Thể thao SEA Games 33

HLV Thái Lan nóng lòng đấu trí U.23 Việt Nam để chứng tỏ bản thân, cảm ơn Madam Pang vì đã…

Đồng Nguyên Khang - Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
15/12/2025 23:09 GMT+7

Tối 15.12, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul của đội U.23 Thái Lan hào hứng khi được gặp U.23 Việt Nam ở chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33.

HLV U.23 Thái Lan khao khát giành HCV

Vài giờ sau khi đội U.23 Việt Nam giành quyền vào chung kết SEA Games 33, U.23 Thái Lan cũng đánh bại Malaysia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng quyết định của Yotsakorn Burapha. Trong buổi họp báo sau trận, ông Thawatchai chia sẻ: "Chúng tôi đã đạt được mục tiêu vào bán kết và chung kết SEA Games. Chúng tôi đang tiến gần hơn đến mục tiêu đã đề ra. BHL, các cầu thủ, bản thân tôi và người hâm mộ đều chỉ có một mục tiêu duy nhất: giành chức vô địch SEA Games lần này".

Nhà cầm quân xứ chùa vàng nói thêm về đối thủ: "U.23 Việt Nam là một đội mạnh ở Đông Nam Á. Trước đây, chúng tôi từng nghĩ mình sẽ có cơ hội gặp U.23 Việt Nam trong trận chung kết. Chúng tôi muốn chứng tỏ bản thân. Lần trước tham dự giải vô địch U.23 Đông Nam Á, chúng tôi đã thua Indonesia trên chấm phạt đền ở bán kết. Lần này chúng tôi được gặp lại họ. Mục tiêu của chúng tôi là giành HCV. Nếu muốn trở lại vị trí số một Đông Nam Á, chúng tôi phải đối đầu với những đội mạnh và vượt qua họ".

HLV Thái Lan nóng lòng đấu trí U.23 Việt Nam để chứng tỏ bản thân, cảm ơn Madam Pang vì đã…- Ảnh 1.

Đội U.23 Thái Lan (áo xanh) vượt qua Malaysia tương đối nhọc nhằn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HIghlight U.23 Thái Lan 1-0 U.23 Malaysia: Lộ diện đối thủ của Việt Nam ở chung kết

HLV Thái Lan nóng lòng đấu trí U.23 Việt Nam để chứng tỏ bản thân, cảm ơn Madam Pang vì đã…- Ảnh 2.

HLV U.23 Thái Lan đang rất tự tin

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Khẳng định U.23 Thái Lan đang tiến bộ

Sau 5 tháng, thành tích của đội U.23 Thái Lan đang cải thiện. HLV Thawatchai chia sẻ: ""Tôi nghĩ lần trước, thể trạng của chúng tôi là trong giai đoạn tiền mùa giải, nhưng bây giờ, trước SEA Games, chúng tôi đã trải qua nhiều đợt tập huấn. Thể trạng của chúng tôi nên tốt hơn trước. Tinh thần đồng đội tốt hơn so với khi chúng tôi đến Indonesia, nhưng vẫn còn nhiều lĩnh vực cần cải thiện. Cảm ơn người hâm mộ đã đến cổ vũ chúng tôi trong trận bán kết. Mục tiêu của chúng tôi là vào chung kết, và mục tiêu tiếp theo là giành chức vô địch SEA Games. Và xin cảm ơn Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (Madam Pang - PV) đã cho chúng tôi những lời khuyên, sự động viên, lời chúc phúc và khoản tiền thưởng 1 triệu baht trước trận đấu".

HLV Thawatchai cho rằng một vấn đề mà đội U.23 Thái Lan cần giải quyết là hồi phục thể lực. Trong đội hình "tiểu voi chiến" đang có nhiều cầu thủ quá tải khi thi đấu cả ở Thai League lẫn SEA Games. Trận chung kết bóng đá nam tại SEA Games 33 giữa U.23 Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 18.12 trên sân Rajangala.

