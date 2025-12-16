HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi riêng Lý Đức, U.23 Việt Nam có gì lạ trước chung kết?

Chiều 16.12, đội U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân RBAC để chuẩn bị cho trận chung kết. Do giờ thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik chuyển từ 16 giờ (vòng bảng), 15 giờ 30 (bán kết) lên 19 giờ 30, các cầu thủ được tập ở khung giờ mát mẻ hơn.
Trong buổi tập này, nhóm cầu thủ đá chính và thi đấu nhiều ở cuộc đối đầu Philippines hôm 15.12 được nghỉ ngơi, thả lỏng. Trong khi đó, các cầu thủ dự bị, thi đấu ít vẫn tập chiến thuật. Buổi tập được gói gọn trong 1 giờ. Sau đó, đội U.23 Việt Nam ngâm đá, hồi phục.
U.23 Việt Nam giữ nhịp hưng phấn, sẵn sàng cho thử thách cuối cùng
HLV Kim Sang-sik nhắc riêng Lý Đức
Một trong những chi tiết đáng chú ý trong buổi tập này là trung vệ Phạm Lý Đức được HLV Kim Sang-sik gọi ra trao đổi riêng. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội là trụ cột của U.23 Việt Nam ở nhiều chiến dịch quan trọng vừa qua như giải U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026 và SEA Games 33. Vì thế, việc dặn dò riêng Lý Đức là điều quan trọng. Bản thân trung vệ này cũng là người tích cực giao tiếp, nhắc nhở đồng đội trên sân.
Vào ngày 17.12, đội U.23 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân RBAC. Lúc 19 giờ 30 ngày 18.12, chúng ta sẽ đối đầu Thái Lan trên sân Rajamangala.
