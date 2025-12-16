Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi riêng Lý Đức, U.23 Việt Nam có gì lạ trước chung kết?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
16/12/2025 21:49 GMT+7

Trung vệ Phạm Lý Đức của U.23 Việt Nam tiếp tục có những trao đổi về mặt chuyên môn với HLV Kim Sang-sik để chơi tốt hơn ở trận chung kết SEA Games 33 với Thái Lan.

Chiều 16.12, đội U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân RBAC để chuẩn bị cho trận chung kết. Do giờ thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik chuyển từ 16 giờ (vòng bảng), 15 giờ 30 (bán kết) lên 19 giờ 30, các cầu thủ được tập ở khung giờ mát mẻ hơn.

Trong buổi tập này, nhóm cầu thủ đá chính và thi đấu nhiều ở cuộc đối đầu Philippines hôm 15.12 được nghỉ ngơi, thả lỏng. Trong khi đó, các cầu thủ dự bị, thi đấu ít vẫn tập chiến thuật. Buổi tập được gói gọn trong 1 giờ. Sau đó, đội U.23 Việt Nam ngâm đá, hồi phục.

U.23 Việt Nam giữ nhịp hưng phấn, sẵn sàng cho thử thách cuối cùng

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi riêng Lý Đức, U.23 Việt Nam có gì lạ trước chung kết?- Ảnh 1.

Nhóm đá chính, thi đấu nhiều giãn cơ sau 90 phút căng thẳng ở bán kết

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi riêng Lý Đức, U.23 Việt Nam có gì lạ trước chung kết?- Ảnh 2.

Trước đó, các cầu thủ chạy nhẹ nhàng quanh sân. Đội Philippines thi đấu tương đối quyết liệt, pressing tích cực nên khiến Văn Khang và đồng đội khá vất vả

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi riêng Lý Đức, U.23 Việt Nam có gì lạ trước chung kết?- Ảnh 3.

Nhóm đá chính cũng tập các bài tâng bóng để duy trì cảm giác

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi riêng Lý Đức, U.23 Việt Nam có gì lạ trước chung kết?- Ảnh 4.

Trong khi đó, nhóm dự bị và thi đấu vẫn rất quyết tâm thể hiện

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi riêng Lý Đức, U.23 Việt Nam có gì lạ trước chung kết?- Ảnh 5.

Lê Văn Thuận, cầu thủ ghi bàn mở tỷ số trận đấu cũng tập chiến thuật cùng nhóm dự bị

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik nhắc riêng Lý Đức

Một trong những chi tiết đáng chú ý trong buổi tập này là trung vệ Phạm Lý Đức được HLV Kim Sang-sik gọi ra trao đổi riêng. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội là trụ cột của U.23 Việt Nam ở nhiều chiến dịch quan trọng vừa qua như giải U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Vì thế, việc dặn dò riêng Lý Đức là điều quan trọng. Bản thân trung vệ này cũng là người tích cực giao tiếp, nhắc nhở đồng đội trên sân.

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi riêng Lý Đức, U.23 Việt Nam có gì lạ trước chung kết?- Ảnh 6.

Lý Đức cũng tích cực phản hồi lại với HLV Kim Sang-sik

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi riêng Lý Đức, U.23 Việt Nam có gì lạ trước chung kết?- Ảnh 7.

HLV Kim Sang-sik dặn dò rất kỹ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi riêng Lý Đức, U.23 Việt Nam có gì lạ trước chung kết?- Ảnh 8.

Ngoài ra, thuyền trưởng U.23 Việt Nam cũng nhắc nhở, làm tâm lý cho toàn đội

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Vào ngày 17.12, đội U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân RBAC. Lúc 19 giờ 30 ngày 18.12, chúng ta sẽ đối đầu Thái Lan trên sân Rajamangala.

