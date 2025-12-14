Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Huỳnh Như ghi dấu ấn lịch sử ở đấu trường SEA Games: Kỷ lục rất khó phá

Nghi Thạo
Nghi Thạo
14/12/2025 18:20 GMT+7

Với pha lập công vào lưới Indonesia tại bán kết SEA Games 33, chân sút số 1 của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như lập kỷ lục ghi bàn liên tiếp ở 6 kỳ đại hội thể thao khu vực.

Huỳnh Như trình làng tại kỳ SEA Games năm 2013 tổ chức ở Myanmar và đã có ngay bàn thắng đầu tiên. Để rồi từ đó trở đi, cô gái quê Trà Vinh đã ghi bàn trong 5 kỳ đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á liên tiếp (2017, 2019, 2022, 2023), cô liên tục ghi dấu giày bởi những bàn thắng rất ấn tượng. Trước SEA Games 33 tại Thái Lan, chân sút sinh năm sinh năm 1991 đã sở hữu 12 bàn thắng tại đấu trường này

Huỳnh Như có bàn thắng đầu tiên ở SEA Games 33

Đến cuối trận bán kết bóng đá nữ SEA Games 33, Huỳnh Như phá lưới đội tuyển nữ Indonesia. Bàn thắng này không chỉ góp công đưa đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào chung kết, mà còn đánh dấu cột mốc khó tin của nữ tiền đạo 34 tuổi.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 5-0 Indonesia: Chiến thắng hủy diệt, tiến vào chung kết

Huỳnh Như ghi dấu ấn lịch sử ở đấu trường SEA Games: Kỷ lục rất khó phá - Ảnh 1.

Huỳnh Như đã ghi bàn ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp

ẢNH: KHẢ HÒA

Huỳnh Như đã ghi bàn ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp. Một kỷ lục mà có lẽ thể sẽ rất khó bị phá sau này. Đồng thời, chân sút kỳ cựu này cũng nâng tổng số bàn thắng mà cô ghi được ở đại hội thể thao khu vực lên con số 13.

Huỳnh Như ghi dấu ấn lịch sử ở đấu trường SEA Games: Kỷ lục rất khó phá - Ảnh 2.

Bàn thắng đầu tiên của Huỳnh Như ở SEA Games 33

Bàn thắng vào lưới Indonesia và pha lập công đầu tiên của Huỳnh Như tại SEA Games 33. Bàn thắng này mang ý nghĩa rất quan trọng với bản thân chân sút 34 tuổi, giúp cô lấy lại sự tự tin để tiếp tục cống hiến cho đội tuyển nữ Việt Nam trong hành trình bảo vệ tấm HCV.

Lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam đã đi đến chặng cuối của hành trình. Hy vọng, Huỳnh Như sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp đội bóng sao vàng bước lên đỉnh cao khu vực.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

