Đình Bắc: Tôi chỉ nghĩ đến chung kết, không nghĩ đến 'Quả bóng vàng'
Đình Bắc: Tôi chỉ nghĩ đến chung kết, không nghĩ đến 'Quả bóng vàng'

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
15/12/2025 22:48 GMT+7

Góp công không nhỏ trong chiến thắng 2-0 của U.23 Việt Nam trước U.23 Philippines ở bán kết SEA Games 33, Nguyễn Đình Bắc lần thứ ba liên tiếp được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ khẳng định anh không nghĩ đến Quả bóng vàng, mà chỉ tập trung tối đa cho trận chung kết trên sân Rajamangala.

U.23 Việt Nam tiếp tục hành trình ấn tượng tại SEA Games 33 khi đánh bại U.23 Philippines với tỷ số 2-0 ở bán kết, qua đó giành quyền vào chung kết môn bóng đá nam.

Trong chiến thắng thuyết phục trên sân Rajamangala, tiền đạo Đình Bắc thêm một lần nữa để lại dấu ấn đậm nét với màn trình diễn hiệu quả, góp công lớn giúp đội nhà kiểm soát thế trận và vượt qua đối thủ khó chịu.

Đình Bắc: Tôi chỉ nghĩ đến chung kết, không nghĩ đến 'Quả bóng vàng'

Đây là trận tiền đạo Đình Bắc được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Đó là vinh dự đặc biệt vì đây là trận thứ 3 liên tiếp chân sút trẻ của CLB CAHN nhận phần thưởng ý nghĩa này.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, cầu thủ Đình Bắc nhận xét anh và đồng đội đã giành chiến thắng nhưng U.23 Philippines cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Phong độ ổn định của Đình Bắc giúp anh nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và giới truyền thông. Trước câu hỏi về khả năng cạnh tranh danh hiệu "Quả bóng vàng Việt Nam 2025", Đình Bắc khẳng định anh chưa nghĩ đến vinh quang cá nhân.

"Em chỉ tập trung cho trận chung kết. Bản thân sẽ cố gắng hồi phục thật tốt, ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ để cùng toàn đội thi đấu trận chung kết với phong độ cao nhất", Đình Bắc chia sẻ.

HLV Kim chấm học trò 100 điểm, tự tin chinh phục HCV SEA Games

Sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines ở bán kết, HLV Kim Sang-sik chấm U.23 Việt Nam "100 điểm không có nhưng", tự tin hướng đến trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

Không thể giành HCV bóng chuyền SEA Games, HLV Tuấn Kiệt nói gì về trọng tài?

