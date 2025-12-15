Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Đình Bắc 3 lần đoạt Cầu thủ xuất sắc nhất trận, không nghĩ đến Quả bóng vàng

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
15/12/2025 19:26 GMT+7

Tiền đạo Đình Bắc 3 lần liên tiếp được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tại SEA Games 33, nhưng anh khẳng định chỉ muốn tập trung cùng U.23 Việt Nam đoạt HCV môn bóng đá nam đại hội.

Đình Bắc 3 lần đoạt Cầu thủ xuất sắc nhất trận, không nghĩ đến Quả bóng vàng- Ảnh 1.

Đình Bắc muốn tập trung tối đa 100% để giúp U.23 Việt Nam đoạt HCV SEA Games 33

ảnh: Nhật Thịnh

Đình Bắc liên tiếp tỏa sáng

Đội U.23 Việt Nam đang làm nức lòng người hâm mộ khi đánh bại U.23 Philippines cực kỳ khó chịu để vào đến chung kết SEA Games 33. Đình Bắc và các đồng đội sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa U.23 Thái Lan và U.23 Malaysia.

Đình Bắc chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia trận bán kết SEA Games. Hôm nay toàn đội đã thi đấu rất tốt. U.23 Philippines đã có sự tiến bộ hơn, gây nhiều sức ép cho U.23 Việt Nam.

Đình Bắc: Tôi chỉ nghĩ đến chung kết, không nghĩ đến 'Quả bóng vàng'

Hôm nay, toàn đội đã giành chiến thắng và tôi rất hạnh phúc vì điều đó. Hiện tại tôi sẽ cố gắng phục hồi thể lực thật tốt, ăn uống điều độ để chuẩn bị cho trận chung kết".

Đình Bắc 3 lần đoạt Cầu thủ xuất sắc nhất trận, không nghĩ đến Quả bóng vàng- Ảnh 2.

Đình Bắc và Lê Viktor trong một pha tấn công

ảnh: Nhật Thịnh

Đây là trận đấu tiền đạo Đình Bắc được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đó là vinh dự đặc biệt vì đây là trận thứ 3 liên tiếp chân sút trẻ của CLB CAHN nhận phần thưởng ý nghĩa này.

Chỉ tập trung cho chung kết SEA Games 33

Màn trình diễn ấn tượng của Đình Bắc đã giúp anh nhận được sự quan tâm lớn của dư luận những ngày này, trong đó có câu hỏi từ một phóng viên về cơ hội đua danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Tuy nhiên, đội phó U.23 Việt Nam nhấn mạnh: "Hiện tại tôi chưa nghĩ đến danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam. Tôi chỉ nghĩ đến trận chung kết, bản thân sẽ cố gắng hồi phục thật tốt, ăn uống ngủ nghỉ thật tốt để làm sao tôi và toàn đội có thể thi đấu trận chung kết thật hay.

Đình Bắc 3 lần đoạt Cầu thủ xuất sắc nhất trận, không nghĩ đến Quả bóng vàng- Ảnh 3.

Đình Bắc giúp hàng công U.23 Việt Nam trở nên rất giàu đột biến

ảnh: Nhật Thịnh

Cá nhân chúng tôi nên tập trung vào chính mình, không quan trọng gặp Thái Lan hay Malaysia ở chung kết. U.23 Việt Nam sẽ chờ kết quả trận bán kết 2, sau đó tập trung tối đa cho trận chung kết hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn trên sân Rajamangala".

Đồng thời, Đình Bắc chân thành gửi gắm lòng biết ơn đến sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ Việt Nam đến sân hoặc ủng hộ qua truyền hình, giúp U.23 Việt Nam có 3 trận toàn thắng.

Thắng Philippines bằng 2 bàn phút chót, U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Đình Bắc chia sẻ trong phần họp báo: "Thật sự hôm nay khi tôi bước ra sân, tôi cảm thấy rất vui vì CĐV đã đến rất đông, tạo cho chúng tôi cảm giác tuyệt vời. Khi đó tinh thần toàn đội đã lên rất cao.

Sau đó, HLV Kim Sang-sik dặn cả đội phải giữ trạng thái lại. Có vẻ như hôm nay U.23 Việt Nam ở trạng thái rất tốt. Tôi hy vọng CĐV sẽ tới sân Rajamangala vào ngày 18 để cổ vũ cho chúng tôi ở trận chung kết. Tôi và toàn đội sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để giành chiến thắng".

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Xem thêm bình luận