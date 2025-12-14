HLV Kim trổ tài 'đá ma' cực hay, U.23 Việt Nam hào hứng chờ bán kết thắng Philippines

HLV Kim Sang-sik vẩy má ngoài 1 chạm rất dẻo khiến Hiểu Minh chới với ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam lại đổi sân tập

Chiều 14.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã một lần nữa đổi sân tập, vừa vặn trong 2 ngày liên tiếp trước thềm trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33. Điểm tích cực là sân Look E-san cách khách sạn khoảng 8 km. Vẫn như lần trước, HLV Kim Sang-sik cho đội xuất phát sớm từ 15 giờ 20 để tránh kẹt xe.

Bước vào sân bóng, HLV Kim Sang-sik lập tức dắt bóng đi kiểm tra mặt cỏ. Có vẻ như mặt cỏ tại Look E-san khá ổn, nhưng vẫn kém hơn so với sân tập của đội ngày 12.12. Mặc dù vậy, HLV Kim Sang-sik không tỏ ra quá thất vọng vì buổi tập quan trọng nhất đã hoàn tất.

HLV Kim Sang-sik ‘đá ma’ với học trò cực vui, U.23 Việt Nam thoải mái trước bán kết

Sau phần khởi động quen thuộc, nhà cầm quân sinh năm 1976 cho các học trò chia làm 3 tổ "đá ma" với nhau. Có khác, lần này ông thầy người Hàn Quốc không còn đứng ở ngoài quan sát nữa mà bất ngờ nhập hội.

Thầy Kim khoe kỹ thuật khiến học trò "lác mắt"

Sự góp mặt của HLV Kim Sang-sik giúp buổi tập trở nên náo nhiệt hẳn ảnh: Đồng Nguyên Khang

Có xem mới biết vì sao ông Kim có bộ sưu tập đồ sộ danh hiệu K-League và các giải quốc nội Hàn Quốc. Nhẹ nhàng, tinh tế và hiệu quả, cựu tiền vệ huyền thoại của CLB Jeonbuk Hyundai Motors đã trình diễn khả năng đá bóng một chạm điệu nghệ bằng mọi bộ phận chân, ngực, đầu...

Kỹ thuật thượng thừa của HLV Kim Sang-sik lập tức khiến nhóm cầu thủ U.23 Việt Nam trở nên rôm rả hẳn, tích cực hưởng ứng tăng độ khó bằng những đường chuyền sệt và bổng. Thậm chí, có tình huống ông Kim trổ tài đá bóng 1 chạm liên tục không cần nhìn sang 2 bên khiến các học trò "lác mắt".

Chỉ một điều chỉnh nhỏ, HLV Kim đã dễ dàng giải tỏa một chút căng thẳng còn sót lại bên trong các học trò. Phần làm nóng kéo dài gấp đôi bình thường vì thế đã giúp cả đội bước vào phần chia đôi đội hình sau đó một cách hào hứng.

U.23 Việt Nam tập chiều 14.12

Chiều 14.12, đội U.23 Việt Nam tập ở sân mới hoàn toàn tại Bangkok trong cảnh vào chiều hôm sau sẽ đá trận bán kết nội dung bóng đá nam SEA Games với U.23 Philippines. Có thể thấy Lê Viktor rất quyết tâm ảnh: Nguyên khang

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn có bước chạy mạnh mẽ. Ở trận trước, anh cùng Quốc Cường và Xuân Bắc đã cùng nhau làm chủ hoàn toàn khu vực trung tuyến khiến U.23 Malaysia hầu như không thể chơi bóng ảnh: Đồng Nguyên Khang

Các cầu thủ U.23 Việt Nam trông ai cũng đầy quyết tâm ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sau phần làm nóng, U.23 chia ra làm 3 tổ đá ma với yêu cầu chỉ đá 1 chạm ảnh: Đồng Nguyên Khang

Các cầu thủ bước vào bài tập như mọi khi... ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nhưng bất ngờ HLV Kim Sang-sik nhập cuộc, khiến các học trò thích thú ảnh: Đồng Nguyên Khang

Rất nhanh chóng, cựu ngôi sao World Cup khiến các học trò tấm tắc bởi khả năng đá một chạm bằng mọi bộ phận của mình ảnh: Đồng Nguyên Khang

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sự góp mặt của ông Kim giúp buổi tập trở nên sôi nổi hơn nhiều ảnh: Đồng Nguyên Khang

Mọi người bắt đầu tăng độ khó lên, buổi tập càng hào hứng hơn... ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sự góp mặt của HLV Kim Sang-sik giúp buổi tập trở nên náo nhiệt hẳn Đồng Nguyên Khang

Nụ cười rạng rỡ từ thầy tới trò ảnh: Đồng Nguyên Khang

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sau đó ở phần chia đôi đội hình, U.23 Việt Nam tìm lại sự tập trung, quyết liệt cần có ảnh: Đồng Nguyên Khang

Đình Bắc vẫn nổi bật trên sân nhờ những kỹ năng xử lý bóng rất thoáng ảnh: Đồng Nguyên Khang

Vào lúc này HLV Kim Sang-sik trở lại hình ảnh người thầy nghiêm khắc, liên tục thôi thúc và nhắc nhở để các học trò phải chơi tốt hơn nữa ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nhờ đó, bất kể mặt sân lạ lẫm thì buổi tập chiều 14.12 có chất lượng khá cao ảnh: Đồng Nguyên Khang

Tất cả đều rất tập trung cho mục tiêu đánh bại U.23 Philippines để bước vào trận cao nhất ở SEA Games 33 ảnh: Đồng Nguyên Khang







