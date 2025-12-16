Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Philippines tuyên bố quyết lấy HCV, HLV Mai Đức Chung phát ngôn bất ngờ trước trận chung kết
Video Thể thao

Philippines tuyên bố quyết lấy HCV, HLV Mai Đức Chung phát ngôn bất ngờ trước trận chung kết

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
16/12/2025 15:01 GMT+7

19 giờ 30 ngày 17.12, đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines sẽ chạm trán nhau ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33. HLV Mai Đức Chung và HLV đối thủ đã có những tuyên bố bất ngờ.

Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 tối ngày 17.12 trên sân Chonburi.

Philippines tuyên bố quyết lấy HCV, HLV Mai Đức Chung phát ngôn bất ngờ trước trận chung kết

Tại buổi họp báo trước trận, cả hai huấn luyện viên trưởng đều thể hiện sự quyết tâm cao độ.

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các học trò cần khắc phục một số điểu yếu, thi đấu bằng ý chí mạnh mẽ và tập trung đến phút chót.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết toàn đội đã rút kinh nghiệm từ trận thua ở vòng bảng, khẳng định sẽ tuân thủ đấu pháp ban huấn luyện đề ra để đạt được kết quả tốt nhất.

- Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng

ẢNH: KHẢ HÒA

Về phía đội tuyển Philippines, HLV trưởng đội tuyển nữ Philippines, ông Mark Torcaso, tỏ ra hết sức tự tin và khát khao chiến thắng.

Với sự thận trọng từ HLV Mai Đức Chung và tuyên bố tự tin của HLV Mark Torcaso, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu chiến thuật và ý chí kịch tính.

Tin liên quan

Đình Bắc: Tôi chỉ nghĩ đến chung kết, không nghĩ đến 'Quả bóng vàng'

Đình Bắc: Tôi chỉ nghĩ đến chung kết, không nghĩ đến 'Quả bóng vàng'

Góp công không nhỏ trong chiến thắng 2-0 của U.23 Việt Nam trước U.23 Philippines ở bán kết SEA Games 33, Nguyễn Đình Bắc lần thứ ba liên tiếp được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ khẳng định anh không nghĩ đến Quả bóng vàng, mà chỉ tập trung tối đa cho trận chung kết trên sân Rajamangala.

Highlight U.23 Thái Lan 1-0 U.23 Malaysia: Lộ diện đối thủ của Việt Nam ở chung kết

Highlight bóng chuyền nữ Việt Nam - Thái Lan: Đánh rơi HCV trong tiếc nuối

Khám phá thêm chủ đề

Sea games SEA Games 33 Huy chương vàng chung kết Đội tuyển nữ việt nam đội tuyển nữ hlv mai đức chung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận