Futsal nữ Việt Nam thắng Philippines 1-0: Vào chung kết xứng đáng, VFF thưởng 500 triệu đồng

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang băng băng trên hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33. Ở bảng B, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng thắng thuyết phục 3-1 trước Indonesia trong trận ra quân, rồi hạ tiếp Myanmar (4-2) để dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm tuyệt đối.

Ở bán kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu Philippines, đội xếp nhì bảng A sau chủ nhà Thái Lan. Futsal nữ Việt Nam ở đẳng cấp vượt trội, khi từng thắng Philippines 3-0 ở vòng chung kết châu Á 2025, hay trước đó là chiến thắng 6-1 ở giải Đông Nam Á 2024.





Đội tuyển futsal nữ Việt Nam ẢNH: VFF

Trên bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng hơn Philippines tới 44 bậc. Dù là chủ nhà futsal World Cup 2025, tuy nhiên, Philippines vẫn đang sở hữu nền futsal non trẻ, khác với sự dạn dày của Việt Nam khi đã chinh chiến nhiều giải lớn.

Với ưu thế phong độ và kinh nghiệm, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đủ sức hạ Philippines, dù trận bán kết hứa hẹn khó khăn. Trước trận đấu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng đón tin vui khi tiếp tục duy trì thứ hạng 11 thế giới, vị trí ổn định kể từ lần xếp hạng trước, do trong giai đoạn giữa hai lần công bố bảng xếp hạng, đội không có trận đấu quốc tế nào được tính điểm.

Thành tích này đến trong bối cảnh futsal nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị tích cực cho các đấu trường quốc tế, không chỉ thông qua các giải đấu châu lục mà còn các chuyến tập huấn và giao hữu quốc tế nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm quý giá.



