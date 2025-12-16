Ngày 16.12, tại tỉnh Chonburi, các nội dung thi đấu cử tạ tại SEA Games 33 tiếp tục sôi động, trong đó đoàn thể thao Việt Nam bước vào tranh tài ở hai hạng cân 88 kg và 94 kg nam quan trọng. Trọng tâm của ngày là trận chung kết hạng 88 kg, đô cử Nguyễn Quốc Toàn, bước lên sàn thi đấu trong sự kỳ vọng lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Chỉ kém 1kg, Nguyễn Quốc Toàn lỡ hẹn HCV cử tạ đầy tiếc nuối

Tuy nhiên, trong cuộc so tài quyết liệt với đối thủ đến từ Indonesia, diễn biến diễn ra căng thẳng từ những lần cử giật và cử đẩy cuối cùng. Cả hai vận động viên đều cho thấy phong độ ổn định ở phần thi cử giật. Nhưng bước vào cử đẩy, đối thủ đã lựa chọn mức tạ cao hơn và thành công ở mức 202 kg, trong khi vận động viên Nguyễn Quốc Toàn với thành tích cử giật 160 kg, cử đẩy 201 kg, tổng cử 361 kg. Lực sĩ của Việt Nam chỉ thua đối thủ đối thủ Indonesia đúng 1 kg. Kết quả, chiếc huy chương vàng vẫn vuột khỏi tay đoàn Việt Nam, và Nguyễn Quốc Toàn giành HCB.

Tuy nhiên, niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt đô cử Nguyễn Quốc Toàn sau khi khép lại phần thi. Tấm huy chương giành được không chỉ là kết quả của một ngày thi đấu nỗ lực, mà còn là sự ghi nhận cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc của anh cùng ban huấn luyện.

Đây không phải là lần đầu đội cử tạ Việt Nam phải đối mặt với thử thách lớn tại SEA Games lần này. Việc BTC áp dụng hệ thống hạng cân mới theo tiêu chuẩn Liên đoàn Cử tạ thế giới đã buộc nhiều VĐV quen thuộc phải điều chỉnh lộ trình thi đấu, ảnh hưởng đến chiến lược và chiến thuật chuẩn bị của đội.



