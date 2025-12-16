Võ sĩ kickboxing thắng đậm Thái Lan và Myanmar: Việt Nam đã có 46 HCV, tiếp tục bứt phá

Hoàng Thị Thùy Giang có HCV cảm xúc

Thi đấu ở hạng cân dưới 50 kg nội dung Point Fighting, Hoàng Thị Thùy Giang thể hiện phong độ vượt trội khi đánh bại đối thủ đến từ Myanmar với tỷ số cách biệt 12-2 trong trận chung kết để giành HCV. Đây là chiến thắng hoàn toàn thuyết phục, phản ánh rõ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bản lĩnh thi đấu và đẳng cấp chuyên môn của nữ võ sĩ quê Đồng Nai.

Ngay từ đầu trận, Thùy Giang đã chủ động kiểm soát thế trận bằng lối đánh tốc độ, linh hoạt, di chuyển thông minh và khả năng ghi điểm chính xác – những phẩm chất nổi bật của cô ở nội dung Point Fighting. Sự tỉnh táo trong xử lý tình huống cùng khả năng duy trì cường độ thi đấu ổn định giúp nữ võ sĩ Việt Nam nhanh chóng tạo ra khoảng cách an toàn và khép lại trận đấu một cách trọn vẹn.

Lãnh đạo đoàn và cô gái vàng

Hoàng Thị Thùy Giang chiến thắng đầy cảm xúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chiến thắng tại SEA Games 33 là sự tiếp nối chuỗi phong độ ấn tượng của Hoàng Thị Thùy Giang trong suốt năm 2025. Trước thềm đại hội, vào tháng 4.2025, cô từng gây tiếng vang lớn khi giành cú đúp HCV tại Cúp kickboxing thế giới (World Cup) tổ chức ở Thái Lan, qua đó khẳng định đẳng cấp trên đấu trường quốc tế.

Chia sẻ sau khi đăng quang, Hoàng Thị Thùy Giang bày tỏ niềm tự hào khi mang thành tích cao nhất về cho thể thao nước nhà, đồng thời giải tỏa được áp lực lớn trong suốt quá trình tập luyện: “Tấm HCV này không chỉ là của cá nhân tôi. Tôi muốn dành tặng cho các đồng đội, cho kickboxing Việt Nam, cho HLV trưởng Lâm Nguyễn Triều Sa và quê hương của tôi. Bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho SEA Games từ tháng 7, tôi gặp chấn thương cổ chân, nhưng luôn cố gắng vượt qua nỗi đau để cống hiến hết mình, mang vinh quang về cho đất nước”.

Đằng sau tấm HCV quý giá ấy là hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của cá nhân vận động viên và cả tập thể đội tuyển kickboxing Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển kickboxing Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia, ông Lâm Nguyễn Triều Sa, cho biết trong quá trình tập huấn và thi đấu, Hoàng Thị Thùy Giang phải thi đấu với chấn thương cổ chân. Ban huấn luyện đã vừa điều trị, vừa điều chỉnh giáo án nhằm đảm bảo thể trạng và phong độ tốt nhất cho VĐV.

“Cảm xúc của tôi hạnh phúc không thể diễn tả hết. Đây là kỳ SEA Games rất khó khăn, nhưng toàn đội luôn xác định quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi thử thách để giành huy chương, mang vinh quang về cho tổ quốc. Tôi xin gửi lời cảm ơn Ban Giám đốc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, Cục TDTT Việt Nam và bộ môn kickboxing đã luôn quan tâm, động viên, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chuẩn bị”, HLV Lâm Nguyễn Triều Sa chia sẻ.

Tấm HCV của Hoàng Thị Thùy Giang không chỉ góp phần nâng cao thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần bền bỉ, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục đỉnh cao của các võ sĩ kickboxing Việt Nam trên hành trình vươn tầm khu vực và quốc tế.

Quang Huy nhận thưởng nóng

Nguyễn Quang Huy giành HCV sau chiến thắng trước võ sĩ nước chủ nhà ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tiếp sau Hoàng Thị Thùy Giang, Nguyễn Quang Huy cũng có màn trình diễn không thể ấn tượng hơn. Thi đấu ở nội dung full contact 57 kg nam, Quang Huy đã làm nức lòng người hâm mộ khi hạ võ sĩ Thái Lan với tỷ số 2-0, qua đó có HCV đầy quý giá.

