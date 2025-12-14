HLV Kim trổ tài 'đá ma' cực hay, U.23 Việt Nam hào hứng chờ bán kết thắng Philippines

U.23 Việt Nam lại đổi sân tập
Chiều 14.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã một lần nữa đổi sân tập, vừa vặn trong 2 ngày liên tiếp trước thềm trận bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 33. Điểm tích cực là sân Look E-san cách khách sạn khoảng 8 km. Vẫn như lần trước, HLV Kim Sang-sik cho đội xuất phát sớm từ 15 giờ 20 để tránh kẹt xe.
Bước vào sân bóng, HLV Kim Sang-sik lập tức dắt bóng đi kiểm tra mặt cỏ. Có vẻ như mặt cỏ tại Look E-san khá ổn, nhưng vẫn kém hơn so với sân tập của đội ngày 12.12. Mặc dù vậy, HLV Kim Sang-sik không tỏ ra quá thất vọng vì buổi tập quan trọng nhất đã hoàn tất.
HLV Kim Sang-sik ‘đá ma’ với học trò cực vui, U.23 Việt Nam thoải mái trước bán kết
Sau phần khởi động quen thuộc, nhà cầm quân sinh năm 1976 cho các học trò chia làm 3 tổ "đá ma" với nhau. Có khác, lần này ông thầy người Hàn Quốc không còn đứng ở ngoài quan sát nữa mà bất ngờ nhập hội.
Thầy Kim khoe kỹ thuật khiến học trò "lác mắt"
Có xem mới biết vì sao ông Kim có bộ sưu tập đồ sộ danh hiệu K-League và các giải quốc nội Hàn Quốc. Nhẹ nhàng, tinh tế và hiệu quả, cựu tiền vệ huyền thoại của CLB Jeonbuk Hyundai Motors đã trình diễn khả năng đá bóng một chạm điệu nghệ bằng mọi bộ phận chân, ngực, đầu...
Kỹ thuật thượng thừa của HLV Kim Sang-sik lập tức khiến nhóm cầu thủ U.23 Việt Nam trở nên rôm rả hẳn, tích cực hưởng ứng tăng độ khó bằng những đường chuyền sệt và bổng. Thậm chí, có tình huống ông Kim trổ tài đá bóng 1 chạm liên tục không cần nhìn sang 2 bên khiến các học trò "lác mắt".
Chỉ một điều chỉnh nhỏ, HLV Kim đã dễ dàng giải tỏa một chút căng thẳng còn sót lại bên trong các học trò. Phần làm nóng kéo dài gấp đôi bình thường vì thế đã giúp cả đội bước vào phần chia đôi đội hình sau đó một cách hào hứng.
