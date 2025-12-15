Ngay từ đầu trận, U.23 Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận, đẩy cao đội hình và tạo sức ép liên tục về phía phần sân đối phương. Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự số đông, giàu thể lực và không ngại va chạm của U.23 Philippines, các học trò của HLV Kim Sang-sik gặp nhiều khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự rõ ràng. Hiệp một diễn ra với nhịp độ không quá cao, khi U.23 Việt Nam cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn thiếu sự sắc bén ở những tình huống quyết định.

Thắng Philippines bằng 2 bàn phút chót, U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi U.23 Philippines tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. U.23 Việt Nam kiên trì dâng cao đội hình, tăng cường các pha tấn công biên nhằm kéo giãn hàng thủ đối phương. Dù tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, các pha dứt điểm của đội bóng áo đỏ vẫn chưa đủ khó để đánh bại thủ môn Nicholas.

Phải đến những phút cuối trận, sức ép không ngừng nghỉ của U.23 Việt Nam mới được cụ thể hóa. Từ một tình huống tranh chấp quyết liệt, bóng được triển khai nhanh sang cánh trái để Phi Hoàng kiến tạo, giúp Lê Văn Thuận băng vào dứt điểm cận thành, khai thông thế bế tắc.

Đội U.23 Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa Thái Lan và Malaysia ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay sau đó, U.23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Một tình huống cố định được tận dụng hiệu quả khi Thanh Nhàn thực hiện cú đá phạt hiểm hóc, bóng đi đập đất rồi bay thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 và khép lại mọi hy vọng lật ngược tình thế của U.23 Philippines. Việt Nam sẽ gặp đội thắng trong cặp bán kết còn lại ở U.23 Thái Lan và U.23 Malaysia, trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ tối 15.12.