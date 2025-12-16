Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Futsal nữ Việt Nam thắng Philippines 1-0: Vào chung kết xứng đáng, VFF thưởng 500 triệu đồng

Hồng Nam - Lĩnh Nam
16/12/2025 12:02 GMT+7

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã vượt qua Philippines ở trận bán kết SEA Games 33 với bàn thắng duy nhất của Nguyệt Vi. VFF thưởng đội tuyển 500 triệu đồng, bao gồm 300 triệu đồng cho các trận thắng ở vòng loại và 200 triệu cho trận thắng bán kết.

Tin mới nhất Tin cũ nhất

* Nhận định trận đấu 

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang băng băng trên hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33. Ở bảng B, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng thắng thuyết phục 3-1 trước Indonesia trong trận ra quân, rồi hạ tiếp Myanmar (4-2) để dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm tuyệt đối.

Ở bán kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu Philippines, đội xếp nhì bảng A sau chủ nhà Thái Lan. Futsal nữ Việt Nam ở đẳng cấp vượt trội, khi từng thắng Philippines 3-0 ở vòng chung kết châu Á 2025, hay trước đó là chiến thắng 6-1 ở giải Đông Nam Á 2024. 


Đội tuyển futsal nữ Việt Nam - Philippines: Đoạt vé vào bán kết - Ảnh 1.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam

ẢNH: VFF

Trên bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng hơn Philippines tới 44 bậc. Dù là chủ nhà futsal World Cup 2025, tuy nhiên, Philippines vẫn đang sở hữu nền futsal non trẻ, khác với sự dạn dày của Việt Nam khi đã chinh chiến nhiều giải lớn.

Với ưu thế phong độ và kinh nghiệm, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đủ sức hạ Philippines, dù trận bán kết hứa hẹn khó khăn. Trước trận đấu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng đón tin vui khi tiếp tục duy trì thứ hạng 11 thế giới, vị trí ổn định kể từ lần xếp hạng trước, do trong giai đoạn giữa hai lần công bố bảng xếp hạng, đội không có trận đấu quốc tế nào được tính điểm.

Thành tích này đến trong bối cảnh futsal nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị tích cực cho các đấu trường quốc tế, không chỉ thông qua các giải đấu châu lục mà còn các chuyến tập huấn và giao hữu quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm quý giá.


Tin liên quan

U.23 Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan để vô địch SEA Games

U.23 Việt Nam quyết đánh bại Thái Lan để vô địch SEA Games

Chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines cho thấy U.23 VN đã đạt đến độ chín chắn và nhuần nhuyễn nhất về đẳng cấp, qua đó sẵn sàng chinh phục tấm HCV bóng đá nam SEA Games lần thứ ba.

Bóng đá Việt Nam lại biến sân Rajamangala thành nơi nâng cúp: U.23 Thái Lan sẽ thua?

Ngả mũ thán phục thầy Kim: Cứ thay người là U.23 Việt Nam ghi bàn, quá giỏi!

Khám phá thêm chủ đề

futsal nữ Việt Nam Philippines Futsal Sea games
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận