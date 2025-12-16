Lập hattrick HCV, ‘nữ hoàng’ điền kinh Nguyễn Thị Oanh rơi nước mắt khi đàn em nói lời chia tay SEA Games

Nguyễn Thị Oanh hoàn tất cú hattrick HCV SEA Games 33

Chiều 16.12, trong ngày thi đấu cuối cùng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh khép lại kỳ đại hội đáng nhớ bằng tấm HCV ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, qua đó hoàn tất cú hattrick HCV và chính thức đi vào lịch sử điền kinh Đông Nam Á.

Trước đó, chân chạy quê Bắc Giang đã lần lượt giành HCV ở các cự ly 5.000 m và 10.000 m nữ, khẳng định vị thế số một của mình ở các nội dung chạy bền tại SEA Games 33.

Nguyễn Thị Oanh đã giành tổng cộng 15 HCV qua các kỳ SEA Games, ngang bằng thành tích của 2 nữ VĐV Jennifer Tin Lay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines) ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở phần thi 3.000 m vượt chướng ngại vật, ngay sau hiệu lệnh xuất phát, Nguyễn Thị Oanh nhanh chóng tăng tốc, vươn lên dẫn đầu và sớm tạo khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi. Chỉ sau hai vòng chạy, cô đã bỏ xa các đối thủ hơn 100 m. Với nhịp độ ổn định cùng phong độ vượt trội, Oanh tiếp tục nới rộng khoảng cách qua từng vòng đấu.

Nguyễn Thị Oanh và Thu Hằng hoàn thành đường chạy 3.000 m nữ vượt chướng ngại vật ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù ở cự ly nào, hình ảnh thường thấy là Nguyễn Thị Oanh sẽ có một người đồng đội ở bên cạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Bước vào vòng chạy cuối, “nữ hoàng điền kinh” gần như thi đấu trong thế độc tôn, bỏ xa đối thủ hơn nửa vòng sân trước khi băng băng về đích. Nguyễn Thị Oanh cán đích với thành tích 10 phút 13 giây 75, bảo vệ thành công HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ. Đáng chú ý, tấm HCB ở nội dung này thuộc về Thu Hằng - một chân chạy trẻ khác của đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Chiến thắng này không chỉ giúp Nguyễn Thị Oanh hoàn tất cú hattrick HCV tại SEA Games 33, mà còn nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp của cô lên con số 15, một cột mốc lịch sử của điền kinh khu vực.

Nguyễn Thị Oanh rơi nước mắt khi đàn em nói lời chia tay

Trả lời phỏng vấn các phóng viên, khoảnh khắc khiến nhiều người xúc động là khi Nguyễn Thị Oanh không giấu được những giọt nước mắt lúc đàn em Thu Hằng chia sẻ về khả năng đây có thể là kỳ SEA Games đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình.

Lập hattrick vàng SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh khiêm tốn ‘Em cần chăm chỉ hơn’

“Đối với em, đây là lần đầu tiên em tham dự SEA Games nên cảm xúc lúc này thực sự là rất vui. Đây cũng có thể là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em tham gia SEA Games, bởi mỗi người đều có những mục tiêu riêng và em cũng đang hướng tới một mục tiêu khác trong chặng đường sắp tới. Vì vậy, việc được thi đấu SEA Games lần này cùng chị Oanh khiến em cảm thấy rất trọn vẹn và đáng nhớ”, Thu Hằng nghẹn ngào nói.

Nói thêm về cảm xúc khi được đứng chung đường chạy với đàn chị, Thu Hằng bày tỏ: “Em đã từng thi đấu chung với chị Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nhiều lần rồi, chỉ là lần đầu tiên chúng em thi đấu chung với nhau tại SEA Games. Việc được thi đấu chung với đàn chị và là đối thủ của mình trên đường đua ở giải đấu lớn nhất khu vực khiến em cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức”.

Nguyễn Thị Oanh rơi nước mắt khi Thu Hằng chia sẻ đây là kỳ SEA Games đầu tiên và cuối cùng của cô ẢNH: NGHI THẠO

Về phần mình, Nguyễn Thị Oanh cho biết mỗi tấm HCV đều là kết quả của sự tập trung, nghiêm túc và nỗ lực không ngừng.

“Em nghĩ rằng mỗi vận động viên khi đã đặt ra cho mình một mục tiêu thì luôn phải tập trung, chăm chỉ và nỗ lực hết sức để hướng tới mục tiêu đó. Ngày hôm nay, em cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games lần này”, Oanh chia sẻ.

“Nữ hoàng điền kinh” cũng khẳng định những thành tích đạt được là trái ngọt của sự đồng hành, cố gắng của toàn đội và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ, gia đình, bạn bè cùng những người luôn âm thầm phía sau. Dù chưa thể phá kỷ lục SEA Games của chính mình, Nguyễn Thị Oanh cho biết cô vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để vượt qua giới hạn bản thân trong chặng đường phía trước.