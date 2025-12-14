HLV Mai Đức Chung: ‘Lần thứ 11 vào chung kết SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam quyết thắng’

HLV Mai Đức Chung lý giải về sử dụng nhân sự

HLV Mai Đức Chung phát biểu: "Trước tiên thay mặt tập thể đội cám ơn các VĐV và cám ơn các CĐV. Với tinh thần mạnh mẽ và sự cổ vũ hào hứng của các CĐV, chúng tôi đã chơi phấn khởi. Về trận đấu, chúng tôi đã giành thắng lợi. Chiến thắng nào cũng thì cũng quan trọng, Với tôi đã đạt được 3 mục đích là có trận thắng, có bàn thắng và không ai bị chấn thương và thẻ phạt. Dù hiệp 1 đội chơi có phần hơi chệch choạc, nhưng sang hiệp 2 các bạn đá nhanh hơn, các VĐV đã thực hiện tốt yêu cầu của BHL nên chơi tốt hơn".

HLV Mai Đức Chung trả lời họp báo ẢNH: KHẢ HÒA

2 hậu vệ cánh Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Mỹ Anh chơi trong đội hình xuất phát trận này không tốt, phải chăng bộ đôi này vẫn có một chút khoảng cách so với đội hình chính. HLV mai Đức Chung nói: "Ở trận đấu này, tôi thực hiện việc quay vòng cầu thủ khi đưa 2 hậu vệ biên mới vào, trong đó Mỹ Anh, hậu vệ trái là chưa đá từ đầu. Các bạn đã nỗ lực nhưng có thể còn chút tâm lý, chơi tấn công chưa tốt khiến chúng tôi còn bỏ nhiều cơ hội. Bắt buộc hết hiệp 1, tôi phải thay đưa Thanh Nhã và Trần Thị Duyên vào, nên sức tấn công 2 cánh tốt hơn".

Niềm vui của đội tuyển nữ Việt Nam ẢNH: KHẢ HÒA

Nói về đối thủ trận chung kết, HLV Mai Đức Chung nhận xét: "Thái Lan hay Philippines đều mạnh và rất xứng tầm với chúng ta. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ đối thủ. Giờ chưa thể nói được gì nhiều. Đây là lần thứ 11 đội tuyển nữ Việt Nam liên tiếp vào đến trận chung kết, chúng tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để thi đấu thật hay ở trận vào ngày 17.12 tới".

Bích Thùy biểu lộ niềm vui ẢNH: KHẢ HÒA

Về các cá nhân chơi tốt của đội tuyển nữ có thể là ứng viên quả bóng vàng Việt Nam, theo ông Chung: "Cũng chưa thể nói được là ai vì đội bóng đá nữ có lớn tuổi và trẻ, ai cũng có cơ hội. Ví dụ như Bích Tùy, Thanh Nhã, Trần Thị Duyên đều sáng giá. Họ nằm trong tốp có thể là ứng viên giành danh hiệu quả bóng vàng sắp tới.

Bích Thùy phát biểu sau trận đấu ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó Bích Thùy cho biết: "Tôi rất vui và hạnh phúc, giờ chúng tôi sẽ quên trận đấu này để hướng đến trận chung kết. Thay mặt đội, tôi xin cám ơn các CĐV đã đồng hành sát cánh những ngày qua. Với tôi, dù là gặp Thái lan hay Philippines ở trận chung kết cũng phải chiến. Cả 2 đội đều mạnh ngang ngửa nhau. Nhưng nếu gặp Thái lan là đại kình địch của Việt Nam trong khu vực em vẫn thích hơn. Chúng em sẽ chơi tự tin nhiều hơn nữa khi gặp người Thái".

Hải Yến ghi cú đúp ẢNH: KHẢ HÒA

HLV người Nhật Bản Akira Higashiyama nhận xét: "Tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các bạn rất xứng đáng có mặt ở trận chung kết. Đội bóng chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Việt Nam quá mạnh. Chúng tôi đã không thể kiểm soát bóng tốt vì các cầu thủ Việt Nam chơi áp sát nhanh. Chúng tôi không thể viết tiếp lịch sử, dù sao đây cũng là một kết quả tốt cho bóng đá nữ Indonesia. Giờ là lúc chúng tôi sẽ còn nhiều việc phải làm để thi đấu tốt trận tranh hạng ba".

Niềm vui của Hải Yến và Bích Thùy sau khi cùng ghi cú đúp ẢNH: KHẢ HÒA





Pha đi bóng tốc độ của Thanh Nhã ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Mai Đức Chung khen ngợi Bích Thùy ẢNH: KHẢ HÒA

Huỳnh Như đã có bàn thắng thứ 13 ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp có bóng đá nữ tính từ năm 2013 ẢNH: KHẢ HÒA