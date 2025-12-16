HLV Mai Đức Chung nói điều bất ngờ trước chung kết lịch sử, HLV Philippines tuyên bố nóng

HLV Mai Đức Chung: "Sẽ khắc phục điểm yếu để chơi tốt trước Philippines"

Phát biểu trước trận chung kết vào 19 giờ 30 chiều mai, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Đội tuyển nữ Việt Nam rất xứng đáng có mặt ở trận đấu chung kết. Trận cuối cùng ở SEA Games chúng tôi sẽ rất cố gắng. Philippines là đội bóng rất mạnh, chúng tôi sẽ cố gắng để giành thắng lợi. Tôi rất tôn trọng đội tuyển nữ Philippines khi các bạn càng chơi càng hay đã thắng đội chủ nhà. Tôi biết Philippines có thể lực và tầm vóc hơn chúng tôi rất nhiều. Toàn đội sẽ cố gắng khắc phục điểm yếu trước Philippines để thi đấu tốt trận ngày mai".

Philippines tuyên bố quyết lấy HCV, HLV Mai Đức Chung phát ngôn bất ngờ trước trận chung kết

HLV Mai Đức Chung và thủ môn Kim Thanh ẢNH: KHẢ HÒA

Ở trận bán kết thắng Thái Lan, Philippines đã có nhiều thay đổi đa dạng trong cách chơi, khi họ kết hợp giữa bóng dài và bóng sệt, phối hợp ngắn, liệu đó có phải là khó khăn cho đội tuyển Việt Nam, HLV Mai Đức Chung nhìn nhận thêm với chúng tôi: "Philippines càng đá càng tiến bộ, họ rất chỉn chu trong đấu pháp. Sẽ rất thú vị nếu đối đầu với đội bóng có nhiều cách chơi như vậy. Nhưng dù là cách chơi nào chúng tôi vẫn sẽ thích nghi".

HLV Mai Đức Chung tại cuộc họp báo trước trận chung kết

HLV Mai Đức Chung trao đổi thêm rằng toàn đội sẽ không bị áp lực tâm lý trước trận đánh lớn mà sẽ chơi với tinh thần và ý chí mạnh mẽ nhất, tập trung đến giờ chót. Ở trận đấu quyết định này, ông sẽ sắp xếp những cầu thủ có kinh nghiệm kết hợp và những gương mặt trẻ chơi tốt đã khẳng định từ trận cuối vòng bảng với Myanmar và trận bán kết SEA Games.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 5-0 Indonesia: Chiến thắng hủy diệt, tiến vào chung kết

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh tại cuộc họp báo ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó, thủ môn Trần Thị Kim Thanh cho biết: "Tôi và đồng đội đã chuẩn bị kỹ, tuân thủ đấu pháp ban huấn luyện đề ra, sẽ chơi bóng ngắn, bóng sệt, chọc khe để phát huy cách chơi vốn có của đội mình. Trận thua vòng bảng chúng tôi đã rút kinh nghiệm, hạn chế tối đa những sai sót để không lặp lại chiều mai. Cụ thể như thế nào mọi người sẽ thấy chúng tôi thể hiện trên sân".

'Philippines chơi vì người hâm mộ và sẵn sàng đối đầu với Việt Nam'

Rất tự tin vì lọt vào chơi trận chung kết, HLV trưởng đội tuyển nữ Philippines Mark Torcaso phát biểu: "Tôi rất hào hứng với trận gặp đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ chơi hết mình cho trận đấu cuối cùng này. Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng ở trận chung kết, và chúng tôi nhất định sẽ làm được điều đó.

BHL và cầu thủ tiêu biểu 2 đội tại cuộc họp báo ẢNH: KHẢ HÒA

Đúng là cảm giác vào đến trận chung kết và được đối đầu với đội bóng mạnh nhất giải là không thể tin được khi chúng tôi đã đi được đến chặng đường này. Đội bóng chúng tôi đã lớn lên, phát triển, thay đổi và chuyển mình. Đã có một sự thay đổi và chuyển mình trong vài tháng gần đây của đội bóng chúng tôi có sự kết hợp rất tốt giữa những cầu thủ kỳ cựu đã thi đấu hơn 100 trận và một nhóm cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, hứng khởi, những người mới chỉ chơi trận đầu tiên tại giải đấu này. Với chúng tôi, trận tranh huy chương vàng là một trải nghiệm. Một trải nghiệm mà chúng tôi muốn giành chiến thắng, nhưng đồng thời cũng muốn dùng làm bước chuẩn bị cho chiến dịch Asian Cup sắp tới.

Đội nữ Philippines tự tin trước Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

Chúng tôi tự hào khi góp mặt ở trận đấu cuối cùng, đang rất mong chờ trận đấu đó. Chắc chắn đây là trận đấu sẽ rất khó khăn, bởi Việt Nam là nhà đương kim vô địch. Chúng tôi rất tôn trọng họ và do đã thắng họ ở vòng bảng, nên tôi biết họ sẽ dốc toàn lực trước chúng tôi. Còn chúng tôi thì lần này sẽ còn khó bị đánh bại hơn nữa. Chỉ còn một trận cuối cùng thôi, và chúng tôi đang rất khát khao. Chúng tôi sẽ thi đấu vì màu cờ sắc áo đất nước, thi đấu cho người hâm mộ và sẽ cố gắng để phát huy tốt nhất những gì có thể. Chúng tôi đã sẵn sàng".

Nhận xét về lối chơi liệu vẫn khai thác bóng bổng hay có miếng đánh nào trước Việt Nam, ông Mark Torcaso cười nói: "Chúng tôi đã có cách chơi của riêng mình. Dĩ nhiên chúng tôi đề cao sự hiệu quả lên hàng đầu. Chiều mai chúng tôi sẽ chứng minh tất cả".

HLV Mark Torcaso tự tin, cười tươi trước trận chung kết

Cầu thủ Jael Marie Guy của đội tuyển nữ Philippines đánh giá: "Tôi rất hào hứng đối đầu với tuyển Việt Nam. Là một phần của đội tuyển Philippines, tôi sẽ cố gắng hết sức để thi đấu thật hay trận cuối cùng. Chúng tôi thi đấu từng trận một và có niềm tin mãnh liệt vào nhau. Chúng tôi đã trải qua trận đấu bán kết vất vả hơn 120 phút với chủ nhà, nhưng chúng tôi đã kịp thời hồi phục để sẵn sàng cho trận chung kết. Chúng tôi tin mọi người trong đội bóng sẽ cống hiến tất cả khả năng để chơi tốt trước Việt Nam.

Tuyển thủ Philippines Jael Marie Guy ẢNH: KHẢ HÒA