Bóng chuyền nữ Việt Nam 'hụt' HCV, báo chí khu vực tiếc nuối: Họ quá kém may mắn!

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã rất hay!

Ở trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 diễn ra tối 15.12, đội tuyển nữ bóng chuyền nữ Việt Nam để thua đội chủ nhà Thái Lan 2-3. Tỷ số các ván đấu lần lượt là 25/19, 13/25, 17/25, 25/23 và 23/25. Thất bại đáng tiếc này khiến đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn chưa thể làm nên lịch sử ở đấu trường SEA Games (12 lần về nhì). Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan có 15 lần liên tiếp bước lên bục cao nhất tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Xét rộng ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đã có 17 lần giành HCV.

Khi trận chung kết nội dung bóng chuyền nữ khép lại, CNN Indonesia đánh giá: “Đây là lần thứ tư liên tiếp đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan gặp đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam ở trận tranh HCV, sau các trận đấu năm 2019, 2021 và 2023. Kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi - đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rơi nước mắt, nhìn Thái Lan giành HCV".

Không thể giành HCV bóng chuyền SEA Games, HLV Tuấn Kiệt nói gì về trọng tài?

Kênh truyền hình của Indonesia nhấn mạnh: "Dù vậy, chưa bao giờ bóng chuyền nữ Thái Lan phải trải qua nhiều khó khăn đến thế. Khác với các chiến thắng dễ dàng ở các kỳ đại hội lần trước, lần này đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc với tinh thần cực cao. Họ cũng sở hữu nhiều vị trí chất lượng, nổi bật trong đó là đội trưởng Thanh Thúy. Thậm chí trong ván đấu thứ 5 quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn liên tục dẫn điểm, khiến CĐV Thái Lan lo lắng. Rõ ràng, đây là một trận đấu không dành cho người yếu tim”.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ giành HCB dù chơi rất hay ở trận chung kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Kênh ABS-CBN Sports (Philippines) cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ về nhì dù thi đấu rất hay ở trận chung kết: “Tinh thần, nỗ lực của các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thật sự đáng nể. Họ chứng minh một điều rằng bóng chuyền nữ Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, không hề e sợ Thái Lan ở những trận đấu lớn. Họ đã quá hay nhưng đáng tiếc, Việt Nam lại là quốc gia kém may mắn nhất trong lịch sử của nội dung bóng chuyền nữ. 12 lần vào chung kết, nhưng chưa từng giành được HCV. Những giọt nước mắt sau khi trận đấu kết thúc của cả CĐV trên khán đài, cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khiến nhiều người xúc động”.

HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan nói gì sau chung kết?

Chia sẻ với truyền thông sau khi trận chung kết khép lại, HLV Kiattipong Radchatagriengkai của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cũng đánh giá đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất mà ông và các học trò từng trải qua.

Highlight bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Đánh rơi HCV trong tiếc nuối

Ông Kiattipong Radchatagriengkai nói: “Trận đấu hôm nay không hề dễ dàng chút nào, nó rất khó khăn và mọi cầu thủ đều đã cố gắng hết sức. Tất cả những gì chúng tôi đạt được là kết quả của quá trình luyện tập, sự kiên trì và cống hiến từ tất cả các VĐV. Chúng tôi đã chứng kiến sự phát triển của 3-4 đội đối thủ trong 2-3 năm qua, đặc biệt là đội tuyển nữ Việt Nam khi họ tiến bộ thật sự nhanh”.

Các cô gái Việt Nam một lần nữa chỉ về nhì ẢNH: NHẬT THỊNH

HLV đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cũng bất ngờ nói về những nguyên nhân giúp ông và các học trò giành chiến thắng ở ván đấu thứ 5: “Thứ nhất, thể lực của các VĐV Thái Lan ở thời điểm này tốt hơn Việt Nam. Đây chính là yếu tố quan trọng nhất. Thứ 2, là về tinh thần, vì chúng tôi bị dẫn trước và để bắt kịp không dễ dàng. Việc duy trì sự ổn định tinh thần là rất quan trọng, vì vậy các cầu thủ Thái lan xứng đáng được khen ngợi vì khả năng kiểm soát tinh thần cũng như hạn chế căng thẳng của bản thân một cách xuất sắc. Thứ 3, về kỹ thuật, chúng tôi cũng nhắc nhở các cầu thủ phải nắn nót từng pha xử lý. Cuối cùng, chiến thuật của hai đội là tương đồng nhau và sự khác biệt về tinh thần trở thành điểm mấu chốt, giúp Thái Lan có HCV”.