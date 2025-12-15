HLV Kim Sang-sik ‘nén’ Thanh Nhàn như lò xo, tuyệt chiêu tâm lý và cái kết cực bất ngờ...

Thanh Nhàn vỡ òa sau bàn thắng cho U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Cất lên dự bị để Thanh Nhàn 'đói' bóng

Phút 51 trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Philippines, HLV Kim Sang-sik thực hiện lần thay người đầu tiên khi rút Lê Viktor ra và tung vào sân tiền đạo Thanh Nhàn. Ngay lập tức, tốc độ trận đấu được đẩy cao rõ rệt.

Gần như ngay sau khi vào sân, Thanh Nhàn đã tạo ra 2 pha lên bóng gây sóng gió về phía khung thành đối thủ. Sự xuất hiện của anh giúp cánh trái trở thành hướng tấn công chủ lực của U.23 Việt Nam.

Vào sân, Thanh Nhàn chơi bùng nổ, hăng máu như chưa bao giờ được chơi bóng, thể hiện qua pha bứt tốc nửa sân để phạm lỗi chiến thuật, chấp nhận nhận thẻ vàng ngăn cản đường phản công của U.23 Philippines ở phút 62.

Khuôn mặt nhìn rõ khát vọng của Thanh Nhàn trong cái "ngó lơ" của HLV Kim Sang-sik buổi tập cuối trước trận bán kết ảnh: Đồng Nguyên Khang

Ngọn lửa chiến đấu hiện rõ trong đôi mắt chân sút trẻ của U.23 Việt Nam ảnh: Nguyên Khang

Đến phút 67, suýt nữa chân sút của PVF-CAND đã có thể ghi bàn với pha tung người đánh đầu rất căng sau quả tạt của Phi Hoàng. Nhìn Thanh Nhàn ôm đầu tiếc nuối với ánh mắt rực lửa, người ta cảm nhận rõ khát khao cháy bỏng trong anh.

Để rồi điều gì đến cũng phải đến, đến phút 90+2, Thanh Nhàn đã tự tìm cơ hội cho mình bằng quả đá phạt hiểm hóc, bóng cuộn đất rất khó chịu vào góc xa đánh bại thủ môn U.23 Philippines, ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam.

Đòn khích tướng quá tuyệt của ông Kim

Sau rất nhiều lần lỡ hẹn với đội U.23 Việt Nam, phần lớn kém may mắn vì chấn thương, Thanh Nhàn đã làm được điều anh đã kỳ vọng rất lâu: ghi bàn giúp U.23 Việt Nam lọt vào chung kết SEA Games.

Niềm vui của Thanh Nhàn sau bàn thắng giải tỏa áp lực ảnh: Đồng nguyên Khang

Đó là bàn thắng mà HLV Kim Sang-sik đã chờ đợi, sau khi bằng cách dồn nén đến cực đại cậu học trò đã phải ngồi trên băng ghế dự bị chứng kiến toàn bộ chiến thắng 2-0 trước U.23 Malaysia.

Thanh Nhàn xúc động: "Bàn thắng này rất quan trọng với cá nhân tôi, vì sau SEA Games trước ở Campuchia và trận đấu đầu tiên tại SEA Games 33 tôi không ghi được bàn thắng, nên rất sốt ruột.

Khi tôi vào sân, HLV Kim Sang-sik luôn động viên tôi cố gắng lên, thi đấu thật tốt để thể hiện đi. Tôi thấy cầu thủ đội bạn đã có dấu hiệu hết sức, tin rằng mình tiếp tục chơi như thế này thì bàn thắng sẽ tới. Hôm nay, U.23 Việt Nam đã có chiến thắng xứng đáng.

Có lúc tôi nghĩ trận đấu có thể kéo vào hiệp phụ. Nhưng mà sau bàn thắng của Văn Thuận thì toàn đội đã cố gắng ghi thêm bàn nữa và chiến thắng. Tin rất vui khi đội nam và nữ đều vào chung kết SEA Games. Chúng tôi sẽ cố gắng đem HCV về cho Việt Nam".