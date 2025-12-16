Việt Nam 48 HCV, Indonesia 61 HCV, Singapore 35 HCV: Cộng lại vẫn còn kém Thái Lan tới 11 HCV

Ngày 16.12, Việt Nam giành thêm 8 HCV, nâng tổng số HCV sau 7 ngày thi đấu chính thức lên con số 48. Tổng cộng, chúng ta tạm thời đứng tốp 3 với 174 huy chương, trong đó có 48 HCV, 52 HCB, 74 HCĐ.

Chủ nhà Thái Lan vẫn vững vàng tốp 1 với tổng cộng 314 huy chương, trong đó có 155 HCV, 95 HCB, 64 HCĐ. Indonesia tốp 2 với 199 huy chương, trong đó có 61 HCV, 71 HCB, 67 HCĐ. Singapore đứng thứ 4 với 115 HCV, trong đó có 35 HCV, 34 HCB, 46 HCĐ.

Đấu kiếm đã thi đấu và giành được 1 HCĐ hôm nay Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Số huy chương cụ thể của Việt Nam đến hết ngày 16.12

HCV (48): Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương (canoeing đôi nữ 500 m); Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình (taekwondo đồng đội sáng tạo); Trần Hưng Nguyên (bơi 200 m hỗn hợp cá nhân); Nguyễn Văn Dũng (bi sắt); Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ); Nguyễn Hồng Trọng (taekwondo hạng cân 54 kg); Xuân Thiện (TDDC, ngựa quay); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 69 kg); Nguyễn Văn Khánh Phong (TDDC, vòng treo); Hồ Trọng Mạnh Hùng (điền kinh, nhảy 3 bước nam); Bùi Thị Ngân (điền kinh, 1.500 m nữ); Trần Quốc Cường - Phan Minh Hạnh (judo, Nage no Kata); Phạm Thanh Bảo (bơi 100 m ếch); Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Hưng Nguyên (bơi 4x200 m tự do nam); Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang (bắn súng 10 m súng trường hơi hỗn hợp); Nguyễn Thị Hương và Ma Thị Thùy (canoeing đôi nữ 200 m); Bạc Thị Khiêm (taekwondo, dưới 73 kg nữ); Khuất Hải Nam (karate, hạng cân 67 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà kép); Ngô Ron và Lý Ngọc Tài (bi sắt); Nguyễn Thị Thi và Nguyễn Thị Thúy Kiều (bi sắt); Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400 m nữ); Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 400 m hỗn hợp nam); Nguyễn Huy Hoàng (bơi, 1.500 m tự do nam); Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate, đối kháng hạng cân 61 kg); Nguyễn Thanh Trường (karate, hạng cân 84 kg nam); Đinh Thị Hương (karate, hạng cân 68 kg nữ); Trần Thị Ánh Tuyết (taekwondo, hạng cân 57 kg nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 5.000 m nữ); Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, 4x400 m tiếp sức); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ); Hoàng Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, đối kháng đồng đội nữ); Trần Hoàng Khôi (bowling); Phạm Thanh Bảo (bơi, 200 m bơi ếch); Trương Văn (wushu, tán thủ hạng cân 80 kg nam); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ nữ 60 kg); Nguyễn Trung Cường (điền kinh, 3.000 m vượt chướng ngại vật); Quách Thị Lan (điền kinh, 400 m rào nữ); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 10.000 m nữ); Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh (rowing, 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo); Hoàng Thị Thùy Giang (kick-boxing); Nguyễn Thị Oanh (điền kinh, 3.000 m vượt chướng ngại vật); thể thao điện tử (esports); Nguyễn Quang Huy (kickboxing, hạng cân 57 kg nam); Bùi Thị Kim Anh (điền kinh, nhảy cao nữ); Trần Thị Loan (điền kinh, nhảy xa nữ); Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 4x400 m nữ)

HCB (52): Nguyễn Thị Kim Hà và Nguyễn Trọng Phúc (taekwondo nội dung biểu diễn); Phùng Mùi Nhình (jujitsu đối kháng nữ hạng cân 52 kg); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi 200 m bướm); Võ Duy Thành - Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing đôi 500 m); Vũ Duy Thành và Đỗ Thị Thanh Thảo (canoeing, kayak đôi nam nữ 200 m); Mai Thị Bích Trâm - Vũ Hoàng Khánh Ngọc (judo, Ju No); Nguyễn Thị Quỳnh Như (TDDC, nhảy chống); Nguyễn Khánh Linh (điền kinh, 1.500 m nữ); Chu Văn Đức (karate hạng cân 55 kg); Nguyễn Thị Diệu Ly (karate, 55 kg nữ); Đinh Công Khoa (taekwondo, dưới 58 kg nam); Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh 400 m nam); Trần Hưng Nguyên (bơi, 400 m hỗn hợp nam); Mai Trần Tuấn Anh (bơi, 1.500 m tự do nam); Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo (bắn súng, 10 m súng trường hơi đồng đội nữ); Võ Văn Hiền (karate, hạng cân 75 kg nam); Nguyễn Thị Loan (taekwondo, hạng cân 53 kg); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo, Trần Quốc Dũng và Phạm Thanh Phương Thảo (cờ tiêu chuẩn maruk); Nguyễn Hoài Hương (cử tạ, hạng cân 53 kg nữ); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi, 200 m tự do nam); Lê Thị Tuyết (điền kinh, 5.000 m nữ); Lê Thị Cẩm Tú (điền kinh, 200 m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m cá nhân hỗn hợp); Thu Trang, Tú Trinh, Ngọc Tuyết (cầu mây nữ); Nguyễn Thùy Trang (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ); Nguyễn Anh Minh (golf); Hưng Nguyên, Jeremie Lương, Nguyễn Quốc và Việt Tường (bơi, 4x100 m bơi tự do tiếp sức nam); Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Trần Đức Tuân (bóng bàn, đồng đội nam); Đặng Trần Phương Nhi (wushu, nam côn nữ); Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10 m súng ngắn đồng đội hỗn hợp); Nguyễn Thị Thủy Tiên (cử tạ, hạng cân 63 kg nữ); Thu Thảo, Ánh Lan, Kim Thanh, Vũ Thị Thu (bi sắt, bộ 3 nữ); Nguyễn Đức Sơn (điền kinh, 400 m rào), Lê Thị Tuyết (điền kinh, 10.000 m nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (800 m bơi tự do nữ); Nguyễn Thị Thu Hà (điền kinh, 800 m nữ); Phùng Thị Huệ, Lê Thị Cẩm Tú, Kha Thanh Trúc và Hà Thị Thu (điền kinh, tiếp sức 4x100 m nữ); Dương Văn Hoàng Quy (bơi, 200 m bơi bướm nam); đội tuyển bóng chuyền nữ; Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành (rowing, 4 nam hạng nhẹ);Nguyễn Quốc Toàn (cử tạ, hạng 88 kg); Đồng đội nữ cờ ASEAN; Đoàn Thu Hằng (điền kinh, 3.000 m vượt chướng ngại vật); Hoàng Thanh Giang (điền kinh, 7 môn phối hợp); Điền kinh Việt Nam nội dung 4x400 m nam...

HCĐ (73): Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích (jujitsu biểu diễn); Tơ Đăng Minh - Trần Hữu Tuấn; Sái Công Nguyên - Nguyễn Anh Tùng (jujitsu biểu diễn); Đặng Đình Tùng (jujitsu hạng cân 77 kg); Đào Hồng Sơn (jujitsu hạng cân 62 kg); Hà Thị Ánh Uyên, Vũ Hà Anh Thư (jujitsu 63 kg); Phạm Hồng Quân (canoeing 500 m); Nguyễn Thị Kim Hà - Lê Trần Kim Uyên - Lê Ngọc Hân (taekwondo đồng đội nữ tiêu chuẩn); Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo (cờ chớp maruk); Nguyễn Quang Thuấn (bơi 200 m hỗn hợp); Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi 100 m tự do); Thái Thị Hồng Thoa, Nguyễn Thị Hiền, Huỳnh Công Tâm (bi sắt); Võ Thị Mỹ Tiên - Nguyễn Thúy Hiền - Nguyễn Khả Nhi - Phạm Thị Vân (bơi 4x100 m tự do); Nguyễn Thị Mai (taekwondo 48kg); Huỳnh Cao Minh - Nguyễn Minh Tuấn (canoeing); 3 huy chương đồng jujitsu, Lương Đức Phước (điền kinh 1.500 m); Lê Thị Cẩm Dung (điền kinh - ném đĩa nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi); Hà Thị Thu (điền kinh); Phạm Lê Hoàng Linh (Jujitsu 85 kg), kata đồng đội nam; Cấn Văn Thắng (jujitsu hạng 62 kg nam); Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo, 49 kg nữ đối kháng); Phạm Minh Bảo Kha (taekwondo, đối kháng dưới 80 kg nam); Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ, xà đơn); Kim Thị Huyền (đẩy tạ nữ); Lê Ngọc Phúc (điền kinh 400 m nam); Nguyễn Thúy Hiền (bơi 100 m tự do nữ); Huỳnh Thị Mỹ Tiên (điền kinh, 100 m rào nữ); Võ Thị Mỹ Tiên (bơi, 400 m tự do nữ); Trần Hưng Nguyên – Cao Văn Dũng – Jeremie Lương - Nguyễn Viết Tường (bơi, 4x100 m hỗn hợp nam); Mộng Tuyền (bắn súng, 100 m súng trường hơi nữ); Vũ Thị Trang - Bùi Bích Phương (cầu lông); Nguyễn Thị Thu Trang (cử tạ, hạng cân 48 kg nữ); K'Dương (cử tạ); Vũ Thị Ngọc Hà (điền kinh, nhảy 3 bước nữ); Nguyễn Thúy Hiền (bơi, 100 m ếch nữ); Nguyễn Thị Thật (xe đạp, tốc độ tính điểm); Lê Chúc An (golf); Đồng đội nam golf; Quàng Thị Tâm (cử tạ, hạng cân 58 kg); Nguyễn Đức Toàn (cử tạ, hạng cân 71 kg nam); Khả Nhi, Mỹ Tiên, Phạm Thị Vân, Thúy Hiền (bơi, 4x100 m bơi tự do tiếp sức nữ); Nguyễn Thành Ngưng (điền kinh, đi bộ): Bùi Thị Thu Hà (điền kinh, marathon); Phạm Văn Nghĩa (điền kinh, nhảy xa nam); Bùi Thị Ngân (điền kinh, 800 m nữ); Nguyễn Quang Thuấn (bơi, 200 m bơi bướm nam); Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc (đua thuyền rowing);