Thể thao SEA Games 33

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Ngọc Trâm vào biên chế ngành công an sau SEA Games 33

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
16/12/2025 14:12 GMT+7

Sau SEA Games 33, xạ thủ Trịnh Thu Vinh và VĐV karate Nguyễn Ngọc Trâm không chỉ ghi dấu ấn bằng thành tích chuyên môn mà còn đón nhận bước ngoặt mới khi được tuyển dụng vào biên chế ngành công an.

Ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của Thu Vinh

Sau những ngày thi đấu tại SEA Games 33, xạ thủ Trịnh Thu Vinh và võ sĩ karate Nguyễn Ngọc Trâm được tuyển dụng vào biên chế ngành công an.

Thông tin trên được đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng đoàn thể thao Công an nhân dân tại SEA Games 33, xác nhận. 

Theo Báo Văn Hóa, ngay sau đại hội, cả 2 VĐV sẽ được hoàn tất các thủ tục để vào biên chế ngành công an.

Ở môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh là một trong những vận động viên nổi bật của thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Xạ thủ sinh năm 2000 giành 2 HCV cùng 2 kỷ lục đại hội.

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Ngọc Trâm vào biên chế ngành công an sau SEA Games 33- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh, Phó cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Trưởng đoàn thể thao Công an nhân dân tại SEA Games 33 thưởng nóng cho Trịnh Thu Vinh

Cụ thể, tại nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ cá nhân, Trịnh Thu Vinh giành HCV với 242,7 điểm, phá kỷ lục SEA Games. Sau đó, cô cùng các đồng đội Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng tiếp tục đoạt HCV nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ, đồng thời xác lập kỷ lục SEA Games mới. 

Ngoài ra, Trịnh Thu Vinh còn giành thêm 1 HCB ở nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội hỗn hợp khi thi đấu cùng Phạm Quang Huy.

Nguyễn Ngọc Trâm vào biên chế công an

Ở môn karate, Nguyễn Ngọc Trâm tiếp tục góp mặt trong đội hình kata đồng đội nữ của đội tuyển Việt Nam. Thi đấu cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, Ngọc Trâm góp công giúp đội tuyển karate Việt Nam bảo vệ thành công HCV nội dung này tại SEA Games 33.

Trong trận chung kết, đội tuyển Việt Nam trình diễn bài quyền Tomari Bassai với sự đồng đều và chính xác cao, vượt qua đội tuyển Thái Lan để giành chiến thắng chung cuộc. Sau SEA Games, Ngọc Trâm cũng chính thức được biên chế vào ngành công an. 

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Ngọc Trâm vào biên chế ngành công an sau SEA Games 33- Ảnh 2.

Phó giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân Phạm Hồng Thắm và võ sĩ Phạm Ngọc Trâm

Việc Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Ngọc Trâm được tuyển dụng vào biên chế ngành công an sau SEA Games 33 là sự ghi nhận đối với những đóng góp của các vận động viên cho thể thao công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung trong thời gian qua.

