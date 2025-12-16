Báo Thái Lan chê đội nhà vì 'thắng không đẹp', bất ngờ đưa U.23 Malaysia lên tận mây xanh

Ở trận bán kết thứ 2 SEA Games 33 diễn ra tối 15.12, U.23 Thái Lan đánh bại U.23 Malaysia 1-0. Yotsakorn Burapha là cầu thủ ghi bàn cho U.23 Thái Lan ở trận đấu này sau pha đá phạt mẫu mực phút thứ 8. Kết quả này giúp U.23 Thái Lan có mặt ở đấu cuối cùng và chạm trán U.23 Việt Nam (18.12) trên sân Rajamangala.

Dù U.23 Thái Lan đã có mặt ở trận chung kết nhưng truyền thông xứ chùa vàng vẫn chỉ trích lối chơi mà thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thể hiện. Trang Khaosod nhận xét: “Có 19.659 CĐV đã có mặt ở sân, xem U.23 Thái Lan thi đấu. Về mặt kết quả, họ hài lòng vì U.23 Thái Lan đã thắng U.23 Malaysia 1-0, vào chung kết. Nhưng xét về màn thể hiện của các cầu thủ, chắc chắn nhiều CĐV Thái Lan sẽ phẫn nộ vì rõ ràng nó không phải là chiến thắng đẹp mắt”.

HIghlight U.23 Thái Lan 1-0 U.23 Malaysia: Lộ diện đối thủ của Việt Nam ở chung kết

Dù chơi hơn người từ sớm nhưng U.23 Thái Lan chỉ đánh bại U.23 Malaysia (áo vàng) 1-0 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

U.23 Thái Lan hơn người nhưng thi đấu hời hợt, U.23 Malaysia luôn nỗ lực!

Trangphân tích: “Chỉ sau 8 phút thi đấu, U.23 Thái Lan đã nhanh chóng dẫn trước 1-0 với một cú sút phạt đẹp mắt từ ngay ngoài vòng cấm của Yotsakorn Burapha. Sau đó, ở phút thứ 16, Aiman Yusuf Nabil của U.23 Malaysia còn nhận thẻ đỏ rời sân. Nhưng cũng kể từ đây, U.23 Thái Lan lại chơi bóng một cách khó hiểu. Họ tỏ ra hời hợt trong các đường lên bóng, thiếu sức sống và cũng không hề có sự gắn kết nào dù kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian. Thậm chí, U.23 Thái Lan còn chịu nhiều sức ép từ 10 người của U.23 Malaysia. Phải rất may mắn, U.23 Thái Lan mới thoát thua sau những đợt phản công đầy nguy hiểm của đội bạn".

Trong khi đó, ký giả trang Khob Sanam cũng chỉ trích HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul: “Những gì ông Thawatchai Damrong-Ongtrakul nói trước trận đã thành sự thật - U.23 Thái Lan thật sự đang thi đấu dưới áp lực lớn là phải giành HCV. Tuy nhiên, không vì thế mà U.23 Thái Lan lại thi đấu với thế trận chặt chẽ đến mức không đẩy cao đội hình, tạo sức ép dù kiểm soát bóng vượt trội cũng như chơi hơn người. Những thông số tấn công của U.23 Thái Lan ở trận đấu này không hơn quá nhiều so với U.23 Malaysia. Đáng nói hơn ở hiệp 2, số cơ hội nguy hiểm mà U.23 Malaysia tạo ra còn nhiều hơn U.23 Thái Lan. Chỉ còn 3 ngày nữa, U.23 Thái Lan sẽ bước vào trận chung kết và giờ đây áp lực của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul sẽ càng nặng nề hơn”.

Trang Khob Sanam chỉ ra sự tương phản về tinh thần của U.23 Thái Lan và U.23 Malaysia ở trận bán kết vừa kết thúc: “U.23 Thái Lan chơi chặt chẽ một cách khó hiểu, khiến nhiều CĐV không hài lòng. Hãy nhìn sang U.23 Malaysia, họ sau trận còn nhận được nhiều sự tán dương vì tinh thần thi đấu quả cảm. Mặc dù còn 10 cầu thủ từ đầu trận đấu, bị dẫn trước 1-0 nhưng U.23 Malaysia không bỏ cuộc. U.23 Malaysia chắt chiu trong các đợt lên bóng, gây sức ép về phía khung thành U.23 Thái Lan cứ như họ mới là những người có đủ quân số vậy. Không chỉ riêng hiệp 1 mà sự nỗ lực, tinh thần chiến đấu hết mình luôn được U.23 Malaysia duy trì trong 90 phút”.

Màn so tài giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam nhận được rất nhiều sự chờ đợi ẢNH: NHẬT THỊNH

Với riêng các ký giả Siamsport - một trong những tờ báo thể thao nổi tiếng của Thái Lan, họ lại mong chờ trận chung kết SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan. Siamsport viết: “U.23 Thái Lan chiến thắng có phần nhọc nhằn nhưng chúng ta đã đạt được mục tiêu cuối cùng là có mặt ở trận tranh HCV. U.23 Thái Lan sẽ đánh bại đối thủ quen mặt và cũng được đánh giá rất mạnh ở SEA Games lần này - U.23 Việt Nam. Ở trận bán kết trước đó, U.23 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh, đánh bại U.23 Philippines 2-0”.

“Thái Lan đã giành chức vô địch SEA Games 16 lần (1965, 1975, 1981, 1983, 1985, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2013, 2015, 2017). Nếu giành chiến thắng lần này, họ sẽ có danh hiệu thứ 17. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam đã vô địch 3 lần (1959, 2019, 2021). Vì vậy, với nhiều CĐV khu vực, đây thật sự là trận chung kết trong mơ và sẽ rất khó đoán”, Siamsport kết luận.