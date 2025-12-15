Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
U.23 Việt Nam có hành động đẹp với đối thủ, ăn mừng cùng CĐV sau chiến thắng nghẹt thở
Video Thể thao

U.23 Việt Nam có hành động đẹp với đối thủ, ăn mừng cùng CĐV sau chiến thắng nghẹt thở

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
15/12/2025 18:48 GMT+7

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ U.23 Việt Nam cùng nhau tiến về khán đài sân Rajamangala, nơi sắc đỏ của các cổ động viên Việt Nam phủ kín một góc khán đài. Những cái cúi chào, những bức ảnh lưu niệm được ghi lại trong khoảnh khắc vỡ òa sau gần 90 phút hồi hộp, chờ đợi.

Không những vậy, các cầu thủ U.23 Việt NamHLV Kim Sang-sik còn chủ động tiến đến bắt tay, động viên các cầu thủ U.23 Philippines, thể hiện tinh thần fair-play và sự tôn trọng dành cho đối thủ sau trận đấu đầy căng thẳng.

U.23 Việt Nam có hành động đẹp với đối thủ, ăn mừng cùng CĐV sau chiến thắng nghẹt thở

U.23 Việt Nam đã giành tấm vé chung kết bóng đá nam SEA Games 33 sau khi đánh bại U.23 Philippines với tỷ số 2-0 ở trận bán kết diễn ra chiều 15.12. Các học trò của HLV Kim Sang-sik trải qua gần 90 phút giằng co, căng thẳng đến nghẹt thở.

Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, bản lĩnh và sự kiên nhẫn của U.23 Việt Nam đã được đền đáp bằng hai bàn thắng mang tính quyết định.

U.23 Việt Nam có hành động đẹp với đối thủ - Ảnh 1.

Sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chiến thắng thuyết phục trước U.23 Philippines không chỉ đưa U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games sau 3 năm chờ đợi, mà còn tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 18.12 trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Tin liên quan

Thắng Philippines bằng 2 bàn phút chót, U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

Thắng Philippines bằng 2 bàn phút chót, U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33

U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của U.23 Philippines, nhưng những bàn thắng muộn đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Philippines: Giành vé tới chung kết

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Philippines HLV Kim Sang-sik SEA Games 33 chung kết SEA Games bóng đá nam SEA Games cổ động viên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận