm mộ bóng đá đang tức giận vì vé xem các trận đấu trong giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đang có mức giá quá cao.

Hiệp hội Người hâm mộ Bóng đá châu Âu (FSE), tổ chức đại diện cho người hâm mộ, đã yêu cầu FIFA ngay lập tức ngừng bán vé các trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Nhóm này cho rằng cơ quan quản lý thể thao đang áp đặt mức giá vé “không thể hiểu nổi”.

FSE cho biết một người hâm mộ nếu muốn theo dõi đội tuyển của mình đến tận trận chung kết giờ đây sẽ phải trả ít nhất 6.900 USD, gần gấp năm lần so với World Cup trước đó. Người hâm mộ cũng sẽ phải trả trước toàn bộ số tiền vào đầu năm 2026 chỉ để đảm bảo quyền mua vé sau này.

Ông Ronan Evain, người đứng đầu FSE, cho biết: “Rất nhiều người trước đây đã khá lưỡng lự về việc đến Mỹ [xem World Cup], và giờ đây họ có thêm lý do là phải chấp nhận một rủi ro tài chính rất lớn, đặc biệt là nếu bạn đi cùng gia đình. Giá vé cho một gia đình bốn người vào khoảng 30.000 USD. Đây là mức giá mà đại đa số người hâm mộ bóng đá không đủ khả năng chi trả. Ngay cả ở châu Âu cũng vậy”.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng cầm tấm vé xem trận chung kết World Cup 2026 được trao tặng cho Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Mỹ), ngày 22.8.2025 ẢNH: REUTERS

Tệ hơn nữa, những chỗ ngồi rẻ nhất sẽ không dành cho những người hâm mộ trung thành này.

FIFA đang giữ những chỗ ngồi đó cho công chúng và sẽ điều chỉnh giá vé theo nhu cầu bằng cách sử dụng cái gọi là định giá linh hoạt. FSE gọi đây là một sự phản bội lớn đối với những người hâm mộ bóng đá thực sự.

Ngoài ra, FSE cho biết đây cũng là lần đầu tiên các trận đấu vòng bảng không có giá vé giống nhau. Thay vào đó, FIFA dự định tính giá vé khác nhau tùy thuộc vào “sức hấp dẫn” của trận đấu.

Điều đó có nghĩa là người hâm mộ của các đội khác nhau có thể phải trả giá khác nhau cho cùng một hạng vé và cùng một giai đoạn trận đấu, với rất ít sự minh bạch về giá cả.

Ông Evain đang kêu gọi FIFA xem xét lại: “Họ cần tạm dừng và tham khảo ý kiến. Tham khảo ý kiến của các liên đoàn thành viên và các bên bị ảnh hưởng, bao gồm cả người hâm mộ. Nếu họ làm điều này và xem xét số tiền mà mọi người thực sự sẵn sàng bỏ ra để tham dự một trận đấu tại World Cup, họ sẽ nhận ra rằng họ cần giảm giá vé”.