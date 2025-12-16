Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu chung kết futsal nữ cực hay: Việt Nam gặp Indonesia khi nào, HLV Đình Hoàng nói gì?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
16/12/2025 20:17 GMT+7

Giành chiến thắng 1-0 trước Philippines ở bán kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành quyền vào chung kết SEA Games 33, nơi thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng sẽ đối đầu Indonesia.

Trận chung kết futsal nữ SEA Games 33 sẽ diễn ra lúc 16 giờ 30 phút ngày 18.12, trong đó đội tuyển futsal nữ Việt Nam đối đầu với Indonesia - đội đã giành chiến thắng ở trận bán kết 2 trước chủ nhà Thái Lan để góp mặt trong trận đấu tranh HCV.

Trước đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển futsal nữ Philippines để giành quyền vào chung kết. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Nguyễn Đình Hoàng đánh giá đây là trận đấu khó khăn nhưng kết quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của toàn đội.

- Ảnh 1.

HLV Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ ở họp báo sau trận bán kết

ẢNH: VFF

Phân tích về thế trận, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết đội tuyển Philippines đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi chủ động làm chậm nhịp độ, tổ chức phòng ngự số đông và lùi sâu đội hình. Điều này khiến các học trò của ông gặp không ít khó khăn trong việc triển khai tấn công và tiếp cận khung thành đối phương.

"Đây thực sự là một trận đấu không dễ dàng. Tuy nhiên, tôi rất vui khi kết quả đã nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng này là thành quả từ sự nỗ lực, cố gắng hết mình của tất cả các cầu thủ trong suốt thời gian thi đấu", HLV Nguyễn Đình Hoàng nhấn mạnh.

Futsal nữ Việt Nam sẽ điều chỉnh chiến thuật cho chung kết SEA Games 33

Nói về mục tiêu chuyên môn, HLV trưởng đội tuyển futsal nữ Việt Nam bày tỏ sự hài lòng khi đội tuyển đã hoàn thành mục tiêu trước mắt là giành quyền vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, ông cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh một số nội dung chiến thuật nhằm giúp đội thi đấu hiệu quả hơn trong trận đấu cuối cùng.

- Ảnh 2.

Futsal nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games 33

ẢNH: VFF

Đề cập đến yếu tố tâm lý và sự chuẩn bị cho trận chung kết, HLV Nguyễn Đình Hoàng tin rằng chiến thắng trước Philippines sẽ giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực, đồng thời tạo thêm sự tự tin.

"Tôi rất tin tưởng vào tinh thần, ý chí và sự quyết tâm của các vận động viên. Toàn đội luôn trong trạng thái sẵn sàng và sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới", ông khẳng định.

Chia sẻ thêm về kỳ vọng tại SEA Games 33, HLV Nguyễn Đình Hoàng thừa nhận đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao với sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ trong khu vực.

"Người hâm mộ Việt Nam luôn mong muốn đội tuyển giành chức vô địch SEA Games, và đó cũng chính là động lực để toàn đội tiếp tục nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa", HLV Nguyễn Đình Hoàng nói.

Tin liên quan

Lập hattrick HCV, ‘nữ hoàng’ điền kinh Nguyễn Thị Oanh rơi nước mắt khi đàn em nói lời chia tay SEA Games

Lập hattrick HCV, ‘nữ hoàng’ điền kinh Nguyễn Thị Oanh rơi nước mắt khi đàn em nói lời chia tay SEA Games

Chiều 16.12, Nguyễn Thị Oanh hoàn tất cú hattrick HCV tại SEA Games 33, nâng tổng số HCV trong sự nghiệp lên 15. Bên cạnh khoảnh khắc vinh quang, cô rơi nước mắt trước khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của đàn em.

Trung vệ thép U.23 Việt Nam quả quyết sẽ ‘bắt chết’ ngòi nổ Thái Lan, giành vàng SEA Games

Võ sĩ kickboxing thắng đậm Thái Lan và Myanmar: Việt Nam đã có 48 HCV

Khám phá thêm chủ đề

Sea games Futsal đội tuyển futsal nữ HLV Nguyễn Đình Hoàng lịch thi đấu SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận