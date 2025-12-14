HLV U.23 Thái Lan thừa nhận cực áp lực trước bán kết, HLV Malaysia quyết tạo bất ngờ lớn

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận áp lực vì cam kết phải giành HCV SEA Games 33

Theo HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, việc đánh bại U.23 Malaysia ở trận bán kết SEA Games 33 vào ngày mai (20 giờ ngày 15.12) sẽ không hề dễ dàng. Đặc biệt, các cầu thủ U.23 Thái Lan phải tập trung tối đa, không được xem thường đối thủ này dù họ vào bán kết chỉ với tư cách là đội xếp thứ 2 xuất sắc nhất.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul bày tỏ: “Tôi nghĩ trận đấu với U.23 Malaysia sẽ không dễ dàng. Chúng ta phải nhập cuộc với quyết tâm cao nhất, chắt chiu từng cơ hội có được. U.23 Malaysia là một đội bóng chất lượng, với nhiều cá nhân chơi xuất sắc và họ sẵn sàng tạo ra sự khác biệt trên sân. Giờ đây, U.23 Thái Lan chỉ dành mọi sự tập trung về trận bán kết chưa nghĩ đến trận chung kết. Nếu vượt qua được trận đấu này, U.23 Thái Lan sẵn sàng gặp bất kỳ đội nào ở trận chung kết".

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul thừa nhận U.23 Thái Lan đang gặp áp lực trước trận bán kết ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

“Các cầu thủ của U.23 Thái Lan đã sẵn sàng. Dù đội có 1 cầu thủ chấn thương và 2, 3 trường hợp chưa đủ thể lực nhưng với những sự thay thế hiện có đội hình của U.23 Thái Lan vẫn rất chất lượng. Tất cả chúng tôi đều quyết tâm đánh bại U.23 Malaysia”, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul nhấn mạnh.

Nhà cầm quân 51 tuổi cũng bất ngờ nhắc về nhắc về những áp lực mà U.23 Thái Lan đang gặp phải: “Trong bóng đá, dù là giải U.23 Đông Nam Á ở Indonesia (tháng 7.2025) hay vòng loại giải vô địch U.23 châu Á gần đây, tôi luôn cố gắng chứng minh rằng U.23 Thái Lan là đội mạnh nhất. Bóng đá Thái Lan phải vượt qua mọi đội bóng tại khu vực Đông Nam Á.

Đồng thời, ở mỗi kỳ SEA Games trước, mục tiêu của chúng tôi luôn là HCV và lần này cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, với tư cách là nước chủ nhà, trọng trách này còn lớn hơn, khiến các cầu thủ có đôi chút phải chịu áp lực. Do đó, tôi luôn nhắc các học trò rằng U.23 Thái Lan phải biến áp lực đó thành năng lượng và quyết tâm. Trước khi nhậm chức, tôi cũng cam kết phải hoàn thành mục tiêu này”.

U.23 Malaysia sẵn sàng làm nên bất ngờ lớn

Trước khi trận bán kết SEA Games 33 diễn ra, U.23 Thái Lan đang áp đảo U.23 Malaysia về mọi thông số. Trong 5 lần đụng độ gần nhất, các cầu thủ trẻ “Voi chiến” thắng đến 4 và chỉ thua 1. Ở lần gặp nhau gần nhất (9.9, tại vòng loại U.23 châu Á), U.23 Thái Lan cũng đánh bại U.23 Malaysia 2-1.

Bất chấp những thống kê bất lợi, HLV Nafuzi Zain tuyên bố ông cùng các học trò sẵn sàng làm nên bất ngờ lớn ở giải năm nay. Ông Nafuzi Zain chia sẻ: “U.23 Thái Lan là chủ nhà, họ có lực lượng CĐV hùng hậu cũng như sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc nhất ở mọi vị trí. Đây chắc chắn không phải là một trận đấu dễ dàng cho U.23 Malaysia. Nhưng trong một giải đấu như thế này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi sẽ chơi theo cách của mình và quyết tâm có mặt ở trận đấu cuối cùng. Hãy chờ xem chúng tôi làm được gì”.

HLV Nafuzi Zain tuyên bố sẽ mang đến bất ngờ lớn cho U.23 Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, đội trưởng U.23 Malaysia Ubaidullah Shamsul Fazili cũng thể hiện quyết tâm: "Đối với chúng tôi, đây giống như một trận chung kết. Chúng tôi học hỏi từ những sai lầm của mình, đặc biệt là trận thua 0-2 trước U.23 Việt Nam ở vòng bảng. U.23 Malaysia cần thể hiện tinh thần đồng đội, chơi đoàn kết và ra sân với quyết tâm cao nhất”.