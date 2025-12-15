Không những vậy, các cầu thủ U.23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik còn chủ động tiến đến bắt tay, động viên các cầu thủ U.23 Philippines, thể hiện tinh thần fair-play và sự tôn trọng dành cho đối thủ sau trận đấu đầy căng thẳng.

U.23 Việt Nam có hành động đẹp với đối thủ, ăn mừng cùng CĐV sau chiến thắng nghẹt thở

U.23 Việt Nam đã giành tấm vé chung kết bóng đá nam SEA Games 33 sau khi đánh bại U.23 Philippines với tỷ số 2-0 ở trận bán kết diễn ra chiều 15.12. Các học trò của HLV Kim Sang-sik trải qua gần 90 phút giằng co, căng thẳng đến nghẹt thở.

Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối, bản lĩnh và sự kiên nhẫn của U.23 Việt Nam đã được đền đáp bằng hai bàn thắng mang tính quyết định.

Sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định thưởng lớn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chiến thắng thuyết phục trước U.23 Philippines không chỉ đưa U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games sau 3 năm chờ đợi, mà còn tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ.

Trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 18.12 trên sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).