Thanh Phúc bị thẻ đỏ sau 5 km, dừng bước ở 10 km: Vẫn xứng danh 'nữ hoàng đi bộ' Việt Nam

Khâm phục ý chí mạnh mẽ của 'nữ hoàng đi bộ' Nguyễn Thị Thanh Phúc

"Nữ hoàng đi bộ" Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Phúc một lần nữa cho thấy vì sao cô luôn được giới chuyên môn và người hâm mộ trân trọng.

Ở chặng 5 km đầu tiên, Thanh Phúc và một VĐV Indonesia cùng bị trọng tài phạt mỗi người 2 thẻ đỏ – một tình huống đầy bất lợi trong nội dung đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về kỹ thuật. Cũng không rõ lý do Phúc và VĐV Indonesia tại sao bị phạt nặng đến vậy. Với Phúc, kinh nghiệm qua bao kỳ chinh chiến ở các giải đấu quốc tế lớn nhỏ cùng với kỹ thuật ở trình độ đẳng cấp hàng đầu, khó có thể mắc lỗi đến mức dính 2 thẻ đỏ. Có VĐV sai kỹ thuật, đi bộ nhưng lại như chạy trên đường đua, lại không bị trọng tài phạt thẻ.

Không nao núng, Thanh Phúc vẫn tiếp tục thi đấu thêm 5 km nữa với quyết tâm cao độ, dù hiểu rõ rủi ro đang cận kề.

Hình ảnh Thanh Phúc đã trở thành biểu tượng của thể thao Việt Nam vì ý chí kiên cường Ảnh: Khả Hòa

Theo luật đi bộ, nếu nhận thêm 1 thẻ đỏ (thành 3 thẻ), VĐV sẽ phải chịu án phạt đứng lại khoảng 2 phút. Trong khoảng thời gian ấy, các đối thủ có thể đi được tới 2 km – một khoảng cách gần như khép lại mọi cơ hội tranh chấp huy chương ở đẳng cấp SEA Games. Trong bối cảnh đó, thật không may cho Phúc khi cô lại bị chấn thương. Trước những điều kiện khách quan tác động và dính chấn thương, Thanh Phúc đã xin dừng thi đấu.

Quyết định rút lui không làm lu mờ giá trị của Thanh Phúc, trái lại càng cho thấy sự tỉnh táo và bản lĩnh của một VĐV dày dạn kinh nghiệm. SEA Games 33 khép lại với cô không phải bằng một tấm huy chương, mà bằng sự khâm phục dành cho ý chí, nghị lực và tinh thần không bỏ cuộc của "nữ hoàng đi bộ" Việt Nam – người luôn chiến đấu đến giới hạn cuối cùng vì màu cờ sắc áo.

Phút trải lòng đầy cảm xúc của bà mẹ một con

Tối qua, Thanh Phúc viết trên trang cá nhân đầy xúc động: “Tôi xin cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành đến các cô chú lãnh đạo, các thầy cô, ban huấn luyện. Thầy HLV trực tiếp tôi và người hâm mộ đã tin tưởng, đồng hành và kỳ vọng vào tôi tại SEA Games 33. Tại km thứ 5, chấn thương cũ tái phát. Tôi đã cố gắng bám trụ đến km thứ 11 bằng tất cả ý chí, trách nhiệm và lòng tự trọng của một VĐV khoác áo Tổ quốc. Nhưng cơ thể đã không cho phép tôi đi tiếp. Tôi ngất xỉu và không thể hoàn thành cự ly – điều đau đớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình.



Mọi sóng gió đều không quật ngã được Thanh Phúc Ảnh: Khả Hòa

Tôi buồn, tôi tiếc và tôi day dứt… Không phải vì thành tích, mà vì đã chưa thể đáp lại trọn vẹn niềm tin và sự kỳ vọng của những người luôn ở phía sau tôi. Xin cảm ơn vì đã không rời bỏ tôi, ngay cả trong khoảnh khắc tôi gục ngã. Xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng và thất vọng. Trong suốt thời gian qua, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện nghiêm túc và dốc trọn những gì mình có cho SEA Games 33. Tôi bước vào cuộc thi với niềm tin, trách nhiệm và khát khao chiến thắng. Nhưng thể thao không chỉ có vinh quang. Bản lĩnh của người làm nghề là dám chấp nhận thất bại, dám nhìn thẳng vào giới hạn của cơ thể mình.



Hôm nay, tôi trở về – về với con gái, với vòng tay nhỏ bé là nguồn sức mạnh lớn nhất của tôi lúc này. Và trong tim vẫn còn một nỗi day dứt… ước nguyện của ba, tôi vẫn chưa kịp hoàn thành. Tôi tin, khi còn đứng dậy được, hành trình ấy chưa bao giờ kết thúc. Tôi sẽ đứng dậy, chữa lành và trở lại - vì tình yêu thể thao, vì màu cờ sắc áo và vì những trái tim chưa từng quay lưng với tôi".









