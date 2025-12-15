Thể thao Việt Nam bị trọng tài xử ép ở SEA Games 33, cần sự cao thượng của BTC Thái Lan

Công tác trọng tài bị đặt dấu hỏi từ taekwondo, bóng đá tới bóng chuyền

Đầu tiên phải kể đến môn taekwondo , ở nội dung quyền (tức biểu diễn), cặp VĐV Nguyễn Trọng Phúc - Trịnh Thị Kim Hà của Việt Nam đã bật khóc ngay trên sàn đấu sau chung kết gặp Singapore. Dù chỉ mắc một lỗi nhỏ, trong khi đối thủ mắc tới hai lỗi tiếp đất rất rõ ràng, cặp VĐV Việt Nam vẫn bị trọng tài xử thua.

Kết quả chấm điểm kỹ thuật được công bố nghiêng về Singapore, khiến ban huấn luyện Việt Nam lập tức gửi đơn khiếu nại và yêu cầu xem lại video quay chậm. Tuy nhiên, đề xuất này bị BTC từ chối và kết quả không thay đổi.

‘Nóng rực’ ở taekwondo SEA Games: Việt Nam và Philippines kiện trọng tài vì thiên vị lộ liễu

Không chỉ Việt Nam, taekowndo Philippines cũng lên tiếng cho rằng họ bị xử ép ở bán kết với Singapore. Đoàn Philippines cũng đã khiếu kiện nhưng kết quả không khác gì taekwondo Việt Nam.

Trong khi đó, ở môn bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung sau trận thua Philippines 0-1 hôm 8.12 ở vòng bảng thẳng thắn cho rằng công tác trọng tài điều khiển trận đấu không tốt. Ông chỉ ra tình huống bóng chạm tay cầu thủ Philippines trong vòng cấm nhưng không được thổi phạt.

HLV Mai Đức Chung cũng phàn nàn về trọng tài trong trận thua đội tuyển nữ Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

Đỉnh điểm là nỗi đau của bóng chuyền nữ Việt Nam

Dẫu vậy, tranh cãi lớn nhất và gây nhiều ám ảnh nhất với người hâm mộ Việt Nam lại đến ở trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 vào tối 15.12, nơi đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội giành tấm HCV lịch sử.

Trận đấu diễn ra căng thẳng tới set 5 quyết định. Nhắc đến tình huống gây nhiều tranh luận ở cuối trận, pha bóng liên quan đến khả năng chạm lưới của đối phương, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho rằng đó là khoảnh khắc rất nhạy cảm.

HLV Tuấn Kiệt ngậm ngùi thừa nhận nếu không phải thi đấu trên đất Thái, kết quả có thể đã khác ẢNH: NHẬT THỊNH

Không thể giành HCV bóng chuyền SEA Games, HLV Tuấn Kiệt nói gì về trọng tài?

Ông lý giải, khi đó Kiều Trinh nói với ông rằng đội bạn đã chạm lưới và ông tin VĐV đối mặt nhau trên sân là người có cảm nhận rõ nhất về đường bóng. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, cảm giác trên sân của các VĐV có thể khác với những gì camera ghi lại và trọng tài đã đưa ra quyết định có lợi cho đội chủ nhà.

Tình huống đội tuyển Thái Lan ghi điểm quyết định ở set 5 cũng gây tranh cãi khi góc quay chưa cho thấy thực sự bóng trong sân hay ngoài sân nhưng lúc này, Việt Nam đã hết quyền challenge và trọng tài quyết định bóng trong sân.

Pha challenge, bóng chuyền nữ Việt Nam phản công kết thúc trận đấu nhìn rõ ràng đã chạm tay nhưng trọng tài nói không chạm tay

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận đội tuyển đã thiếu một chút sắc bén để tự khép lại trận đấu, song ông cũng không giấu được sự ngậm ngùi khi nói về hoàn cảnh thi đấu trên sân đối phương. Đỉnh điểm của sự chua xót nằm ở phát biểu đầy ám ảnh của HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam: "Tôi đã nói với trọng tài rằng vì đây là đất Thái Lan nên mình phải chấp nhận".

Các cô gái của bóng chuyền nữ Việt Nam bật khóc ẢNH: NHẬT THỊNH

Thanh Thúy là người tiếc nuối nhất, cô che mặt khóc sau trận chung kết ẢNH: NHẬT THỊNH

Câu nói ngắn gọn ấy phần nào phản ánh cảm giác bất lực của ban huấn luyện và các VĐV Việt Nam, khi cơ hội đổi màu tấm huy chương SEA Games tưởng chừng đã ở rất gần.

Dấu hỏi lớn về sự công bằng

Đoàn thể thao Việt Nam có thực sự bị xử ép hay không vẫn là câu hỏi cần những câu trả lời minh bạch từ ban tổ chức. Tuy nhiên, hình ảnh các VĐV bật khóc, những HLV ngậm ngùi chấp nhận thực tế "trên đất Thái", cùng hàng loạt đơn khiếu nại bị bác bỏ đang khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn, khi một đại hội lẽ ra phải tôn vinh tinh thần thể thao công bằng và cao thượng lại để lại quá nhiều bức xúc.