Lịch thi đấu chung kết futsal nữ cực hay: Việt Nam gặp Indonesia khi nào, HLV Đình Hoàng nói gì?

Trận chung kết futsal nữ SEA Games 33 sẽ diễn ra lúc 16 giờ 30 phút ngày 18.12, trong đó đội tuyển futsal nữ Việt Nam đối đầu với Indonesia - đội đã giành chiến thắng ở trận bán kết 2 trước chủ nhà Thái Lan để góp mặt trong trận đấu tranh HCV.

Trước đó, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội tuyển futsal nữ Philippines để giành quyền vào chung kết. Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Nguyễn Đình Hoàng đánh giá đây là trận đấu khó khăn nhưng kết quả đạt được là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực của toàn đội.

HLV Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ ở họp báo sau trận bán kết ẢNH: VFF

Phân tích về thế trận, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết đội tuyển Philippines đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi chủ động làm chậm nhịp độ, tổ chức phòng ngự số đông và lùi sâu đội hình. Điều này khiến các học trò của ông gặp không ít khó khăn trong việc triển khai tấn công và tiếp cận khung thành đối phương.

"Đây thực sự là một trận đấu không dễ dàng. Tuy nhiên, tôi rất vui khi kết quả đã nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng này là thành quả từ sự nỗ lực, cố gắng hết mình của tất cả các cầu thủ trong suốt thời gian thi đấu", HLV Nguyễn Đình Hoàng nhấn mạnh.

Futsal nữ Việt Nam sẽ điều chỉnh chiến thuật cho chung kết SEA Games 33

Nói về mục tiêu chuyên môn, HLV trưởng đội tuyển futsal nữ Việt Nam bày tỏ sự hài lòng khi đội tuyển đã hoàn thành mục tiêu trước mắt là giành quyền vào chơi trận chung kết. Tuy nhiên, ông cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh một số nội dung chiến thuật nhằm giúp đội thi đấu hiệu quả hơn trong trận đấu cuối cùng.

Futsal nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu giành HCV SEA Games 33 ẢNH: VFF

Đề cập đến yếu tố tâm lý và sự chuẩn bị cho trận chung kết, HLV Nguyễn Đình Hoàng tin rằng chiến thắng trước Philippines sẽ giúp các cầu thủ giải tỏa áp lực, đồng thời tạo thêm sự tự tin.

"Tôi rất tin tưởng vào tinh thần, ý chí và sự quyết tâm của các vận động viên. Toàn đội luôn trong trạng thái sẵn sàng và sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới", ông khẳng định.

Chia sẻ thêm về kỳ vọng tại SEA Games 33, HLV Nguyễn Đình Hoàng thừa nhận đây là giải đấu có chất lượng chuyên môn cao với sự cạnh tranh quyết liệt từ các đối thủ trong khu vực.

"Người hâm mộ Việt Nam luôn mong muốn đội tuyển giành chức vô địch SEA Games, và đó cũng chính là động lực để toàn đội tiếp tục nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa", HLV Nguyễn Đình Hoàng nói.