Sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines ở bán kết, HLV Kim Sang-sik chấm U.23 Việt Nam "100 điểm không có nhưng", tự tin hướng đến trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

Sau khi U.23 Việt Nam vượt qua U.23 Philippines với tỷ số 2-0 để giành vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm vui. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chấm toàn đội "100/100 điểm" về tinh thần, thể lực và ý chí chiến thắng.

Trên sân Rajamangala, U.23 Philippines cho thấy sự tiến bộ rõ rệt và thi đấu đầy quyết tâm. Dù vậy, U.23 Việt Nam vẫn là đội kiểm soát thế trận, tạo sức ép liên tục và cụ thể hóa ưu thế bằng hai bàn thắng đẹp mắt của Văn Thuận và Thanh Nhàn.

HLV Kim chấm học trò 100 điểm, tự tin chinh phục HCV SEA Games

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, HLV Kim Sang-sik thể hiện sự tôn trọng lớn với đối thủ. Ông đánh giá U.23 Philippines đã có một trận đấu rất hay và cho rằng U.23 Việt Nam phần nào may mắn hơn.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng U.23 Philippines cũng chơi rất tốt. Tôi nghĩ chúng tôi may mắn hơn để giành chiến thắng. Tôi xin gửi lời cảm ơn và sự tôn trọng tới U.23 Philippines", HLV Kim nói.

Hướng tới trận chung kết, HLV Kim Sang-sik khẳng định U.23 Việt Nam sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, bất kể đối thủ là U.23 Thái Lan hay U.23 Malaysia.

