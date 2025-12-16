Ngay sau SEA Games, U.23 Việt Nam nhận ‘quà quý’ tại Qatar trước hành trình U.23 châu Á

Cơ hội quý cho U.23 Việt Nam

Ngày 16.12, thông tin từ VFF, trong thời gian diễn ra cuộc họp các Ban chức năng của FIFA đang diễn ra tại Doha, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc gặp và trao đổi với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA).

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch QFA Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani ký ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá hồi tháng 5.2023 ẢNH: VFF

Tại buổi làm việc, lãnh đạo QFA chúc mừng những kết quả tích cực mà bóng đá Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc có tới 7 đội tuyển quốc gia giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á trong giai đoạn 2025–2026, một dấu mốc ấn tượng phản ánh sự phát triển đồng bộ và bền vững của bóng đá Việt Nam.

Dựa theo bản ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá giữa 2 bên được ký kết vào tháng 5.2023, VFF và QFA thống nhất tiếp tục các nội dung hợp tác thiết thực. Theo đó, QFA sẽ đón đội tuyển U.23 Việt Nam sang tập huấn tại Qatar trước khi tham dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 1.2026 tại Ả Rập Xê Út. Trong khuôn khổ chuyến tập huấn, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ được sắp xếp thi đấu ít nhất một trận giao hữu chất lượng với đối thủ phù hợp.

Chuyến tập huấn và thi đấu quốc tế tại Qatar được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển U.23 Việt Nam có sự chuẩn bị toàn diện về chuyên môn, thể lực và tâm lý, qua đó sẵn sàng hướng tới mục tiêu thi đấu thành công tại Vòng chung kết U.23 châu Á 2026.



