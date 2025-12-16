Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Philippines sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 tối ngày 17.12 trên sân Chonburi.

Philippines tuyên bố quyết lấy HCV, HLV Mai Đức Chung phát ngôn bất ngờ trước trận chung kết

Tại buổi họp báo trước trận, cả hai huấn luyện viên trưởng đều thể hiện sự quyết tâm cao độ.

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các học trò cần khắc phục một số điểu yếu, thi đấu bằng ý chí mạnh mẽ và tập trung đến phút chót.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết toàn đội đã rút kinh nghiệm từ trận thua ở vòng bảng, khẳng định sẽ tuân thủ đấu pháp ban huấn luyện đề ra để đạt được kết quả tốt nhất.

HLV Mai Đức Chung khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng có mặt ở trận đấu cuối cùng ẢNH: KHẢ HÒA

Về phía đội tuyển Philippines, HLV trưởng đội tuyển nữ Philippines, ông Mark Torcaso, tỏ ra hết sức tự tin và khát khao chiến thắng.

Với sự thận trọng từ HLV Mai Đức Chung và tuyên bố tự tin của HLV Mark Torcaso, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu chiến thuật và ý chí kịch tính.