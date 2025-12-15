U.23 Malaysia thua sít sao, Thái Lan đấu U.23 Việt Nam tranh HCV ngày 18.12

* Nhận định trận đấu U.23 Thái Lan vs U.23 Malaysia

U.23 Thái Lan đang có hành trình suôn sẻ ở SEA Games 33, khi toàn thắng trước U.23 Timor Leste (6-1) và U.23 Singapore (3-0) để vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

Với ưu thế sân nhà, đội trẻ xứ chùa vàng đang quyết tâm giành lại tấm HCV sau 8 năm chờ đợi. U.23 Thái Lan có đường vào chung kết thuận lợi, khi thể thức thi đấu cho phép "Voi chiến" gặp đội nhì có thành tích tốt nhất.

Thay vì hai đội nhất bảng B (U.23 Việt Nam) hay bảng C (U.23 Philippines), U.23 Thái Lan chỉ phải gặp U.23 Malaysia, đội đã... "hút chết", khi suýt bị U.23 Indonesia vượt thành tích để chiếm ngôi nhì xuất sắc nhất.

U.23 Thái Lan được đánh giá mạnh vượt trội đối thủ ở trận bán kết diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (15.12). HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul cùng học trò vẫn trung thành với triết lý ban bật ngắn nhuyễn, kiểm soát bóng bài bản từ phần sân nhà để định hình lối chơi và lấy tấn công làm nền tảng. Ở cả 2 trận đã thắng, U.23 Thái Lan đều bóp nghẹt đối thủ với những đường đập nhả chuẩn xác.

Tuy nhiên, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul bày tỏ: "Tôi nghĩ trận đấu với U.23 Malaysia sẽ không dễ dàng. Chúng ta phải nhập cuộc với quyết tâm cao nhất, chắt chiu từng cơ hội có được. U.23 Malaysia là một đội bóng chất lượng, với nhiều cá nhân chơi xuất sắc và họ sẵn sàng tạo ra sự khác biệt trên sân.

Giờ đây, U.23 Thái Lan chỉ dành mọi sự tập trung về trận bán kết chưa nghĩ đến trận chung kết. Nếu vượt qua được trận đấu này, U.23 Thái Lan sẵn sàng gặp bất kỳ đội nào ở trận chung kết".

Bất chấp những thống kê bất lợi, HLV Nafuzi Zain tuyên bố ông cùng các học trò sẵn sàng làm nên bất ngờ lớn ở giải năm nay.

Ông Nafuzi Zain chia sẻ: "U.23 Thái Lan là chủ nhà, họ có lực lượng CĐV hùng hậu cũng như sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc nhất ở mọi vị trí. Đây chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng cho U.23 Malaysia. Nhưng trong một giải đấu như thế này, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Chúng tôi sẽ chơi theo cách của mình và quyết tâm có mặt ở trận đấu cuối cùng. Hãy chờ xem chúng tôi làm được gì".

Đội thắng trong trận bán kết sẽ bước vào trận tranh ngai vàng bóng đá nam, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18.12. Đội thua đá trận tranh hạng ba lúc 15 giờ 30 ngày 18.12.