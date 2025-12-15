Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Những cô gái ‘kim cương’ của điền kinh Việt Nam: Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan sáng chói

Quang Tuyến
Quang Tuyến
15/12/2025 18:54 GMT+7

Điền kinh Việt Nam đã có một ngày gặt hái 3 HCV, trong đó 2 cô gái 'kim cương' giành được thành tích rực rỡ. Nguyễn Thị Oanh đi vào lịch sử với chiếc HCV thứ 14, còn Quách Thị Lan đã trở lại rất mạnh mẽ.

Nguyễn Thị Oanh tỏa sáng với 14 HCV, kỷ lục mới cho điền kinh Việt Nam

Nguyễn Thị Oanh thực sự là tượng đài của điền kinh Việt Nam khi từ SEA Games năm 2017 đến nay, cô đã liên tiếp giành HCV trở thành một tên tuổi lớn trên đường chạy cự ly trung bình. Từ 1.500m đến 5.000m và 10.000m, Oanh luôn sở hữu cho mình một bộ sưu tập thành tích vô cùng đáng nể. Ngay cả khi phải điều chỉnh để chia sẻ bớt nội dung cho các đồng đội thì Oanh vẫn luôn là một cô gái vô cùng mạnh mẽ ở bất cứ nội dung nào mà cô tham gia.

Những cô gái ‘kim cương’ của điền kinh Việt Nam: Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan sáng chói- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết cùng chiến thắng

ẢNH: KHẢ HÒA

Sau HCV đầu tiên ở nội dung 5.000m, chiều 15.12 sân Suphachalasai ở thủ đô Bangkok như nổ tung bởi tiếng reo hò liên tục và những tràng pháo tay nối dài cho cô bé hạt tiêu của Việt Nam. Ở nội dung 10.000m, Oanh đã lại không có đối thủ. Bước chạy thoăn thoắt, động tác gọn gàng và phân phối sức hợp lý giúp Oanh không chỉ chủ động trong cách chơi của mình mà còn bứt phá vô cùng nhanh nhẹn ở đoạn cuối. Oanh rất muốn nêu một kỷ lục mới, nhưng cuối cùng cô đã có thông số 34 phút 27 giây 93, vượt thành tích của chính mình 35 phút 11 giây 53 ở SEA Games 32.

Những cô gái ‘kim cương’ của điền kinh Việt Nam: Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan sáng chói- Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh

ẢNH: KHẢ HÒA

Đây là cú đúp HCV của cô ở SEA Games 33 và là chiếc HCV thứ 14 của Oanh giúp cô đi vào lịch sử trở thành người giành nhiều HCV nhất cho điền kinh Việt Nam. Chia sẻ cảm xúc, Oanh nói: "Tôi rất hạnh phúc vì đã chiến thắng 2 nội dung trong 2 ngày liên tiếp. Tôi xin gửi chiến thắng này đến mọi người đã hết lòng cổ vũ, cảm ơn các CĐV đã đến sân ủng hộ nhiệt tình".

Những cô gái ‘kim cương’ của điền kinh Việt Nam: Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan sáng chói- Ảnh 3.

Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 10000m nữ

ẢNH: KHẢ HÒA

Sự trở lại bản lĩnh sau chấn thương

Quách Thị Lan cũng là một tên tuổi lớn của điền kinh Việt Nam. Cô từng giành HCV châu Á năm 2019 ở nội dung 400m rào, HCV SEA Games năm 2021, nhưng chấn thương dai dẳng khiến Lan phải dừng bước một thời gian, có lúc tưởng chừng cô sẽ giã từ đường chạy. Song tình yêu mãnh liệt cùng với đam mê cháy bỏng và khát khao muốn chiến thắng chính mình đã giúp cô gái người Thanh Hóa đã hun đúc nghị lực để trở lại một cách mạnh mẽ.

Những cô gái ‘kim cương’ của điền kinh Việt Nam: Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan sáng chói- Ảnh 4.

Quách Thị Lan xuất sắc trên đường chạy 400m rào

ẢNH: KHẢ HÒA

Sau khi nhà vô địch SEA Games 32 Nguyễn Thị Huyền không còn thi đấu nội dung 400m rào, Quách Thị Lan đã trở lại đúng nội dung mà mình từng làm nên ánh hào quang 4-6 năm trước. Cô đã thể hiện bản lĩnh thi đấu tuyệt vời để về nhất SEA Games 33 với 56 giây 82. Lan đã chứng tỏ quyết tâm không bao giờ từ bỏ và thể hiện nghị lực phi thường để tiếp tục gặt hái chiến tích cho điền kinh Việt Nam.

Những cô gái ‘kim cương’ của điền kinh Việt Nam: Nguyễn Thị Oanh và Quách Thị Lan sáng chói- Ảnh 5.

Quách Thị Lan rút về đích

ẢNH: KHẢ HÒA

 

