Việt Nam 39 HCV, ổn định tốp 3: Thái Lan vẫn vô đối, Indonesia bứt tốc dữ dội

Sau chiến thắng trước đội tuyển Lào ở bán kết, đội tuyển Việt Nam bước vào chung kết, tranh HCV với chủ nhà Thái Lan ở nội dung bộ 3 nữ. Với phong độ ổn định, các cô gái Việt Nam hứa hẹn đoạt thêm HCV cho đội tuyển bi sắt Việt Nam sau thành công với 3 HCV trước đó.

Chờ Nguyễn Thị Oanh khẳng định sức mạnh trên đường chạy 10.000 m ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở môn điền kinh, cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh sẽ tranh tài chung kết nội dung 10.000 m nữ lúc 17 giờ 40. Nếu không có bất ngờ lớn nào, "cô bé hạt tiêu" này sẽ mang về cho mình tấm HCV thứ 2 ở SEA Games năm nay. Điền kinh Việt Nam còn có Quách Thị Lan thi đấu chung kết 400 m nữ lúc 17 giờ. Ngoài ra còn tranh tài 2 cự ly hấp dẫn 4x100 m nam, 4x100 m nữ.

Môn bơi trong nhà diễn ra ngày thi đấu cuối với kỳ vọng vàng ở Nguyễn Huy Hoàng khi anh tranh tài ở vòng loại (9 giờ) và chung kết (16 giờ) nội dung 400 m tự do nam. Ngoài ra còn có Trần Hưng Nguyên thi đấu 200 m ngửa, Phạm Thanh Bảo đấu 50 m ếch, Nguyễn Quang Thuấn đấu 200 m bướm.

Lúc 17 giờ, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh chung kết với Thái Lan với kỳ vọng lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua đối thủ này. Trần Thị Thanh Thúy đang có phong độ tốt là tín hiệu vui với bóng chuyền nữ Việt Nam nhưng Thái Lan sở hữu lực lượng đồng đều và có ưu thế sân nhà.